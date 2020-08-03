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ТАСС
ТАСС

В Москве задержали напавшего на сотрудника Росгвардии в Парке Горького

Мужчина, напавший на сотрудника Росгвардии в парке Горького 2 августа в Москве во время празднования дня ВДВ, задержан. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.В источнике
С чего всё началось
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) после конфликта десантников и бойцов Росгвардии, сообщается
 на сайте СК.
РБК09:16
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РЕН ТВ

По факту драки в парке Горького на День ВДВ возбуждено уголовное дело

РЕН ТВ07:21
РИА Новости

Юрист рассказал, как могут наказать десантников за драку с росгвардейцами

РИА Новости09:13
Москва 24

Уголовное дело возбудили по факту драки с участием десантников в Парке Горького

Москва 2407:49
РБК

СК завел дело после драки при праздновании Дня ВДВ в парке Горького

РБК09:16
Агентство Москва

Дело возбудили после нападения на двух военнослужащих в Парке Горького

Агентство Москва07:15
RT на русском

В Москве задержан напавший на сотрудника Росгвардии в «Парке Горького»

RT на русском07:39
ТАСС

В Москве задержали напавшего на сотрудника Росгвардии в Парке Горького

ТАСС07:21
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«Это мог быть конец»: бывший глава PlayStation рассказал, как важен был успех PS4 после ошибок с PS3

После огромного успеха PlayStation и PlayStation 2, эпоха PlayStation 3 несколько иначе прошла для Sony — Xbox укрепила позиции, да и сама компания допустила очень много ошибок, из-за чего подпортила отношения с разработчиками и геймерами.
3DNews09:37
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Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде

На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Интерфакс08:32
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