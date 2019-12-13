Происшествия

РБКРБКФСБ задержала в Москве пятерых готовивших теракты членов ИГ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) объявила о задержании в Москве пятерых членов «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена на территории России), готовивших теракты. По данным спецслужбы, в состав группы входили двое граждан России и трое уроженцев стран Центральной Азии.
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Опубликовано видео задержания боевиков ИГ, готовивших теракты в Москве

Газета.Ru09:40

ФСБ задержала пятерых боевиков ИГ в Москве

RT на русском09:12

ФСБ сообщила о задержании в Москве членов «Исламского государства»

Коммерсантъ07:03

ФСБ задержала в Москве пятерых членов «Исламского государства»*

РИА Новости06:47

Появилось видео задержания боевиков ИГ* в Москве

Телеканал 360°07:47

В Москве задержали пятерых членов ИГ, готовивших теракты

ТАСС06:45

ФСБ опубликовала видео задержания пяти членов ИГ в Москве

РБК07:42
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Сторонников ИГ схватили в Москве. Видео

Вести.UZ11:59
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Политика

Песков прокомментировал «повышенные тона» на нормандском саммите

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко о "повышенных тонах" во время обсуждений на саммите в Париже.
Газета.Ru 16:51
Политика

Проект изменений в конституцию Украины внесен в Верховную раду

Законопроект о внесении изменений в конституцию Украины, касающихся децентрализации власти, внесен на рассмотрение в Верховную раду украинским президентом Владимиром Зеленским.
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Политика

Переговоры по газу между Россией и Украиной завершились

Очередной раунд переговоров "Газпрома" и "Нафтогаза" в Вене по поставкам и транзиту российского газа через территорию Украины завершился, сообщает ТАСС.
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Сколько человек погибло в Донбассе за годы войны

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Путин оценил неисполнение бюджета на триллион рублей

Президент России Владимир Путин оценил заявление главы Счетной палаты Алексея Кудрина о неисполнении расходов федерального бюджета в 2019 году на триллион рублей.
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Политика

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Высказывания возмутили Попова, который призвал Окару покинуть студию. "Прочь отсюда уйдите и гавкайте в другом месте", — заявил он.
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Youtube в преддверии Нового года подвел итоги минувшего десятилетия и составил рейтинг самых популярных музыкальных клипов с 2010-го по 2019 год.
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Поклонники очень любят наблюдать за жизнью этой семьи. Певец Джиган и Оксана Самойлова вместе уже 10 лет.
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Ученые выяснили, какова продолжительность жизни людей

Австралийские ученые из национального научного агентства Австралии (CSIRO) выяснили, какова продолжительность жизни человека.
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Загитова объяснила свое решение приостановить карьеру

Газета.Ru 16:24
Происшествия

Один человек погиб при пожаре в тюменском диспансере

В результате пожара в наркологическом диспансере в Тюмени пострадали семь человек, ещё один человек погиб.
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Общество

Последствия схватки осьминога и орлана в Канаде попали на видео

VSE42.RU вчера в 22:56
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ФОМС в 2020 году продолжит участие в нацпроекте «Здравоохранение»

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в 2020 году продолжит участие в реализации национального проекта "Здравоохранение", в том числе, в части модернизации первичного звена здравоохранения, сообщила в четверг председатель ФОМС Наталья Стадченко на расширенном совещании совета директоров фондов ОМС.
РИА Новости 05:50
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Минздрав определил, в каких больницах открывать паллиативные отделения

В самых маленьких больницах, где число жителей не превышает 30 тыс. человек, будут работать только терапевтическое, хирургическое и отделение сестринского ухода.
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Политика

Путин прилетел в Набережные Челны на 50-летие «КамАЗа»

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Набережные Челны.
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Лещенко оправдался за мат в шоу Галкина на YouTube

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Экономика

Экс-министр экономики Украины не исключил дефолта в стране

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Александр Волков назвал трусом Фрэнсиса Нганну

Российский тяжеловес Александр Волков выразил недоумение по поводу организации поединка между Фрэнсисом Нганну и Жаирзиньо Розенстрайком, обвинив камерунца в том, что он снова уклонился от встречи с ним.
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«Лос-Анджелес» расторгнет контракт с Ковальчуком после 15 декабря

Российский нападающий команды НХЛ «Лос-Анджелес» Илья Ковальчук расторгнет контракт с клубом после 15 декабря.
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Тульский суд вынес приговор по делу о «коте-наркокурьере»

Приговор по громкому уголовному делу, которое в СМИ получило название «дело кота-наркокурьера», вынес суд в Новомосковске Тульской области 13 декабря.
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ВЭБ и Газпромбанк профинансируют МБИР «Росатома» на 80 млрд рублей

ВЭБ и Газпромбанк профинансируют МБИР «Росатома» на 80 млрд рублей Строительство опытного реактора «Росатома» в Дмитровграде профинансируют ВЭБ.РФ и Газпромбанк, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Коммерсантъ 12:25
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Левченко объяснил отставку с поста главы Иркутской области

Накануне президент Владимир Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначал временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Кобзева.
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Суд в Киеве арестовал на 2 месяца подозреваемую в убийстве Шеремета

Печерский районный суд Киева в пятницу арестовал на два месяца детского врача Юлию Кузьменко, которую следствие считает исполнительницей убийства журналиста Павла Шеремета, следует из трансляции.
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Губернаторы Еврейской автономной и Иркутской областей ушли в отставку

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РИА Новости вчера в 10:57
Политика

Киев надеется на остановку «Северного потока — 2» из-за санкций США

Вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона надеется на остановку строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за американских санкций.
RT на русском 15:44
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