В Москве задержали напавшего на сотрудника Росгвардии в Парке Горького
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Мужчина, напавший на сотрудника Росгвардии в парке Горького 2 августа в Москве во время празднования дня ВДВ, задержан. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.В источнике
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СК возбудил уголовное дело после драки экс-десантников с росгвардейцами в парке Горького
Комсомольская правда08:51