Коронавирус
РИА НовостиВ Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах
Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД. Согласно указу мэра Москвы, в городе запрещено посещать парки и зоны отдыха до 1 мая.
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Задержанного на Патриарших москвича, который гулял с собакой, зовут Иисус
Комсомольская правдавчера в 15:03
Мужчину на Патриарших прудах задержали из-за невыполнения законных требований полиции
Агентство Москвавчера в 16:04
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При строительстве инфекционной больницы в поселении Вороновское (Новая Москва) произошел пожар.
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Яковлев отметил, что маска не может стопроцентно защитить от вируса – он намного меньше, чем поры в маске.
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11-й случай заражения коронавирусом выявлен в Новосибирске
По данным оперативного штаба, в город заболевший мужчина вернулся из Москвы, за границей не был, в круг контактировавших с ранее выявленными пациентами не входил.
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По данным на 3 апреля, на Кубани выписали третьего выздоровевшего от коронавируса.
Происшествия
В Москве обнаружили пролежавшие полтора года мумии пожилых сестер
Прибывшие на место сотрудники МЧС и полиции вскрыли дверь квартиры и обнаружили мумии двух сестер, которые скончались, предположительно, полтора года назад.
Общество
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В России проведено почти 700 тысяч тестов на коронавирус
«По состоянию на 4 апреля проведено более 697 тыс. лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, в том числе в материале от людей, прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции», — сообщили в ведомстве.
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Главы субъектов федерации получат дополнительные полномочия. Об этом заявил президент Владимир Путин в обращении к нации.
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Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
Кино
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Суд снова арестовал экс-директора петербургского «Метростроя»
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В Свердловской области расширили список организаций, которым разрешено работать во время карантина
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Максим Корольков, являющийся исполнительным директором Федерации единоборств Беларуси, сделал официальное заявление о том, что Минск готов принять у себя бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном, сообщает Sputnik.
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