Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД. Согласно указу мэра Москвы, в городе запрещено посещать парки и зоны отдыха до 1 мая.
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Задержанного на прогулке с собакой москвича отпустили из полиции

Московский Комсомолец18:12

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

РИА Новости16:24

Мужчину на Патриарших прудах задержали из-за невыполнения законных требований полиции

Агентство Москва16:04

Москвича задержали на Патриарших прудах за нарушение режима самоизоляции

Москва 2416:15

В отношении задержанного с псом москвича составили протокол

РЕН ТВ16:07

Общественники призывают полицию и граждан в период самоизоляции проявить адекватность

ТАСС17:21

Задержанного на Патриарших москвича, который гулял с собакой, зовут Иисус

Комсомольская правда15:03
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Происшествия

В Подмосковье взрывом разрушен подъезд пятиэтажки

Коммерсантъ 09:00
Наука

Лёгкая стирка не поможет. Учёные выяснили, как уничтожить вирус на одежде

Учёные провели эксперимент и выяснили, как правильно стирать вещи, чтобы через них не заразиться инфекцией.
Life.ru 02 апреля в 11:02
Политика

В США в ближайшие дни вырастет смертность от коронавируса

Ранее в Пентагоне заявили, что по просьбе федеральных властей перебросили в Нью-Йорк похоронные команды для помощи местным властям в погребении и кремации жертв коронавируса.
Эхо Москвы 19:08
Здоровье

Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России

Главный врач больницы в московском поселке Коммунарка Денис Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России.
Lenta.ru 18:44
Энергетика

Трамп назвал ОПЕК незаконной структурой

ОПЕК — незаконная структура, которая уничтожает сама себя, заявил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме.
РБК 18:53
Политика

США перехватили в Бангкоке партию купленных Германией масок

США в Бангкоке перехватили партию защитных масок от коронавируса COVID-19, заказанных Германией в Китае и предназначавшихся для берлинских полицейских, аварийных служб и медицинского персонала.
Газета.Ru 06:32
Экономика

В ЦБ разъяснили порядок работы банков до 30 апреля

В сообщении регулятора говорится, что банки и некредитные финансовые организации должны обеспечить доступ предприятий и населения к критически значимым услугам через удаленные каналы и цифровые сервисы.
Профиль вчера в 09:07
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости вчера в 11:27
Гаджеты

Samsung заявила, что Exynos 990 ничем не уступает Snapdragon 865

Даже некоторые преданные поклонники Samsung считают, что платят одинаковую сумму за менее качественный продукт лишь потому, что живут на рынке, где варианты с чипами Snapdragon не продаются — Galaxy S20 на базе Snapdragon 865 поставляются только в США, Китай и Южную Корею, а с Exynos 990 — на остальные рынки.
3DNews 15:37
Общество

Число жертв коронавируса в США превысило 5 тысяч

Белый дом ожидает, что от коронавируса может умереть до 240 тыс. человек, а при негативном сценарии допускает, что количество смертей превысит 1,5 млн человек.
Коммерсантъ 02 апреля в 00:53
Наука

Коронавирус обнаружили у кошек в Ухане

Оказалось, что до распространения COVID-19 животные не были заражены вирусом, однако после вспышки 15 из 102 кошек оказались инфицированы.
Москва 24 01:53
Происшествия

На Алтае еще трех зараженных обнаружили в женской консультации

Напомним, четвертой инфицированной коронавирусной инфекцией стала женщина, которая 1 апреля родила ребенка.
Российская газета 06:26
Общество

В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу

В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.
Коммерсантъ вчера в 08:05
Армия и оружие

Американские военные, вооружённые гранатомётами, перехватили российских военных в Сирии

На представленных видеокадрах можно увидеть, что во время недавнего инцидента, пока российский бронеавтомобиль «Тигр» и бронетранспортёр БТР-82 пытаются выбраться из грязи (в результате неудачной попытки обойти американский блок-пост – прим. ред.), американские военные вооружённые гранатомётами, пристально следят за ситуацией.
Avia.pro 01 апреля в 22:13
Общество

Четверть заболевших коронавирусом в России не имеют симптомов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у 25% зараженных коронавирусом в России не наблюдаются симптомы болезни.
Pravda.Ru 09:47
Футбол

Слуцкий объяснил, почему Дзюба не уехал из России

По мнению Слуцкого, Дзюба провел яркий чемпионат мира-2018 и ныне находится в лучшей форме в своей жизни, но нет помощника, который смог бы сформировать предложение.
ProstoProSport 16:29
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

Два пациента с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 14:09
Общество

В Нью-Йорке врачам придется носить мусорные мешки вместо халатов

Врачи и персонал медицинского центра в нью-йоркском Бруклине будут вынуждены носить дождевики и пакеты для мусора вместо медицинских халатов, сообщил телеканалу CNN президент медцентра SUNY Downstate Medical Center Уэйн Райли.
РИА Новости 17:39
Общество

«Сбербанк» рассказал о графике работы отделений в апреле

Оплачивать услуги ЖКХ россиянам предлагают в режиме онлайн — через мобильное приложение банка. Это позволит не нарушать режим самоизоляции.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 19:58
Происшествия

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Коммерсантъ вчера в 03:06
Общество

Врач объяснил, почему бесполезно носить маску на улице

Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев объяснил, почему не стоит носить медицинскую маску на улице.
Газета.Ru 16:17
Общество

Голубев утвердил меры по поддержке населения Ростовской области

Губернатор Ростовской области утвердил план мероприятий по поддержке населения региона в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Панорама Ростова-на-Дону 08:47
Политика

Трамп предрек США «много смертей» от коронавируса

В ближайшее время в Соединенных Штатах ожидается большое количество смертей от коронавирусной инфекции.
Профиль 16:58
Политика

Дипломаты поблагодарили соотечественников из США за помощь россиянам

Генеральное консульство России в Нью-Йорке поблагодарило соотечественников, живущих в США, за помощь гражданам РФ, которые временно не могут вернуться на родину.
РИА Новости 19:21
Кино

Шутке про выход режиссерской «Лиги справедливости» Зака Снайдера поверили в сети

С момента премьеры «Лиги справедливости» прошло уже два с половиной года, и все это время поклонники не устают призывать Warner Bros. выпустить так называемый снайдеркат картины.
Киноафиша России вчера в 06:45
Игры

Вышла игра Resident Evil 3 Remake

Sibnet Новости 11:28
Авто

Глава Volkswagen случайно раскрыл внешность нового Volkswagen Tiguan

Компания Volkswagen продолжает проектировать новые модели даже в онлайн-режиме.
Автоновости дня вчера в 04:04
Экономика

Центробанк разъяснил порядок начисления процентов в кредитные каникулы

Проценты по кредитным картам, которые накопились за время «кредитных каникул», заемщик должен будет погасить равными ежемесячными выплатами в течение двух лет.
РБК 17:38
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru вчера в 08:48
Баскетбол

Коби Брайанта внесут в зал славы НБА

Двукратный олимпийский чемпион по баскетболу, легендарный американский баскетболист Коби Брайант будет внесен в зал славы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 2020 году.
Известия 00:27
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