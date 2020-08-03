В России упростили оформление пособия на детей от 3 до 7 лет

Напомним, родители имеют право на ежемесячные пособия на малышей в возрасте от 3 до 7 лет при условии, что доход на человека в их семье составляет меньше прожиточного минимума (исходя из показателя в регионе, в котором проживает семья с детьми).