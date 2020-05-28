Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксЖурналиста Азара арестовали на 15 суток за пикет у здания МВД в Москве

Тверской суд Москвы отправил под административный арест на 15 суток журналиста "Новой газеты" Илью Азара, который был во вторник задержан в центре столицы за одиночный пикет в поддержку арестованного создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.
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Источник: главреда «Медиазоны» и журналистку «Эха Москвы» задержали за пикет в Москве

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В Москве задержали главреда «Медиазоны»

РБК09:18

Татьяну Фельгенгауэр и Александра Плющева задержали на акции в поддержку Ильи Азара

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Арестант Азар. Второй раз после дела Голунова власти объявили войну журналистам. На этот раз взяв в союзники коронавирус

Новая газета09:11

Журналиста Азара арестовали на 15 суток после пикета в поддержку основателя проекта «Омбудсмен полиции»

Агентство Москва06:08

Главред «Медиазоны» и два журналиста «Эха Москвы» задержаны в Москве за пикеты

Интерфакс09:08
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Происшествия

Замглавы челябинского минстроя предъявили новое обвинение

Челябинск, 28 мая 2020, 16:14 — REGNUM В Челябинске заместителю областного министра строительства и инфраструктуры предъявили обвинение в превышении должностных полномочий.
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Происшествия

Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой

В Псковской област было обнаружено тело трехлетней девочки, которая пять дней назад пропала в садоводстве "Кебь".
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Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды

SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
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Победитель «Танцев со звездами» Иван Стебунов сожалеет о финале

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Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей

Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
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Экономика

Правительство представило план по восстановлению экономики в России

Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после выхода страны из пандемии коронавируса.
Газета.Ru 07:48
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Политика

Меркель назвала условие отмены антироссийских санкций

Меркель добавила, что во время предстоящего председательства Германии в Евросоюзе, которое начнется во второй половине 2020 года, отношения с Москвой станут одним из приоритетных направлений.
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Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки

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В Минздраве рассказали о нетипичном течении коронавируса у пожилых

Течение COVID-19 у пожилых людей очень часто нетипично — лишь у 20% заболевших есть лихорадка, что говорит об отсутствии должного ответа иммунной системы.
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Зрителей пустят на матчи Российской премьер-лиги

Роспотребнадзор согласовал c Российской премьер-лигой (РПЛ) возможность проведения матчей со зрителями.
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Новый фильм Мартина Скорсезе профинансирует Apple

Новый фильм режиссера должен стать экранизацией одноименного романа Дэвида Гранна, повествующего о событиях начала 1920-х годов в штате Оклахома.
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В Екатеринбурге нашли пропавшего с детской площадки 5-летнего мальчика

Поискам пятилетнего мальчика в Екатеринбурге дан отбой: маленького беглеца нашли - он в порядке.
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У четырёх футболистов «Локомотива» выявлен коронавирус

Москва, 28 мая 2020, 13:07 — REGNUM Тесты четырёх футболистов московского «Локомотива» на коронавирус дали положительный результат.
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Армия и оружие

В США описали шесть видов космического оружия

Центр стратегических и международных исследований США выделил и описал шесть видов космического оружия.
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В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца

В американском городе Миннеаполис второй день подряд продолжаются массовые беспорядки.
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В Перми супружеская пара обманула дольщиков на миллиард рублей

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Появились изображения нового Haval H6

На прошлой неделе в Сети появились патентные изображения нового кроссовера Haval, который многие СМИ приняли за преемника нынешнего Haval H6.
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В Кремле прокомментировали данные о смертности медиков с коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают недостоверными данные СМИ о якобы высокой смертности медиков от коронавируса в России.
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Глава «Транснефти» доложил Путину об итогах работы в 2019 году

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Путин бросил ручку на стол во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
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Причиной перевеса в пользу ПНС стала помощь со стороны Турции.
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28 мая православные отмечают праздник Вознесения Господня

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Илья Вильямович Азар
Российский журналист
Российский журналист, специальный корреспондент «Новой газеты», бывший специальный корреспондент интернет-издания Lenta.ru, бывший специальный корреспондент проекта Meduza. Депутат Совета депутатов муниципального округа Хамовники.
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