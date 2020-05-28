Происшествия
ИнтерфаксЖурналиста Азара арестовали на 15 суток за пикет у здания МВД в Москве
Тверской суд Москвы отправил под административный арест на 15 суток журналиста "Новой газеты" Илью Азара, который был во вторник задержан в центре столицы за одиночный пикет в поддержку арестованного создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.
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Происшествия
Замглавы челябинского минстроя предъявили новое обвинение
Челябинск, 28 мая 2020, 16:14 — REGNUM В Челябинске заместителю областного министра строительства и инфраструктуры предъявили обвинение в превышении должностных полномочий.
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Происшествия
Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой
В Псковской област было обнаружено тело трехлетней девочки, которая пять дней назад пропала в садоводстве "Кебь".
Российская газета 08:32
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Посла России вызвали в МИД Германии из-за дела о хакерской атаке
МИД Германии пригласил посла России Сергея Нечаева из-за дела о хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
RT на русском 09:12
Космос
Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды
SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
Ведомости вчера в 16:50
Общество
Режим самоизоляции в Москве продлили до 14 июня
Москвичам разрешат гулять в большинстве парков, кроме «Зарядья»; жители старше 65 лет смогут выходить на прогулку или заниматься на улице спортом.
Говорит Москва вчера в 13:15
Экономика
Вице-премьер Борисов призвал к переходу России на дефицитный бюджет
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Победитель «Танцев со звездами» Иван Стебунов сожалеет о финале
Газета.Ru вчера в 08:08
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США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
Evo-rus.com вчера в 13:25
Экономика
Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс 04:53
Экономика
Правительство представило план по восстановлению экономики в России
Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после выхода страны из пандемии коронавируса.
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Меркель назвала условие отмены антироссийских санкций
Меркель добавила, что во время предстоящего председательства Германии в Евросоюзе, которое начнется во второй половине 2020 года, отношения с Москвой станут одним из приоритетных направлений.
REGNUM 00:02
Происшествия
Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки
Российская газета 04:33
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В Минздраве рассказали о нетипичном течении коронавируса у пожилых
Течение COVID-19 у пожилых людей очень часто нетипично — лишь у 20% заболевших есть лихорадка, что говорит об отсутствии должного ответа иммунной системы.
Парламентская газета 08:14
Футбол
Зрителей пустят на матчи Российской премьер-лиги
Роспотребнадзор согласовал c Российской премьер-лигой (РПЛ) возможность проведения матчей со зрителями.
РБК 09:00
Кино
Новый фильм Мартина Скорсезе профинансирует Apple
Новый фильм режиссера должен стать экранизацией одноименного романа Дэвида Гранна, повествующего о событиях начала 1920-х годов в штате Оклахома.
ИА Красная Весна 04:47
Общество
Россия предложила ВОЗ восемь вакцин от коронавируса
Россия предложила Всемирной организации здравоохранения восемь вакцин от коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 08:46
Шоу-бизнес
Билли Айлиш опубликовала ролик, в котором раздевается
Культуромания вчера в 09:18
Происшествия
В Екатеринбурге нашли пропавшего с детской площадки 5-летнего мальчика
Поискам пятилетнего мальчика в Екатеринбурге дан отбой: маленького беглеца нашли - он в порядке.
Российская газета 09:15
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Москва, 28 мая 2020, 13:07 — REGNUM Тесты четырёх футболистов московского «Локомотива» на коронавирус дали положительный результат.
REGNUM 06:07
Армия и оружие
В США описали шесть видов космического оружия
Центр стратегических и международных исследований США выделил и описал шесть видов космического оружия.
Ferra 08:01
Происшествия
В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца
В американском городе Миннеаполис второй день подряд продолжаются массовые беспорядки.
Российская газета 04:12
Происшествия
В Перми супружеская пара обманула дольщиков на миллиард рублей
Вести.Ru 26 мая в 05:13
Авто
Появились изображения нового Haval H6
На прошлой неделе в Сети появились патентные изображения нового кроссовера Haval, который многие СМИ приняли за преемника нынешнего Haval H6.
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Политика
В Кремле прокомментировали данные о смертности медиков с коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают недостоверными данные СМИ о якобы высокой смертности медиков от коронавируса в России.
RT на русском 06:13
Экономика
Глава «Транснефти» доложил Путину об итогах работы в 2019 году
Москва, 28 мая 2020, 14:09 — REGNUM В 2019 году в ПАО «Транснефть» ключевые показатели производственной и финансово-хозяйственной деятельности компании имели позитивную динамику по сравнению с 2018 годом.
REGNUM 07:09
Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости 26 мая в 20:15
Армия и оружие
Турция прибирает к рукам Ливию: что ответит Путин
Причиной перевеса в пользу ПНС стала помощь со стороны Турции.
Вечерняя Москва 08:43
Религия
28 мая православные отмечают праздник Вознесения Господня
7 июня, через 10 дней после Вознесения Господня и на 50-ый день после Пасхи православные отметят Святую Троицу.
Park72.ru вчера в 05:00
Технологии
Microsoft выпустила масштабное обновление Windows
В масштабном обновлении Windows 10 были анонсированы поддержка второй подсистемы Linux, возможность тонкой настройки виртуальных рабочих столов, улучшение производительности системы и, в частности, встроенного браузера Edge, сопряжение смартфона с компьютером, обновленный голосовой помощник Cortana.
Lenta.ru 05:48