Происшествия

BFM.ruBFM.ruЗадержан издатель «Медиазоны» Петр Верзилов

Сотрудники центра «Э» МВД РФ задержали в Москве издателя «Медиазоны», участника арт-группы «Война» Петра Верзилова. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах. По предварительным данным, Верзилов задержан в рамках проверочных мероприятий об экстремизме.
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с чего всё началось
В квартире участника Pussy Riot Петра Верзилова выломали дверь, после этого он не выходит на связь, сообщила
 «Медиазона», издателем которой он является.
РБК05:55

Подробнее о событии

ТАСС: Издателя «Медиазоны» Петра Верзилова задержал центр «Э»

Фонтанка.Ру09:48

«Медиазона» сообщила о выломанной двери в квартире Верзилова

РБК05:55

В Москве задержали издателя «Медиазоны» Петра Верзилова

ТАСС08:23

Стала известна возможная причина задержания Петра Верзилова

Lenta.ru08:48

Источник сообщил, что Верзилов дает объяснения по делу об экстремизме в интернете

Интерфакс09:29

«Интерфакс»: Верзилова доставили в СК по делу о призывах к экстремизму

Медиазона09:34

Задержанный утром участник группы «Pussy Riot» и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов доставлен в СК

Эхо Москвы10:03
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Политика

Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»

У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК вчера в 02:38
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Происшествия

Умер мужчина, ранивший полицейских в Москве

В воскресенье скончался мужчина, открывший огонь по полицейским на Ленинском проспекте в Москве 15 июня.
Вести.Ru 10:10
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Политика

В МИД Британии прокомментировали статью Путина о Второй мировой войне

В МИД Британии прокомментировали статью Владимира Путина о Второй мировой войне.
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Общество

Россияне поделились в соцсетях снимками солнечного затмения

Отмечается, что на территории России видны частные фазы этого затмения (в основном от 0,1 до 0,4). А наибольшая фаза солнечного затмения, видимая россиянами, оценивается в 0,45.
Российская газета 07:37
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Энергетика

Увеличено субсидирование расходов по переводу автомобилей на газ

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении доли субсидирования расходов по переводу автомашин с бензина на газ.
Вести.Ru 06:13
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Общество

Кадыров отреагировал на беспорядки с участием чеченцев во Франции

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в своем телеграм-канале беспорядки во французском Дижоне с участием выходцев из Чечни.
BFM.ru 19 июня в 17:12
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Общество

Гидрометцентр предупредил о заморозках в России

В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru вчера в 10:48
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Происшествия

Под трамвайными путями в Москве обвалился грунт

Московский Комсомолец 09:46
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Политика

В Сербии проходят парламентские выборы

В воскресенье, 21 июня, граждане Республики Сербии выбирают новый состав парламента страны, краевых и муниципальных органов власти.
Российская газета 04:32
Футбол

Валерий Карпин: Чемпионат России напоминает первенство бани

Валерий Карпин считает несправедливым решение РФС перенести матч «Краснодар» – «Динамо» из-за коронавируса в московском клубе, в то время как в такой же ситуации «Ростову» пришлось сыграть с «Сочи» молодежным составом.
Советский спорт 07:46
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Происшествия

В многоэтажном доме в Дарницком районе Киева произошел взрыв газа

"21 июня в 10:00 в Дарницком районе по улице Григоренко, 41 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, по предварительным данным газовоздушной смеси, с последующим обрушением перекрытий 4, 5, 6 и 7 этажей", - говорится в сообщении на сайте спасательного ведомства.
ТАСС 03:59
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Политика

Путин рассказал, чем занимается в свободное время

Президент России Владимир Путин рассказал, что занимается спортом или слушает музыку, когда у него есть свободное время.
РИА Новости 04:36
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Общество

Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом

Владимир Путин наградил медалью Луки Крымского врачей и медперсонал за вклад в борьбу с COVID-19, сообщается на сайте Кремля.
РИА Новости 06:50
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Общество

Умерла 18-летняя популярная российская блогерша

18-летняя блогерша-миллионница Настя Тропицель погибла, говорится под последним постом в аккаунте девушки в Instagram.
РИА Новости 10:01
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Экономика

Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы

Комиссия, введённая Сбербанком на переводы через банкоматы, затронет только 1% всех операция.
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Космос

В туалете прошлого никуда не уедешь. Для чего на МКС меняют унитаз?

Космический унитаз действует по принципу пылесоса.
Аргументы и Факты вчера в 17:09
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Культура

Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры

РИА Новости 07:19
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Политика

Ереванский суд отказался арестовывать Царукяна за подкуп избирателей

Суд в Ереване отказался в воскресенье арестовывать главу армянской оппозиционной парламентской фракции "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, обвиняемого в подкупе избирателей на парламентских выборах 2017 года, сообщил в воскресенье его адвокат Ерем Саркисян.
РИА Новости 08:13
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Политика

Путин оценил заявления Зеленского

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о Великой Отечественной войне могут негативно сказаться на отношениях России и Украины.
Вести.Ru 04:39
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Футбол

СМИ: Гончаренко хочет покинуть ЦСКА

Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко хочет покинуть клуб, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 09:52
Авто

Седан Aurus Senat добрался до Азербайджана

Один из экземпляров российского представительского седана Aurus Senat добрался до Баку.
Автоновости дня вчера в 15:20
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Наука

Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса

Люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений, считают иранские ученые.
РИА Новости 08:33
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Технологии

В Minecraft воссоздали Чернобыльскую АЭС

Пользователь Janisko воссоздал в Minecraft Чернобыльскую АЭС. Эту зону он сделает полностью играбельной в режиме «выживание».
Ferra 09:06
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Происшествия

Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео

В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.
РИА Новости вчера в 10:00
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Происшествия

Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына

Суд санкционировал арест жительницы Астраханской области, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, сообщает СУСК России по региону.
РИА Новости 07:40
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Общество

На западе Германии появился первый памятник Ленину

Газета.Ru вчера в 12:58
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Происшествия

В Миннеаполисе произошла стрельба

В результате стрельбы в американском городе Миннеаполисе (штат Миннесота) пострадали десять человек, сообщили местные правоохранительные органы.
Взгляд.ру 04:24
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Политика

Путин назвал неприличным выпячивание чиновниками своего благосостояния

Президент России Владимир Путин назвал неприличными ситуации, когда чиновники, которые призваны служить людям, выпячивают свое благосостояние.
Lenta.ru 06:35
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Происшествия

В Норильске полиция пресекла массовую драку

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Общество

Жириновский предложил новую формулу новогодних каникул

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил собственный вариант новогодних каникул в 2021 году.
РИА Новости вчера в 11:23
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Пётр Верзилов
Российский художник
Российский художник-акционист и медиаменеджер. Издатель интернет-СМИ «Медиазона», до 2009 года один из наиболее активных участников арт-группы «Война».
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