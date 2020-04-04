Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД. Согласно указу мэра Москвы, в городе запрещено посещать парки и зоны отдыха до 1 мая.
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Москвича задержали на Патриарших прудах за нарушение карантина

Москва 2416:15

Мужчину на Патриарших прудах задержали из-за невыполнения законных требований полиции

Агентство Москва16:04

Задержанный у Патриарших прудов отказался выполнять требования полицейского

News.ru17:44

Общественники призывают полицию и граждан в период самоизоляции проявить адекватность

ТАСС17:21

Задержанного на Патриарших москвича, который гулял с собакой, зовут Иисус

Комсомольская правда15:03

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

Новая газета11:33

В Москве задержали выгуливавшего собаку мужчину

Московский Комсомолец11:30
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Интерфакс 17:19
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Москва усилит контроль за соблюдением предпринимателями режима повышенной готовности

В Москве вводятся дополнительные меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 13:02
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Трамп сообщил о вводе войск в Нью-Йорк для борьбы с коронавирусом

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РБК 17:19
Происшествия

Сенатор Клишас осудил задержание москвича, гулявшего с собакой

Ранее СМИ сообщили о задержании у Патриарших прудов мужчины, выгуливавшего свою собаку.
Московский Комсомолец 14:42
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«Украинца, русского и белоруса отличит только язык. А так – мы один народ». Украинец Пантя о славянах

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Голикова объяснила приостановку вывоза россиян из-за рубежа

Голикова обратила внимание, что приостановка вывоза нужна "для четкого понимания, кто, в каком количестве и куда прилетит".
Газета.Ru 12:39
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«Челюсть упала»: врач рассказал о поразивших его пациентах с COVID-19

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью телеканалу RT рассказал, что был удивлен возрастом пациентов с коронавирусом.
РИА Новости 12:58
Общество

Мэр Москвы определил уполномоченных штрафовать юрлиц из-за вируса

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал органы исполнительной власти города, которые смогут штрафовать индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за несоблюдение правил режима повышенной готовности из-за коронавируса.
РБК 13:54
Происшествия

В подмосковном Орехово-Зуеве произошел взрыв в жилом доме

В подмосковном Орехово-Зуеве в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв. Один из подъездов разрушен полностью, с первого по пятый этаж.
Daily Storm 07:01
Общество

Беглов доложил Путину о борьбе с коронавирусом в Петербурге

Санкт-Петербург, 4 апреля 2020, 19:16 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе телефонного разговора 4 апреля рассказал президенту России Владимиру Путину о мерах, предпринимаемых в Северной столице для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
REGNUM 12:16
Общество

Жителей Мурманской области начнут наказывать за нарушение самоизоляции

С 6 апреля в Мурманской области ужесточаются правила самоизоляции на фоне пандемии коронавируса.
Би-порт 17:25
Экономика

Западные СМИ: Россия попала в руки к саудитам

Влиятельная шведская газета Dagens Nyheter пришла к выводу, что Россия попала в руки к саудитам из-за обрушившихся мировых цен на нефть и коронавирусной пандемии.
Рамблер 05:50
Экономика

Центробанк разъяснил порядок начисления процентов в кредитные каникулы

Проценты по кредитным картам, которые накопились за время «кредитных каникул», заемщик должен будет погасить равными ежемесячными выплатами в течение двух лет.
РБК 17:38
Общество

Число жертв коронавируса в США превысило 8 тыс. человек

Более 8 тыс. человек, зараженных новой коронавирусной инфекцией, скончались в США к 4 апреля.
Известия 15:50
Авто

Появились изображения преемника легендарной «Нивы»

Каким мог быть преемник легендарного внедорожника, показал в социальных сетях независимый промышленный дизайнер Александр Исаев.
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Шоу-бизнес

Самойлова работает с психологом из-за расставания с Джиганом

Gazeta.SPb 17:15
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Ползающую по улицам в США дочь Успенской сняли на видео

Сбежавшую в США дочь королевы русского шансона Татьяну Плаксину сняли на видео в нелицеприятном виде.
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Экономика

Малый и средний бизнес получит право на отсрочку арендных платежей

Предприятия малого и среднего бизнеса получат отсрочку по оплате аренды коммерческих помещений.
Ведомости вчера в 14:08
Общество

Сценарий развития коронавируса в России сочли оптимистичным

Глава Роспотребнадзора сообщила о том, что Россия идет по оптимистичному сценарию по коронавирусу.
Деловое.ТВ 08:02
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Игрок «Зенита» купил 500 продуктовых наборов для родного города

Хавбек питерского «Зенита» Вильмар Барриос купил 500 продуктовых наборов для своего родного города Картахена (Колумбия).
Спорт день за днем 14:49
Общество

Власти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции

Московские власти заявили, что технически система "умного" контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции готова.
Газета.Ru 11:50
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

Два пациента с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 14:09
Футбол

«Челси» вступил в переговоры с Коутиньо

По информации Sport.es, лондонцы уже вступили в переговоры с 27-летним игроком по поводу его возможного перехода в ближайшее трансферное окно.
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Общество

Доктор Мясников признал ошибку в своем прогнозе по коронавирусу

Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», признался, что ошибся в своем прогнозе по коронавирусу.
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Ольга Бузова подтвердила беременность и показала живот

Певица показала в инстаграм свой округлившейся живот, и судя по срокам, находится уже на приличном месяце беременности.
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В Нижегородской области разрешили ездить на дачу в период самоизоляции

Поездки на дачу и возможность навещать родственников, которым запрещено покидать место жительства, включили в перечень ситуаций, позволяющих жителям Нижегородской области выходить из дома в период самоизоляции, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 15:52
Общество

В российских школах допустили продление учебного года

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Lenta.ru 06:05
Здоровье

В ВОЗ оценили вероятность передачи коронавируса по воздуху

На брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявила, что передача новой коронавирусной инфекции по воздуху от людей, не имеющих явных симптомов болезни, возможна, пишет РИА Новости.
Невские Новости вчера в 16:50
Общество

В Краснодаре ввели новую форму спецпропусков для горожан

В Краснодаре ввели новую форму специальных пропусков для местных жителей на время карантина.
СочиСтрим 03:19
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