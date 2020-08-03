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ТАСС
ТАСС

В Москве задержали напавшего на сотрудника Росгвардии в Парке Горького

Мужчина, напавший на сотрудника Росгвардии в парке Горького 2 августа в Москве во время празднования дня ВДВ, задержан. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.В источнике
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ТАСС

В Москве задержали напавшего на сотрудника Росгвардии в Парке Горького

ТАСС07:21
Комсомольская правда

Участник драки между ОМОН и ВДВ в парке Горького рассказал, с чего началась потасовка

Комсомольская правдавчера в 13:29
Говорит Москва

В Москве задержан зачинщик драки с сотрудниками Росгвардии в парке Горького

Говорит Москва07:53
РИА Новости

В Москве задержали десантника, напавшего на сотрудника Росгвардии

РИА Новости07:21
РИАМО

СК возбудил уголовное дело после драки десантников с Росгвардией в Парке Горького

РИАМО07:13
Интерфакс

Бывшие десантники устроили драку в парке Горького

Интерфаксвчера в 12:00
РЕН ТВ

Начало драки в парке Горького в День ВДВ сняли на видео

РЕН ТВвчера в 11:04

В Свердловской области самоизоляцию продлили для граждан старше 65 лет

Губернатор Свердловской области продлил режим самоизоляции для пожилых старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями до 10 августа, передает РИА "Новости" со ссылкой на оперштаб региона.
Газета.Ru06:13
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Медведев рассказал об уровне преступности в период пандемии в России

Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев в ходе совещания «Об актуальных проблемах обеспечения правопорядка в период преодоления последствий эпидемии коронавируса» сообщил об уменьшении числа зарегистрированных преступлений в России в первом полугодии 2020 года.
RT на русском08:08
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DualShock 4 на PS5 будет работать только в играх для PS4

Sony опубликовала небольшой гайд с информацией о том, какие аксессуары и периферия будут работать на PlayStation 5. Для начала, нет, DualShock 4 нельзя использовать с играми для PlayStation 5, однако геймпад PS4 подойдёт для обратной совместимости.
Игромания.ру08:13

ПФР обошёл по прибыльности инвестиций частные пенсионные фонды

Москва, 3 августа 2020, 11:15 — REGNUM Доход государственной управляющей компании ВЭБ (УК ВЭБ) от инвестирования пенсионных накоплений за 2019 год оказался выше среднего дохода, полученного от инвестирования негосударственными пенсионными фондами.
REGNUM04:15
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В ОАК анонсировали первый полёт МС-21 с российскими двигателями

Генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») Юрий Слюсарь в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным заявил, что новый российский самолёт МС-21 совершит первый полёт с произведёнными в России двигателями ПД-14 до конца 2020 года.
RT на русском06:30
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В России упростили оформление пособия на детей от 3 до 7 лет

Напомним, родители имеют право на ежемесячные пособия на малышей в возрасте от 3 до 7 лет при условии, что доход на человека в их семье составляет меньше прожиточного минимума (исходя из показателя в регионе, в котором проживает семья с детьми).
Летидорвчера в 06:30
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