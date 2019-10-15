Происшествия
РИА НовостиВ Москве задержали еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках
По делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве СК задержал Александра Мыльникова, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. В СК уточнили, что ранее следователи устанавливали местонахождение фигуранта. Его обвиняют по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".
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с чего всё началось
Правоохранительные органы задержали нового фигуранта «московского дела» Александра Мыльникова, сообщила проекту «ОВД-Инфо» жена задержанного Мария Мыльникова.Коммерсантъ05:48
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В Саратове хотят запретить ученикам отклоняться от маршрута до школы
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Отношение граждан РФ к Украине резко изменилось в лучшую сторону, после того как Владимир Зеленский был избран на должность главы государства.
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Политика
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Число нарушений перемирия в Донбассе резко увеличилось. Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе по Украине Мартин Сайдик.
Футбол
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Стадион «Самара Арена» не готов принимать матчи российской Премьер-лиги, сообщает телеграм-канал «Мутко против».
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Покушение на первого главу самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко готовили бывшие сотрудники КГБ СССР, давно вышедшие на пенсию.
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Hyundai и Kia дадут пожизненную гарантию на двигатели
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Общество
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Особый режим Министерство предлагает дополнить закон о противодействии недружественным мерам США и других государств следующим положением — "в отношении граждан РФ и (или) российских юрлиц, на которых распространяются меры ограничительного характера со стороны недружественных иностранных государств, применяются специальные положения законодательства".
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Компания Realme официально представила недорогой флагманский смартфон.
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В сети появились изображения обновлённого дизайна Соника из фильма
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Military Watch Magazine считает, что запуск "Циркона" изменит соотношение сил между США и Россией.
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МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики из-за торговых споров
Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста мировой экономики в результате торговых споров до 3% в 2019 году и до 3,4% в 2020 году.