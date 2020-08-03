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ТАСС
ТАСС

В Москве задержали напавшего на сотрудника Росгвардии в Парке Горького

Мужчина, напавший на сотрудника Росгвардии в парке Горького 2 августа в Москве во время празднования дня ВДВ, задержан. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.В источнике
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RT на русском

В Москве задержан напавший на сотрудника Росгвардии в «Парке Горького»

RT на русском07:39
Комсомольская правда

СК возбудил уголовное дело после драки экс-десантников с росгвардейцами в парке Горького

Комсомольская правда08:51
Москва 24

Уголовное дело возбудили по факту драки с участием десантников в Парке Горького

Москва 2407:49
Говорит Москва

В Москве задержан зачинщик драки с сотрудниками Росгвардии в парке Горького

Говорит Москва07:53
Вечерняя Москва

Уголовное дело возбудили после драки десантников и росгвардейцев в Парке Горького

Вечерняя Москва11:31
ТАСС

В Москве задержали напавшего на сотрудника Росгвардии в Парке Горького

ТАСС07:21
РИА Новости

В Москве задержали десантника, напавшего на сотрудника Росгвардии

РИА Новости07:21
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«Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2»

В UOKiK объяснили столь большой штраф «умышленным» непредоставлением «Газпромом» запрашиваемых Польшей данных о контрактах его «дочки», компании Nord Stream 2, с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК11:59
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Экс-глава «ВСМПО-Ависмы» Воеводин стал фигурантом уголовного дела

Как стало известно "Ъ-Урал", по факту хищения средств ПАО «Корпорация "ВСМПО-Ависма"» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).
Коммерсантъ11:36
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Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады

Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает изменить принятый в марте закон о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, и увеличить этот порог до 5 млн рублей.
Интерфакс07:01
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Джеймс Кэмерон показал съемочной группе готовые сцены из «Аватара 2»

В июне Джеймс Кэмерон вместе с некоторыми членами из съемочной группы вернулся в Новую Зеландию, чтобы продолжить снимать "Аватар 2". В середине марта кинопроизводство ленты пришлось приостановить.
РИА Новости09:34
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