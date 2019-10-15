Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве задержали еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках

По делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве СК задержал Александра Мыльникова, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. В СК уточнили, что ранее следователи устанавливали местонахождение фигуранта. Его обвиняют по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".
Читать в источнике
Комментировать33
с чего всё началось
Правоохранительные органы задержали нового фигуранта «московского дела» Александра Мыльникова, сообщила проекту «ОВД-Инфо
» жена задержанного Мария Мыльникова.
Коммерсантъ05:48

Подробнее о событии

Еще одного участника несогласованной акции 27 июля в Москве задержали за нападение на росгвардейца

Агентство Москва08:52

СК подтвердил задержание нового фигуранта «дела 27 июля»

РБК09:21

Задержан еще один подозреваемый в избиении росгвардейца на акции 27 июля

Интерфакс08:37

В Москве задержали еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках

РИА Новости08:25

В Москве задержали еще одного участника массовых беспорядков 27 июля

ТАСС08:23

Следователи задержали еще одного участника несогласованной акции в столице

Москва 2408:50

Задержан еще один фигурант «московского дела»

Коммерсантъ05:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 12:38, Ашберн
Общество

В Саратове хотят запретить ученикам отклоняться от маршрута до школы

Администрация Саратова после гибели девятилетней ученицы школы №73 планирует разработать индивидуальные маршруты для каждого ученика до школы и обратно.
Коммерсантъ 08:16
Общество

В России стали чаще насиловать детей

В марте задержали педофила, который похитил ребенка и насиловал его в коммунальной квартире в течение десяти лет.
Lenta.ru 12:07
Армия и оружие

Минобороны опубликовало карту расстановки сил в Сирии

РИА Новости 11:14
Происшествия

В 30 субъектах России проходят обыски в рамках дела ФБК

Следственный комитет России сообщил о проведении в 30 субъектах страны обысков в штабах Фонда борьбы с коррупцией* в рамках возбуждённого ранее дела об отмывании денег.
RT на русском 03:00
Политика

В ОАЭ начались переговоры Путина и наследного принца Абу-Даби

В столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби начались переговоры президента России Владимира Путина и наследного принца Абу-Даби Мухаммада Аль Нахайяна.
REGNUM 06:19
Армия и оружие

NYT сообщила об обсуждении в США вывоза ядерного оружия из Турции

РБК вчера в 23:57
Происшествия

В Индии супруги спасли заживо похороненного на кладбище младенца

Pravda.Ru 05:21
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM вчера в 15:12
Политика

МИД подтвердил задержание россиянки Богачевой в Белоруссии

Министерство иностранных дел России подтвердило задержание в Белоруссии россиянки Анны Богачевой, которая в прошлом году попала под санкции США.
РБК 07:43
Шоу-бизнес

Наташа Королева обратилась к Зеленскому

Российская артистка Наташа Королева опубликовала в своем Instagram обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила его разрешить ей въезд на территорию страны.
Известия вчера в 19:47
Происшествия

В Екатеринбурге нашли тело девушки, пропавшей после продажи машины

Жительницу Екатеринбурга Ксению Каторгину, которая уехала продавать машину и не вернулась, нашли мертвой.
РИА Новости 04:27
Единоборства

Белорусскую красавицу Барби нокаутировали на турнире в Токио

Боец ММА из Белоруссии Екатерина Вандарьева была нокаутирована на турнире в Токио.
Газета Кемерова 01:55
Экономика

Группа ПИК запустила сервис по срочному выкупу квартир на вторичном рынке

Группа ПИК запустила сервис «ПИК-Брокер», который занимается выкупом и продажей готовых квартир, обратил внимание корреспондент РБК.
РБК 02:00
Общество

Эксперимент по выдаче электронных паспортов стартует в марте

Уже с 1 марта следующего года в России может начаться эксперимент по выдаче электронных паспортов. Первым пунктом их выдачи будет Москва.
Российская газета 08:54
Общество

Фигуристку Тотьмянину прооперировали в Москве

Российскую фигуристку Татьяну Тотьмянину во вторник, 15 октября, прооперировали в одной из столичных клиник.
Известия 08:01
Политика

Киев потребовал роспуска ДНР и ЛНР для выполнения минских соглашений

Киев исполнит политическую часть минских соглашений только после того, как самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) будут распущены.
Lenta.ru 12:24
Авто

Двойной багажник получил Lada Largus

В Сети появились снимки универсала Lada Largus с двойным багажником объемом 0,8 куб. м. Модернизированный 2-секционный багажник стоимостью 55 тыс. рублей получил название Shuttle Box.
Автоновости дня вчера в 08:06
Политика

Россияне стали лучше относиться к Украине после избрания Зеленского

Отношение граждан РФ к Украине резко изменилось в лучшую сторону, после того как Владимир Зеленский был избран на должность главы государства.
Discover24 02:58
Общество

В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым

На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.
REGNUM 07:22
Политика

В ОБСЕ заявили о резком росте числа нарушений перемирия в Донбассе

Число нарушений перемирия в Донбассе резко увеличилось. Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе по Украине Мартин Сайдик.
RT на русском 12:32
Футбол

«Самара Арена» не готова проводить матчи РПЛ: на стадионе до сих пор не устранены проблемы с безопасностью

Стадион «Самара Арена» не готов принимать матчи российской Премьер-лиги, сообщает телеграм-канал «Мутко против».
Евро-футбол.ру 11:02
Политика

Раскрыта роль пенсионеров КГБ в убийстве Александра Захарченко

Покушение на первого главу самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко готовили бывшие сотрудники КГБ СССР, давно вышедшие на пенсию.
Lenta.ru 12:25
Авто

Hyundai и Kia дадут пожизненную гарантию на двигатели

Российская газета 09:00
Футбол

Тедеско назначен главным тренером московского «Спартака»

Немецкий специалист Доменико Тедеско назначен главным тренером московского "Спартака", об этом объявили на пресс-конференции футбольного клуба.
РИА Новости вчера в 11:10
Общество

Попавшие под санкции компании и бизнесмены получат специальные законы

Особый режим Министерство предлагает дополнить закон о противодействии недружественным мерам США и других государств следующим положением — "в отношении граждан РФ и (или) российских юрлиц, на которых распространяются меры ограничительного характера со стороны недружественных иностранных государств, применяются специальные положения законодательства".
РБК 09:07
Гаджеты

Компания Realme представила недорогой флагманский смартфон X2 Pro

Компания Realme официально представила недорогой флагманский смартфон.
OAnews 04:39
Шоу-бизнес

Наталья Бочкарева не явилась в суд

Актриса Наталья Бочкарева не явилась в суд на рассмотрение дела по факту ее задержания с наркотиками.
Пятый канал 05:47
Кино

В сети появились изображения обновлённого дизайна Соника из фильма

Мир фантастики 04:19
Армия и оружие

ВМФ России получит асимметричное преимущество благодаря «Циркону»

Military Watch Magazine считает, что запуск "Циркона" изменит соотношение сил между США и Россией.
Piter.tv 06:28
Экономика

МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики из-за торговых споров

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста мировой экономики в результате торговых споров до 3% в 2019 году и до 3,4% в 2020 году.
ТАСС 09:17
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы в МосгордумуБольше новостей по теме
Главное