с чего всё началось

По делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве СК задержал Александра Мыльникова, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. В СК уточнили, что ранее следователи устанавливали местонахождение фигуранта. Его обвиняют по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

В Москве задержали еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках

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