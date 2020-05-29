Общество
Газета.RuВ Москве задержали нескольких пикетчиков у здания МВД на Петровке
По словам источника, у здания ГУ МВД по Москве на Петровке было задержано не менее четырех человек, протестовавших против ареста Азара. Ранее Тверской суд Москвы арестовал журналиста на 15 суток за участие в пикете в поддержку основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова.
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Здоровье
В Алтайском крае стало на 71 случай коронавируса больше
На 30 мая в Алтайском крае подтверждено 71 новый случай инфицирования коронавирусом и зафиксирована одна смерть пациента с COVID-19.
ПолитСиб.Ру 01:45
Происшествия
В Югре проведут проверку после банкета с участием пяти полицейских
Руководство управления МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу проводит служебную проверку после ночного банкета с участием пяти сотрудников отдела полиции Сургута, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 04:48
Армия и оружие
Китай изгнал американский эсминец из своих территориальных вод
В Южном военном округе КНР рассказали о провокации, которую устроили США у китайских территориальных вод.
ГЛАС.RU 02:53
Игры
Дата выхода Factorio 1.0 изменилась из-за Cyberpunk 2077
Разработчики не скрывают – они идут на такой шаг в связи с релизом Cyberpunk 2077, запланированным на 17 сентября.
Городской портал Новый Нижний 04:00
Авто
Новый Toyota Land Cruiser Prado превратят в кроссовер с вариатором
Судя по опубликованным данным, Toyota планирует превратить LC Prado 180 в кроссовер, так как для автомобиля в качестве базового мотора теперь будет предлагаться 2,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 205 л.с. с пиковым крутящим моментом 250 Нм в сочетании с вариатором Direct Shift CVT.
Новые автомобили вчера в 01:27
Футбол
Глушаков не опроверг уход из «Ахмата»
Экс-полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков доиграет этот сезон за «Ахмат» после возобновления чемпионата России, но вопрос о дальнейшей пролонгации контракта не обсуждался.
ProstoProSport вчера в 12:45
Армия и оружие
Washington Examiner (США): Китай и Россия угрожают экипажам американских самолетов. Почему Пентагон не остановит их? (Washington Examiner)
Россия угрожает самолетам P-8 в небе над Средиземным морем.
ИноСМИ вчера в 13:54
Политика
В Крыму прокомментировали заявление Меркель по статусу полуострова
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель, отказываясь признавать российский статус Крыма, не видит очевидного.
РИА Новости 04:39
Общество
Бывший эпидемиолог Швеции выступила против властей
Бывший эпидемиолог Швеции Анника Линде выступила против властей.
Деловое.ТВ вчера в 06:16
Армия и оружие
Бойня в Сирии: кровь льётся рекой — боевики уничтожают друг друга
Разгул преступности и полное пренебрежение к закону становится визитной карточкой оккупированных Турцией районов Сирии.
Rusvesna.su вчера в 21:30
Политика
Sohu: Япония осмелела, потому что в спор за Курилы вступили США
Политическая Экспертиза 28 мая в 09:29
Хоккей
Овечкин опять стал лучшим бомбардиром НХЛ
Комсомольская правда 27 мая в 09:38
Общество
В Омской области ослабят режим самоизоляции
Послабления режима самоизоляции начнутся в Омской области с 4 июня, заработают торговые центры и автошколы, заявил губернатор региона Александр Бурков.
РИА Новости вчера в 12:09
Игры
PS5 предложит игрокам «отличное соотношение цены и качества»
Sony наконец начала активно раскручивать маховик рекламной кампании PlayStation 5, сообщив о скорой презентации и подразнив сообщество крутыми играми, работающими непосредственно на самой консоли.
Городской портал Новый Нижний вчера в 19:00
Армия и оружие
Генерал США: Россия готовит плацдарм в Ливии
Заместитель начальника Управления разведки Африканского командования США генерал Грегори Хэдфилд высказался по факту переброски единиц боевой авиации из России в Африку, а именно в Ливию, где с 2011 года не утихает гражданская война.
Версия.Инфо 04:34
Здоровье
28 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области
29 мая в Амурской области подтверждено 28 новых случаев коронавируса: 18 - в Благовещенске, пять - в Свободном, три - в Тынде, по одному - в Благовещенском и Ивановском районах.
Телепорт вчера в 02:35
Политика
Путин предложил членам Совбеза определить позицию России по ДОН
Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности предложил сформировать позицию в связи с выходом США из Договора по открытому небу (ДОН).
RT на русском 07:00
Армия и оружие
Турция могла получить секреты российского ЗРПК «Панцирь-С1»
Польское агентство «Defence24» заявило о том, что в распоряжении Анкары могли оказаться секреты российских зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1».
ГЛАС.RU вчера в 05:12
Происшествия
На Кубани коронавирусом заразился восьмимесячный ребенок
ТАСС/ Коронавирус выявили у 82 жителей Краснодарского края за сутки, среди них восьмимесячный ребенок, сообщили в субботу журналистам в оперативном штабе региона.
ТАСС 04:29
Единоборства
Джон Джонс пригрозил Уайту уходом из UFC
ГЛАС.RU 03:47
Единоборства
Шлеменко считает, что Ян победит Алдо и станет чемпионом UFC
Напомним, уроженец Красноярского края встретится с бразильцем в июле этого года. Ожидается, что их поединок пройдет на «Бойцовском острове».
56orb.ru вчера в 12:49
Авто
Объявлены самые лучшие подержанные кроссоверы за 600 тыс. рублей
Тарантас Ньюс 27 мая в 12:28
Авто
Acura представила седан Acura TLX нового поколения
Компания Acura представила спортивный седан TLX нового поколения.
Автоновости дня вчера в 10:45
Происшествия
В Окленде застрелен сотрудник федеральной службы охраны США
Два сотрудника федеральной службы охраны США получили огнестрельные ранения во время протестов в городе Окленд в Калифорнии, один из них скончался.
RT на русском 08:20
Футбол
Аршавин: «Зенит» ответил «Барселоне», что готов обменять меня на Месси
Бывший полузащитник санкт-петербургского "Зенита" и сборной РФ Андрей Аршавин поделился воспоминаниями о несостоявшемся трансфере в испанскую "Барселону" летом 2008 года.
МК-Спорт 04:49
Космос
Китай планирует запуск собственного марсохода
Миссия «Тяньвэн-1» предполагает достижение орбиты Красной планеты, посадку и запуск первого китайского марсохода.
Профиль 07:59
Футбол
«ПСЖ» договорился с «Интером» по трансферу Икарди за 50 миллионов евро
Спорт-Экспресс вчера в 19:35
Игры
Что покажут на презентации PlayStation 5
Компания Sony назвала официальную дату следующего мероприятия, посвященного консоли PlayStation 5. Презентация состоится 4 июня в 23.00 по московскому времени.
Газета.Ru 06:33
Экономика
ФЦП по Крыму и Севастополю предложено продлить до 2024 года
Ruinformer.com вчера в 05:16
Игры
Геймплей новой The Last of Us показали на видео
Основной сюжет второй части «The Last of Us» пройдет в руинах Сиэтла, но главному герою Элли придется посетить другие части США.
Evo-rus.com 28 мая в 13:07