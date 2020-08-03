Происшествия

ТАССТАССВ Москве задержали напавшего на сотрудника Росгвардии в Парке Горького

Мужчина, напавший на сотрудника Росгвардии в парке Горького 2 августа в Москве во время празднования дня ВДВ, задержан. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.
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с чего всё началось
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) после конфликта десантников и бойцов Росгвардии, сообщается
 на сайте СК.
РБК07:48

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Уголовное дело возбудили по факту драки с участием десантников в Парке Горького

Москва 2407:49

Появились подробности драки десантников с росгвардейцами в Парке Горького

Мослента07:34

В Москве задержали напавшего на сотрудника Росгвардии в Парке Горького

ТАСС07:21

По факту драки в парке Горького на День ВДВ возбуждено уголовное дело

РЕН ТВ07:21

В Москве задержали десантника, напавшего на сотрудника Росгвардии

РИА Новости07:21

Дело возбудили после нападения на двух военнослужащих в Парке Горького

Агентство Москва07:15

В Москве задержан напавший на сотрудника Росгвардии в «Парке Горького»

RT на русском07:39
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Политика

Microsoft объявила о планах купить TikTok после разговора с Трампом

Microsoft возобновила переговоры о выкупе приложения TikTok у китайской компании ByteDance. Об этом говорится в официальном блоге компании.
Газета.Ru 05:09
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Футбол

Фомин перешёл из «Уфы» в московское «Динамо»

RT на русском 07:34
Авто

Составлен рейтинг автомобилей с самыми удобными салонами

По результатам исследования, в 2020 году в список авто с самыми удобными салонами удалось попасть премиальным "немцам" Audi Q7 и BMW X7, следом за ними идут американские вседорожники Chevrolet Trailblazer и Ford Escape, после них значатся представители корейского автопрома - Hyundai Sonata и Kia Seltos.
Новые автомобили 11:09
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Происшествия

В Москве задержан подозреваемый в расстреле милиционеров в 1995 году

Российская газета 10:09
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Общество

Суд оштрафовал Волочкову за нарушение карантина в Дивеевском монастыре

Газета.Ru 10:18
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Общество

Польша оштрафовала «Газпром» на $57 млн из-за «Северного потока-2»

Польская антимонопольная служба UOKiK оштрафовала «Газпром» на $57 млн за непредоставление информации в рамках расследования по строящемуся российскому газопроводу «Северный поток-2».
Коммерсантъ 02:48
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Происшествия

СК предъявил обвинение владельцу алтайской турбазы, где погибла семья

RT на русском 01:39
Общество

Минздрав РФ подстрахует российских туристов в Абхазии койками в Сочи

Минздрав России готовится оказывать помощь туристам в случае, если они заразятся коронавирусом в Абхазии, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Интерфакс 11:04
Происшествия

Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ

Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru 04:58
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Экономика

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru 08:20
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Происшествия

Адвокат историка Соколова стал защитником вдовы рэпера Картрайта

Адвокат обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историка Олега Соколова Сергей Лукьянов будет представлять интересы вдовы украинского рэпера Энди Картрайта (настоящее имя - Александр Юшко) Марины Кохал, которую обвинили в его убийстве.
ТАСС 11:17
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Экономика

Мишустин снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%

Правительство утвердило снижение первоначального взноса по льготной ипотеке с 20 до 15%.
РБК 04:56
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Футбол

Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву

Мосгорсуд в понедельник отменил приговор Пресненского суда по делу футболистов Кокорина и Мамаева и начал зачитывать новое постановление.
Российская газета 10:31
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Политика

Медведев предложил усложнить получение права на работу для мигрантов

Предлагается изменить порядок предоставления права на въезд трудовых мигрантов в Россию.
Вести.Ru 10:56
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Финансы

До каких отметок может снизиться курс рубля

Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты": - Рубль оказался под особенно сильным ударом на прошлой неделе, резко теряя как против евро, так и доллара.
Российская газета вчера в 23:00
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Шоу-бизнес

Фигурист Авербух привез невесту Арзамасову на сборы в Крым

Фигурист и актриса везде появляются вместе: вместе ужинают в ресторане и прогуливаются по набережной.
Evo-rus.com 03:04
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Гаджеты

Пользователи портят аккумуляторы смартфонов неправильной зарядкой

Владимир Гриценко, специалист в области информационных технологий, сообщил о том, что пользователи губят аккумуляторные батареи своих гаджетов, неправильно заряжая их.
Discover24 06:55
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Политика

Рошаль назвал пандемию коронавируса репетицией биологической войны

По мнению Рошаля, ряд стран оказались не готовы к борьбе с инфекцией, а в России с COVID-19 боролись все, включая президента, пишет «Газета.ру».
Известия 01:29
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Происшествия

Уголовное дело возбуждено против бывшего главы «ВСМПО-Ависмы»

Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего руководителя корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина.
РБК 10:47
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Кино

Netflix снимет фильм по мотивам игры Beyond Good & Evil

RuNews24.ru вчера в 09:09
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Общество

В Минпросвещения отрицают, что обучение в школах будет дистанционным

Публикации в соцсетях о подготовке решения по повторному переходу на удаленное обучение школ в России являются фейком, сказал «РИА Новости» зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев.
Коммерсантъ 10:16
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Политика

ФСБ: обвинение Сафронову не связано с журналистской деятельностью

ФСБ РФ не связывает предъявленное советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову обвинение в госизмене с его журналистской деятельностью, сообщает Союз журналистов России со ссылкой на полученный от ФСБ ответ.
РИА Новости 10:14
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Политика

Лукашенко 4 августа обратится к народу Белоруссии и парламенту

Ранее в СМИ появилась информация о том, что обращение Лукашенко может быть перенесено на неопределённый срок, поскольку у президента наблюдаются проблемы со здоровьем.
Evo-rus.com 05:00
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Религия

Патриарх Кирилл заявил, что не является долларовым миллиардером

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Шоу-бизнес

Марина Неелова объяснила уход Сергея Гармаша из «Современника»

Дни.ру 11:15
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Культура

Настасья Самбурская возвращается в сериал «Универ» спустя 10 лет

Самбурская сыграет все ту же роль, которую исполняла в ситкоме «Универ», и которая стала для нее своеобразной «путевкой» в большой шоу-бизнес.
Discover24 04:31
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Шоу-бизнес

Асмус ответила на слухи о скорой женитьбе Харламова

В социальных сетях начали распространяться слухи, по которым Гарик Харламов в скором времени должен тайно жениться.
Pravda.Ru 02:19
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Общество

Cвердловский депутат задекларировал доход в четыре копейки

Свердловский депутат Илья Гаффнер задекларировал доход за 2019 год в четыре копейки.
BFM.ru 06:23
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Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском 01:25
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Кино

Джеймс Кэмерон показал съемочной группе готовые сцены из «Аватара 2»

В июне Джеймс Кэмерон вместе с некоторыми членами из съемочной группы вернулся в Новую Зеландию, чтобы продолжить снимать "Аватар 2". В середине марта кинопроизводство ленты пришлось приостановить.
РИА Новости 09:34
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