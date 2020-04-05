Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД. Согласно указу мэра Москвы, в городе запрещено посещать парки и зоны отдыха до 1 мая.
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Выгуливавшего собаку на Патриарших прудах отпустили из отдела полиции

РБК01:35

RT показал кадры перепалки задержанного на Патриарших с полицейскими

РИА Новостивчера в 23:37

Задержанного на Патриарших москвича, который гулял с собакой, зовут Иисус

Комсомольская правдавчера в 15:03

Задержанного на прогулке с собакой москвича отпустили из полиции

Московский Комсомолецвчера в 18:12

Мужчину на Патриарших прудах задержали из-за невыполнения законных требований полиции

Агентство Москвавчера в 16:04

Общественники призывают полицию и граждан в период самоизоляции проявить адекватность

ТАССвчера в 17:21

Москвича задержали на Патриарших прудах за нарушение режима самоизоляции

Москва 24вчера в 16:15
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Общество

Аксенов рассказал о запасах воды в Крыму

По состоянию на начало апреля суммарный запас воды в крымских водохранилищах естественного стока составляет 106,2 миллионов кубометров (на 88 миллионов кубометров меньше чем на эту же дату в 2019 году), сообщили в гидрометцентре Крыма.
РИА Новости 02:05
Общество

В Москве за сутки 536 человек заразились коронавирусом

В Москве за сутки 536 человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19, всего по состоянию на 5 апреля в столице зафиксировано 3893 случая.
RT на русском 03:55
Происшествия

Более 200 человек с коронавирусом продолжают лечение в Коммунарке

Главный врач 40-й московской больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что в ней на лечении находятся 346 человек, с подтверждённым коронавирусом — 201 пациент.
RT на русском 02:16
Происшествия

В Рязанской области мужчина расстрелял пять человек

Газета.Ru 02:27
Общество

В Москве умерли еще два пациента с коронавирусом

Коммерсантъ вчера в 14:28
Общество

Александр Беглов изменил правила жизни для петербуржцев на карантине

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес важные изменения в постановление, определяющее правила жизни в городе во время нерабочего апреля.
АБН 00:13
Происшествия

Строящаяся инфекционная больница в Москве загорелась

При строительстве инфекционной больницы в поселении Вороновское (Новая Москва) произошел пожар.
Lenta.ru 03:41
Общество

В России появились мошенники-дезинфекторы квартир от коронавируса

Москва, 5 апреля 2020, 08:12 — REGNUM Неизвестные в ряде регионов России используют эпидемиологическую ситуацию, вызванную распространением коронавируса, в мошеннических целях, сообщает 5 апреля «Российская газета».
REGNUM 01:12
Общество

Ситуация в Подмосковье пока не требует пропускного режима, — Воробьев

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что пока ситуация в Подмосковье не требует введения пропускного режима.
РЕН ТВ 03:58
Здоровье

Врач назвал главные опасности карантина для пожилых людей

У пожилых людей, которые находятся на вынужденном домашнем карантине из-за коронавируса, могут обостриться хронические заболевания на фоне стресса и переедания.
РБК вчера в 23:36
Общество

Десять новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Ленобласти

Санкт-Петербург, 5 апреля 2020, 11:20 — REGNUM В Ленинградской области за минувшие сутки зафиксировано еще 10 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
REGNUM 04:20
Общество

Режим самоизоляции в Воронежской области продлен до 30 апреля

Власти Воронежской области подготовили список конкретных изменений и уточнений, регламентирующих деятельность предприятий и организаций в регион на период объявленного до конца апреля режима самоизоляции.
Обозреватель Врн 03 апреля в 13:40
Энергетика

Bloomberg: Россия сократит добычу нефти, если в сделку вступит США

Вашингтон, 5 апреля 2020, 11:01 — REGNUM Добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки готова сократить Россия при условии присоединения к соглашению США, сообщает 4 апреля Bloomberg.
REGNUM 04:01
Общество

Профессор Яковлев порекомендовал не носить медицинскую маску на улице

Яковлев отметил, что маска не может стопроцентно защитить от вируса – он намного меньше, чем поры в маске.
NewInform вчера в 20:08
Происшествия

11-й случай заражения коронавирусом выявлен в Новосибирске

По данным оперативного штаба, в город заболевший мужчина вернулся из Москвы, за границей не был, в круг контактировавших с ранее выявленными пациентами не входил.
Родные берега (Новосибирск) 01:38
Общество

Распространение коронавируса в Дагестане перешло в бесконтрольный этап

По словам представителей ведомства, распространение инфекции перешло в бесконтрольный этап.
News.ru вчера в 16:10
Происшествия

На Кубани за сутки не выявили новых заболевших коронавирусом

По данным на 3 апреля, на Кубани выписали третьего выздоровевшего от коронавируса.
Краснодарские известия вчера в 04:40
Происшествия

В Москве обнаружили пролежавшие полтора года мумии пожилых сестер

Прибывшие на место сотрудники МЧС и полиции вскрыли дверь квартиры и обнаружили мумии двух сестер, которые скончались, предположительно, полтора года назад.
Известия 01:03
Общество

Голикова назвала страны — лидеры по завозу коронавируса в Россию

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что лидерами среди стран, откуда в Россию была завезена коронавирусная инфекция COVID-19, стали Италия, Испания, Франция, Германия и ОАЭ.
RT на русском вчера в 08:59
Общество

В России проведено почти 700 тысяч тестов на коронавирус

«По состоянию на 4 апреля проведено более 697 тыс. лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, в том числе в материале от людей, прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции», — сообщили в ведомстве.
RT на русском 03:17
Общество

Какие профессии могут оказаться невостребованными после окончания пандемии коронавируса

Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, какие профессии окажутся невостребованными или избыточно конкурентными после окончания пандемии коронавируса.
RT на русском 01:25
Политика

Путин: Главы регионов получат дополнительные полномочия

Главы субъектов федерации получат дополнительные полномочия. Об этом заявил президент Владимир Путин в обращении к нации.
Росбалт 02 апреля в 10:08
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС

Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
РБК 03 апреля в 09:14
Кино

Названы популярные у россиян фильмы и сериалы во время самоизоляции

Peterburg2.ru вчера в 06:46
Музыка

Группа Little Big выступит с бесплатным онлайн-концертом

Музыкальная группа Little Big, которая должна была представлять Россию на «Евровидении» в этом году, даст бесплатный онлайн-концерт в «Яндекс.Эфире».
Peterburg2.ru 03 апреля в 05:52
Происшествия

Суд снова арестовал экс-директора петербургского «Метростроя»

Фрунзенский районный суд Петербурга постановил заключить под стражу бывшего директора ОАО "Метрострой" Николая Александрова, которому вменяется третий эпизод растраты денег компании.
Интерфакс вчера в 17:19
Общество

В Свердловской области расширили список организаций, которым разрешено работать во время карантина

По решению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в регионе расширили список организаций, которым разрешено работать в период режима самоизоляции.
URA.Ru 04:30
Общество

В Москве разрешили работу магазинов оптики в период ограничений

Приостановка работы из-за ограничительных мер по коронавирусу в Москве не распространяется на магазины оптики и медицинского оборудования.
РБК вчера в 15:02
Единоборства

Минск предложил принять бой Хабиба и Фергюсона

Максим Корольков, являющийся исполнительным директором Федерации единоборств Беларуси, сделал официальное заявление о том, что Минск готов принять у себя бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном, сообщает Sputnik.
LiveResult.Ru вчера в 16:07
Происшествия

У 13 вернувшихся из России граждан КНР обнаружили коронавирус

Пекин, 5 апреля 2020, 09:24 — REGNUM Власти китайской провинции Хэйлунцзян за сутки 4 апреля выявили 13 случаев заражения коронавирусом у вернувшихся из России граждан КНР.
REGNUM 02:24
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