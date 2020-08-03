В Москве задержали напавшего на сотрудника Росгвардии в Парке Горького
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Мужчина, напавший на сотрудника Росгвардии в парке Горького 2 августа в Москве во время празднования дня ВДВ, задержан. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.В источнике
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Комсомольская правдавчера в 13:29