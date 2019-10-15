Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве задержали еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках

По делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве СК задержал Александра Мыльникова, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. В СК уточнили, что ранее следователи устанавливали местонахождение фигуранта. Его обвиняют по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".
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с чего всё началось
Правоохранительные органы задержали нового фигуранта «московского дела» Александра Мыльникова, сообщила проекту «ОВД-Инфо
» жена задержанного Мария Мыльникова.
Коммерсантъ05:48

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В Москве задержали еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках

РИА Новости08:25

Следователи задержали еще одного участника несогласованной акции в столице

Москва 2408:50

Задержан еще один подозреваемый в избиении росгвардейца на акции 27 июля

Интерфакс08:37

Еще одного участника несогласованной акции 27 июля в Москве задержали за нападение на росгвардейца

Агентство Москва08:52

В Москве задержали еще одного участника массовых беспорядков 27 июля

ТАСС08:23

СК подтвердил задержание нового фигуранта «дела 27 июля»

РБК09:21

Задержан еще один фигурант «московского дела»

Коммерсантъ05:48
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Политика

В Белоруссии освободили задержанную по запросу США россиянку Богачеву

Официальный представитель Генпрокуратуры Белоруссии Дмитрий Брылев проинформировал о том, что россиянку Анну Богачеву, о задержании которой на территории республики стало известно ранее, освободили.
Журналистская правда 10:17
Общество

В Москве прооперировали фигуристку Татьяну Тотьмянину

Российскую фигуристку Татьяну Тотьмянину прооперировали в московской клинике, сообщает телеканал РЕН со ссылкой на Анастасию Драпеко — пиар-менеджера супруга спортсменки Алексея Ягудина.
РИА Новости 08:09
Происшествия

Телеведущая и актриса Руслана Писанка пострадала от цыган в Киеве

Телеканал 360° 10:45
Теннис

Даниил Медведев снялся с турнира «ВТБ Кубок Кремля»

Российский теннисист Даниил Медведев не сыграет на московском турнире "ВТБ Кубок Кремля", который стартовал в Крылатском.
Российская газета 10:48
Экономика

Счетная палата видит риски недостижения цели по росту пенсий

Счетная палата России видит риски недостижения показателей по росту пенсий.
Газета.Ru вчера в 05:22
Происшествия

Пропавшую при продаже машины в Екатеринбурге женщину нашли мертвой

Женщина, которая 10 октября отправилась в Екатеринбурге продавать свой автомобиль и не вернулась, найдена мертвой.
ТАСС 04:28
Общество

Минюст требует ликвидировать движение «За права человека»

Министерство юстиции России направило в Верховный суд иск с требованиями ликвидировать общественное движение «За права человека» Льва Пономарева и исключить сведения о нем из ЕГРЮЛ.
Коммерсантъ 09:32
Общество

Попавшие под санкции компании и бизнесмены получат специальные законы

Минфин предложил законодательно выделить граждан и компании под западными санкциями в особую категорию — на них будут распространяться «специальные» нормы законодательства.
РБК 09:07
Политика

«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова

Коммерсантъ вчера в 13:44
Футбол

Глава Болгарского футбольного союза подал в отставку

Президент Болгарского футбольного союза (БФС) Борислав Михайлов принял решение подать в отставку со своего поста, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:52
Общество

Россияне стали лояльнее к теневой экономике

В последние два года доля россиян, которые позитивно относятся к неформальному сектору занятости и считают теневую экономику полезной для страны, существенно возросла.
Lenta.ru 10:19
Политика

Путин подарил наследному принцу Абу-Даби белого кречета

Президент России Владимир Путин, находящийся с государственным визитом в Объединенных Арабских Эмиратах, подарил наследному принцу Абу-Даби, заместителю Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну белого кречета.
ТАСС 10:40
Общество

В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым

На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.
REGNUM 07:22
Общество

Нобелевскую премию по экономике дали за исследование бедности

Ведомости вчера в 05:57
Гаджеты

Apple анонсировала выпуск бюджетного смартфона iPhone SE 2

Американская корпорация Apple анонсировала выпуск бюджетного смартфона iPhone SE 2. В продаже гаджет появится в начале 2020 года.
Общая газета.RU вчера в 17:29
Происшествия

Экс-замглавы центра связи ФСИН задержан во Франции

В октябре прошлого года следователи в рамках расследования злоупотреблений в центре связи ФСИН добились ареста экс-главы учреждения Игоря Шайкова и его заместителя Андрея Краснюкова.
Интерфакс 08:58
Здоровье

Пациентов детской больницы в Златоусте перестали кормить по выходным

По словам Натальи Кочетковой, которая находилась в больнице с детьми, в выходные пациенты остались без еды, поскольку в больничной столовой в эти дни ничего не приготовили.
Православие и Мир 10:40
ЖКХ

В России изменят схему оплаты ЖКХ

1. Новый прядок оплаты проходит обсуждение с правительством Министерство строительства и ЖКХ разработало законопроект, призванный облегчить гражданам процесс оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).
Lenta.ru 07:43
Космос

Инженер НАСА предложил ракетный двигатель, которому не нужно топливо

Дэвид Бернс из Центра космических полетов Маршалла НАСА в Хантсвилле называет устройство спиральным двигателем.
LentaChel.ru 13 октября в 06:00
Происшествия

Полиция Японии предупреждает о скрытой угрозе обычных дверных глазков

Pravda.Ru 03:28
Финансы

Убыток России из-за отказа от доллара оценили в миллиарды

Россия потеряла 7,7 миллиарда долларов в валютных резервах после того, как решила заменить американскую валюту на евро, юани и золото.
Lenta.ru 07:47
Общество

В России назначили первый штраф за фейковые новости

Владимир Путин подписал закон о наказании за распространение фейковых новостей в середине марта текущего года.
РБК 06:25
Общество

Умерший ирландец разыграл родственников на своих похоронах

VSE42.RU вчера в 06:46
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM вчера в 15:12
Общество

Россияне назвали самые скучные профессии

Сервис по поиску работы Superjob провел опрос среди россиян и выяснил, какую работу они считают самой скучной.
Известия вчера в 23:46
Армия и оружие

AFP: Совбез ООН обсудит операцию Турции в Сирии 16 октября

Совет Безопасности ООН в среду, 16 октября, обсудит военную операцию Турции «Источник мира» в Сирии.
RT на русском 09:25
Экономика

МВФ понизил прогноз по росту ВВП России

Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз рста ВВП России в 2019 году.
Газета.Ru 09:05
Армия и оружие

Армия Сирии взяла под контроль Манбидж

Газета.Ru 06:36
Наука

В Японии смогли оживить мозг. Он прожил месяц

SciencePop 01:20
Общество

Мать убитой 9-летней девочки обратилась к жителям Саратова

Мать убитой в Саратове девятилетней девочки Елена Киселева поблагодарила горожан за поддержку.
Общественное мнение вчера в 09:33
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