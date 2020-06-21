с чего всё началось

Сотрудники центра «Э» МВД РФ задержали в Москве издателя «Медиазоны», участника арт-группы «Война» Петра Верзилова. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах. По предварительным данным, Верзилов задержан в рамках проверочных мероприятий об экстремизме.

Политика Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2» У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt. 1,1K

Происшествия Умер мужчина, ранивший полицейских в Москве В воскресенье скончался мужчина, открывший огонь по полицейским на Ленинском проспекте в Москве 15 июня. 39

Общество Россияне поделились в соцсетях снимками солнечного затмения Отмечается, что на территории России видны частные фазы этого затмения (в основном от 0,1 до 0,4). А наибольшая фаза солнечного затмения, видимая россиянами, оценивается в 0,45. 578

Энергетика Увеличено субсидирование расходов по переводу автомобилей на газ Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении доли субсидирования расходов по переводу автомашин с бензина на газ. 203

Общество Гидрометцентр предупредил о заморозках в России В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов. 420

Политика В Сербии проходят парламентские выборы В воскресенье, 21 июня, граждане Республики Сербии выбирают новый состав парламента страны, краевых и муниципальных органов власти.

Футбол Валерий Карпин: Чемпионат России напоминает первенство бани Валерий Карпин считает несправедливым решение РФС перенести матч «Краснодар» – «Динамо» из-за коронавируса в московском клубе, в то время как в такой же ситуации «Ростову» пришлось сыграть с «Сочи» молодежным составом. 2

Происшествия В многоэтажном доме в Дарницком районе Киева произошел взрыв газа "21 июня в 10:00 в Дарницком районе по улице Григоренко, 41 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, по предварительным данным газовоздушной смеси, с последующим обрушением перекрытий 4, 5, 6 и 7 этажей", - говорится в сообщении на сайте спасательного ведомства. 262

Политика Путин рассказал, чем занимается в свободное время Президент России Владимир Путин рассказал, что занимается спортом или слушает музыку, когда у него есть свободное время. 611

Общество Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом Владимир Путин наградил медалью Луки Крымского врачей и медперсонал за вклад в борьбу с COVID-19, сообщается на сайте Кремля. 1K

Общество Умерла 18-летняя популярная российская блогерша 18-летняя блогерша-миллионница Настя Тропицель погибла, говорится под последним постом в аккаунте девушки в Instagram. 15

Политика Ереванский суд отказался арестовывать Царукяна за подкуп избирателей Суд в Ереване отказался в воскресенье арестовывать главу армянской оппозиционной парламентской фракции "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, обвиняемого в подкупе избирателей на парламентских выборах 2017 года, сообщил в воскресенье его адвокат Ерем Саркисян. 9

Политика Путин оценил заявления Зеленского Заявления президента Украины Владимира Зеленского о Великой Отечественной войне могут негативно сказаться на отношениях России и Украины. 5

Футбол СМИ: Гончаренко хочет покинуть ЦСКА Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко хочет покинуть клуб, сообщает "Чемпионат.com".

Технологии В Minecraft воссоздали Чернобыльскую АЭС Пользователь Janisko воссоздал в Minecraft Чернобыльскую АЭС. Эту зону он сделает полностью играбельной в режиме «выживание». 4

Происшествия Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына Суд санкционировал арест жительницы Астраханской области, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, сообщает СУСК России по региону. 485

Происшествия В Миннеаполисе произошла стрельба В результате стрельбы в американском городе Миннеаполисе (штат Миннесота) пострадали десять человек, сообщили местные правоохранительные органы. 19