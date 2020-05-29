По словам источника, у здания ГУ МВД по Москве на Петровке было задержано не менее четырех человек, протестовавших против ареста Азара. Ранее Тверской суд Москвы арестовал журналиста на 15 суток за участие в пикете в поддержку основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова.

В Москве задержали нескольких пикетчиков у здания МВД на Петровке

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