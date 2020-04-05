Коронавирус
РИА НовостиВ Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах
Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД. Согласно указу мэра Москвы, в городе запрещено посещать парки и зоны отдыха до 1 мая.
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Происшествия
В Рязанской области мужчина застрелил пять человек
Космос
НАСА показывает видение своей долгосрочной лунной программы
2 апреля НАСА опубликовало отчет, в котором изложен долгосрочный подход к исследованию Луны, который предусматривает создание «базового лагеря» на южном полюсе Луны, но с небольшими подробностями о стоимости и графике.
Общество
Мэр Саянска разрешил работать магазинам, кафе и салонам красоты
Мэр города Саянска в Иркутской области Олег Боровский распорядился с 6 апреля открыть детские сады, магазины, рестораны, бары и салоны красоты.
Происшествия
В МЧС рассказали о погибшем и пострадавших при взрыве в Орехово-Зуеве
В Подмосковье из-за взрыва бытового газа обрушился подъезд пятиэтажного дома. Погиб один человек, пострадали шестеро.
Происшествия
В Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий
Ранее были арестованы двое других фигурантов данного дела — генерал МВД Александр Бирюков и следователь по особо важным делам Александр Брянцев.
Общество
Доктор Мясников признал ошибку в своем прогнозе по коронавирусу
Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», признался, что ошибся в своем прогнозе по коронавирусу.
Общество
Собянин обязал работников предприятий соблюдать дистанцию 1,5 м
Московские предприятия и учреждения, которые продолжают работу в условиях пандемии коронавируса, должны обеспечить дезинфекцию, а также социальную дистанцию 1,5 м между работниками и посетителями.
Политика
Саудовская Аравия опровергла слова Путина о нефтяном рынке
Напомним, именно американцы являются крупнейшими производителями сланцевой нефти и в последние годы активно пытаются захватить мировой нефтяной рынок.
Происшествия
Суд арестовал экс-главу Метростроя Петербурга по делу о растрате
Фрунзенский районный суд вынес постановление об аресте экс-главы петербургского Метростроя Николая Александрова по новому уголовному делу, заведённому ФСБ РФ по статье "присвоение или растрата", сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
Биатлон
Мартен Фуркад рассказал о последнем разговоре с Логиновым
Общество
Глава Роспотребнадзора рассказала о путях передачи коронавируса
Коронавирус в 96% случаев передаётся капельным путём, в 4% - это воздушный путь, при этом сохраняется на поверхности 72 часа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Политика
Трамп допустил приостановку внутренних авиарейсов из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп допустил, что внутреннее авиасообщение может быть остановлено со штатами, где зафиксирована наибольшая вспышка коронавирусной инфекции COVID-19.
Энергетика
План по спасению нефти. Почему государство расправляется с малым бизнесом под предлогом карантина
Бизнес — под ноль Российские государственные программы спасения бизнеса почему-то принято сравнивать с аналогичными программами в Великобритании, Дании, и даже Польше, где на поддержку потребительского спроса и уровня доходов ассигновано порядка 10% ВВП — где-то чуть больше, где-то чуть меньше.
Здоровье
Врач объяснил, почему не надо носить защитную маску на улице
Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев прокомментировал позицию ВОЗ, отметив, что носить маску на улице бесполезно.
Здоровье
Врач рассказал об опасности карантина для пожилых людей
Пожилые люди, которые из-за изоляции на фоне коронавируса мало двигаются, могут стать сидячими и лежачими больными, а переедание и стресс способны вызвать обострение хронических заболеваний, считает израильский врач Леонид Эйдельман.
Общество
В Новосибирской области режим самоизоляции продлили до конца апреля
Режим полной самоизоляции в Новосибирской области продлен до 30 апреля.
Энергетика
Bloomberg: Россия готова сократить добычу нефти на 1 млн б/д, но только при участии США в новом соглашении
Россия готова сократить добычу нефти не более чем на 1 млн б/д в рамках любого соглашения с другими ключевыми производителями, в котором будут обязательно участвовать и США, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Политика
Трамп допустил введение пошлин на импорт нефти
Президент США Дональд Трамп в субботу, 4 апреля, допустил введение пошлин на импорт нефти, чтобы защитить энергетический сектор страны.
Происшествия
Крупный бизнесмен погиб в результате падения из окна в центре Москвы
Крупный российский бизнесмен Евгений Самусенко погиб в результате падения из окна в центре Москвы.
Наука
В Ухане у кошек обнаружили коронавирус
Происшествия
Жителю Уфы выписан первый в стране штраф за нарушение самоизоляции
Жителя Уфы оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции.
Общество
Развитие ситуации с коронавирусом в России назвали оптимистичным
Россия движется по оптимистичному сценарию развития ситуации с коронавирусом.
Происшествия
Оперштаб Новосибирска сообщил результаты теста на COVID-19 у детей
Две пациентки с отрицательными результатами тестов уже выписаны из инфекционной больницы. Такие данные приводит оперативный штаб.
Общество
Испания опередила Италию по числу заразившихся коронавирусом
По данным Минздрава Испании, по меньшей мере 117 710 случаев заражения новым коронавирусом зафиксировано в стране с начала распространения инфекции, погибли 10 935 человек, выздоровели – 30 513 пациентов.
Экономика
ЦБ не разрешил заемщикам переносить выплаты по кредитам на май
Заемщики должны делать выплаты по кредитам в срок, не дожидаясь прекращения режима нерабочих дней, следует из сообщения, опубликованного на сайте Центробанка.
Гаджеты
Microsoft выпустит обновление для Windows 10 для слабых компьютеров
Американская корпорация Microsoft готовит обновление для ОС Windows 10, которое снизит количество занимаемой файлами оперативной памяти и нагрузку на процессор, ее можно использовать на слабых ПК.
Происшествия
У жительницы Забайкалья выявили коронавирус
Руководитель Роспотребнадзора Забайкальского края Светлана Лапа сообщила, что коронавирусная инфекция COVID-19 выявлена у жительницы региона.
Авто
Появились изображения преемника легендарной «Нивы»
Каким мог быть преемник легендарного внедорожника, показал в социальных сетях независимый промышленный дизайнер Александр Исаев.
Происшествия
В США прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди и ее сына
Спасательные службы прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди Мейв и ее восьмилетнего сына Гидеона Джозефа Кеннеди Маккина, пропавших в пятницу во время плавания на каноэ, их считают погибшими, сообщает газета USA Today.