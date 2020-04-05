Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД. Согласно указу мэра Москвы, в городе запрещено посещать парки и зоны отдыха до 1 мая.
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RT показал кадры перепалки задержанного на Патриарших с полицейскими

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Задержанного на прогулке с собакой москвича отпустили из полиции

Московский Комсомолецвчера в 18:12

Общественники призывают полицию и граждан в период самоизоляции проявить адекватность

ТАССвчера в 17:21

Мужчину на Патриарших прудах задержали из-за невыполнения законных требований полиции

Агентство Москвавчера в 16:04

В отношении задержанного с псом москвича составили протокол

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Москва 24вчера в 16:15

Задержанного на Патриарших москвича, который гулял с собакой, зовут Иисус

Комсомольская правдавчера в 15:03
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Общество

Травников разрешил работу промышленных предприятий с 6 апреля

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время брифинга в правительстве разрешил промышленным предприятиям и строительным компаниям начать работу с 6 апреля - при полном соблюдении мер дезинфекции.
АиФ Новосибирск 03 апреля в 08:23
Здоровье

Врач назвал главные опасности карантина для пожилых людей

У пожилых людей, которые находятся на вынужденном домашнем карантине из-за коронавируса, могут обостриться хронические заболевания на фоне стресса и переедания.
РБК вчера в 23:36
Политика

Украинский политолог заявил о запугивании Зеленского извне

Стремление президента Украины Владимира Зеленского поскорее открыть рынок сельхозземель говорит о том, что его запугали, заявил политолог Михаил Погребинский.
Известия вчера в 23:45
Футбол

Футболисты «Динамо» не согласились с понижением зарплаты на 40%

Футболисты московского «Динамо» отказались идти на 40-процентное снижение зарплаты, предложенное руководством клуба из-за паузы в РПЛ.
Metaratings 03 апреля в 11:11
Происшествия

В Рязанской области мужчина расстрелял пять человек

РИА Новости вчера в 22:19
Общество

Доктор Мясников признал ошибку в прогнозе по коронавирусу

Врач Александр Мясников в телеграм-канале признал, что недооценил серьезность развития пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 15:00
Шоу-бизнес

Ползающую по улицам в США дочь Успенской сняли на видео

Сбежавшую в США дочь королевы русского шансона Татьяну Плаксину сняли на видео в нелицеприятном виде.
ФАН вчера в 12:41
Общество

Сценарий развития коронавируса в России сочли оптимистичным

Глава Роспотребнадзора сообщила о том, что Россия идет по оптимистичному сценарию по коронавирусу.
Деловое.ТВ вчера в 08:02
Общество

Коронавирус в мире, 3 апреля: сколько заболело и вылечилось

По последним данным Worldometers, по состоянию на утро 3 апреля в общей сложности зафиксировано 1 016 150 случев заражения коронавирусом в мире.
Спорт-Экспресс 03 апреля в 01:22
Экономика

Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле

В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.
Российская газета 03 апреля в 09:21
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как передаётся коронавирус

Коронавирус передается капельным путем в 96% случаев. Об этом сегодня заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Калужские новости вчера в 14:58
Общество

В России появились мошенники-дезинфекторы квартир от коронавируса

Москва, 5 апреля 2020, 08:12 — REGNUM Неизвестные в ряде регионов России используют эпидемиологическую ситуацию, вызванную распространением коронавируса, в мошеннических целях, сообщает 5 апреля «Российская газета».
REGNUM 01:12
Общество

Власти возобновят вывоз россиян из-за границы с понедельника

Россия взяла тайм-аут на два дня по вопросу вывоза россиян, которые остались за границей после закрытия авиасообщения с другими странами на фоне пандемии коронавируса, сообщила российский вице-премьер Татьяна Голикова.
Коммерсантъ вчера в 08:56
Армия и оружие

29 лет исполнилось пилотажной группе «Русские витязи»

Сегодня исполняется 29 лет авиационной группе высшего пилотажа «Русские витязи», 5 апреля сообщается на сайте пресс-службы Минобороны России.
ИА Красная Весна вчера в 23:05
Общество

В Москве умерли еще два пациента с коронавирусом

Коммерсантъ вчера в 14:28
Единоборства

UFC предложили провести бой Нурмагомедова и Фергюсона в Белоруссии

Исполнительный директор Белорусской федерации рукопашного боя и смешанных единоборств Максим Корольков заявил, что его организация предложила Абсолютному бойцовскому чемпионату (UFC) провести турнир UFC 249 в Минске.
RT на русском вчера в 13:35
Политика

Пушков раскритиковал американский рейтинг готовности стран к эпидемии

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал прошлогодний индекс готовности мировых стран к эпидемии, в котором лидируют США и Великобритания.
Известия вчера в 18:57
Гаджеты

Microsoft выпустит масштабное обновление для Windows 10

В конце апреля или в начале мая будет выпущена новая сборка Windows 10, в которой будет большое количество дополнений.
Astera 03 апреля в 14:57
Здоровье

Главврач больницы в Коммунарке рассказал о возрасте больных COVID-19

Российская газета вчера в 20:35
Политика

Лукашенко призвал Украину провести выборы в Донбассе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти Украины должны пойти на непопулярный шаг и провести выборы в Донбассе ради прекращения конфликта.
Московский Комсомолец 03 апреля в 14:01
Происшествия

Трое детей погибли при пожаре в Свердловской области

В Свердловской области в результате пожара в частном жилом доме погибли три ребенка, еще двое детей госпитализированы.
Известия вчера в 21:02
Общество

У главы скорой помощи Москвы заподозрили наличие коронавируса

Проверить Плавунова решили после того, как заражение коронавирусом заподозрили у его первого заместителя Дмитрия Гаврилова и у его зама по медицинской части Георгия Введенского В настоящее время тесты сдали и другие сотрудники руководства столичной "скорой".
Известия 01:01
Общество

В Праге снесли памятник маршалу Коневу

Администрация пражского района Прага-6 в пятницу утром, 3 апреля, демонтировала на площади Интербригады памятник советскому маршалу И.С. Коневу.
Международная жизнь 03 апреля в 05:35
Здоровье

Минздрав оценил ситуацию с распространением коронавируса в России

Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по благоприятному сценарию. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
ФАН 03 апреля в 09:03
Шоу-бизнес

Отец Жанны Фриске раскрыл причину увольнения Шепелева

Отец Жанны Фриске Владимир считает, что причиной увольнения телеведущего Дмитрия Шепелева с Первого канала стали его личные качества и уровень профессионализма.
ФАН вчера в 11:57
Происшествия

В Орехово-Зуево в результате взрыва газа обрушился подъезд дома

В России с начала 2019 года произошло не менее десяти взрывов бытового газа в жилых домах.
Компания вчера в 07:08
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь

"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Российская газета вчера в 10:31
Происшествия

В Брянской области ещё 12 человек заразились коронавирусом

По сообщениям Оперативного штаба стало известно, что 4 апреля на территории области подтверждено еще 12 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Маяк (Новозыбков) вчера в 03:47
Шоу-бизнес

Кэти Перри и Орландо Блум объявили пол будущего ребенка

Американская певица Кэти Перри и голливудский актер Орландо Блум раскрыли секрет пола будущего ребенка.
Известия вчера в 16:38
Общество

Названы профессии, востребованные во время пандемии коронавируса

В России требуются медики, госслужащие и строители Спрос на работников в марте в сравнении с февралем упал, но есть сферы, где выросло число вакансий несмотря на пандемию коронавируса, из-за которой многим предприятиям пришлось приостановить свою деятельность или перевести сотрудников на удаленный режим работы.
АМИТЕЛ вчера в 23:49
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