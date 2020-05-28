Тверской суд Москвы отправил под административный арест на 15 суток журналиста "Новой газеты" Илью Азара, который был во вторник задержан в центре столицы за одиночный пикет в поддержку арестованного создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Журналиста Азара арестовали на 15 суток за пикет у здания МВД в Москве

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