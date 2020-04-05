Коронавирус
РИА НовостиВ Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах
Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД. Согласно указу мэра Москвы, в городе запрещено посещать парки и зоны отдыха до 1 мая.
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Мужчину на Патриарших прудах задержали из-за невыполнения законных требований полиции
Агентство Москвавчера в 16:04
Задержанного на Патриарших москвича, который гулял с собакой, зовут Иисус
Комсомольская правдавчера в 15:03
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