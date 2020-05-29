Происшествия
Газета.RuВ Москве задержали нескольких пикетчиков у здания МВД на Петровке
По словам источника, у здания ГУ МВД по Москве на Петровке было задержано не менее четырех человек, протестовавших против ареста Азара. Ранее Тверской суд Москвы арестовал журналиста на 15 суток за участие в пикете в поддержку основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова.
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Политика
МИД РФ опроверг заявление США о фальшивой партии ливийской валюты
Министерство иностранных дел России опровергло заявление США о том, что партия ливийской валюты, выпущенная московской печатной фабрикой Гознак и перехваченная правительством Мальты, является фальшивой.
Известия 11:05
Общество
В Омской области ослабят режим самоизоляции
Послабления режима самоизоляции начнутся в Омской области с 4 июня, заработают торговые центры и автошколы, заявил губернатор региона Александр Бурков.
РИА Новости вчера в 12:09
Происшествия
Протесты против произвола полиции в Миннеаполисе переросли в грабежи
Миннеаполис, США, 29 мая 2020, 15:55 — REGNUM Массовые акции протеста, которые проходят в Миннеаполисе (штат Миннесота) из-за жесткого обращения полиции, в результате которого погиб местный житель Джордж Флойд, переросли в погромы и грабежи.
REGNUM вчера в 08:55
Общество
О добровольцах для испытания вакцины от коронавируса рассказал Мурашко
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на видеоконференции «Особенности помощи онкологическим больным в условиях коронавирусной инфекции COVID-19» заявил, что в ближайшие две недели в России планируют начать проводить клинические испытания вакцины от коронавируса.
Live24 07:09
Общество
В Китае выдвинули новую версию происхождения коронавируса
РИА Новости вчера в 18:57
Футбол
«Локомотив» отказался от намерения приобрести Кокорина
Как стало известно «СЭ», «Локомотив» окончательно отказался от идеи приобретения 29-летнего форварда Александра Кокорина.
Спорт-Экспресс 09:50
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 01:33
Общество
Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM вчера в 09:58
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
Шоу-бизнес
Ирина Понаровская проводит время на карантине с Алисой Фрейндлих
Территория новостей 11:17
Футбол
Бундеслига: «Шальке» сыграет с «Вердером», «Бавария» примет «Фортуну»
В 16:30 по московскому времени стартуют сразу четыре игры – «Вольфсбург» примет «Айнтрахт», «Герта» сыграет с «Аугсбургом», «Майнц» встретится с «Хоффенхаймом», а «Шальке» – с «Вердером».
Metaratings 07:40
Политика
Путин предложил определить шаги РФ после открытия зарубежных границ
Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что с 18 марта вернулись на родину около 240 тысяч россиян согласно спискам оперативного штаба, еще необходимо вывезти более 25 тысяч человек.
BFM.ru 07:37
Армия и оружие
МиГи прилетели бить турков — Эрдоган такого не ожидал
Территория новостей 04:21
Космос
Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался при испытаниях
Третий по счету в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
РИА Новости вчера в 15:26
Общество
Врачи признали опасным для окружающих шедшего «изгонять Путина» шамана
В Якутии комиссия психоневрологического диспансера признала шамана Александра Габышева, который шел в Москву «изгонять Путина», опасным для себя и окружающих.
РБК 11:26
Экономика
Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о включении деятельности в области СМИ и производства печатной продукции в перечень пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики.
ТАСС вчера в 07:01
Политика
В Италии предлагают учредить праздник в знак благодарности России
С 22 марта по 7 мая российские военнослужащие совместно с итальянскими провели полную дезинфекцию пансионатов для пожилых людей и других объектов в около 100 населенных пунктах итальянской области Ломбардия и провинции Брешиа.
Газета.Ru 10:05
Шоу-бизнес
Елена Степаненко: «Давно простила и отпустила в новую жизнь Петросяна»
В недавнем интервью изданию «Вечерняя Москва» Елена Степаненко в очередной раз коснулась темы развода с Евгением Петросяном.
МонаВиста 10:54
Футбол
Хавбек «Шальке» Маккенни сыграл с повязкой в память об убитом полицейским Джордже Флойде: «Правосудие для Джорджа»
Американский хавбек вышел на поле и отыграл 55 минут до замены в матче Бундеслиги с «Вердером» (0:1) с повязкой на руке: «Justice for George» («Правосудие для Джорджа»).
Sports.ru 10:59
Авто
Новый Toyota Land Cruiser Prado превратят в кроссовер с вариатором
Судя по опубликованным данным, Toyota планирует превратить LC Prado 180 в кроссовер, так как для автомобиля в качестве базового мотора теперь будет предлагаться 2,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 205 л.с. с пиковым крутящим моментом 250 Нм в сочетании с вариатором Direct Shift CVT.
Новые автомобили вчера в 01:27
Единоборства
Джон Джонс потребовал уволить себя из UFC
FightTime.ru 03:02
Политика
Песков рассказал, когда сбреет бороду
РИА Новости 11:44
Политика
Путин объявил 24 июня нерабочим днем
Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля.
Интерфакс вчера в 13:31
Армия и оружие
В Индии опасаются активности китайских военных на спорных территориях
Как сообщает ToDay News Ufa, на границе с Индией продолжает увеличиваться присутствие китайских военных.
ToDay News Ufa вчера в 02:57
Происшествия
В Красноярске по факту нападения на инкассаторов возбудили дело
Красноярск, 30 мая 2020, 13:28 — REGNUM В Красноярске по факту вооружённого нападения ни инкассаторов возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой, совершённый группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».
REGNUM 06:28
Авто
BMW представила обновленную BMW 5-Series
Обновленная BMW 5-Series, чью внешность «Автоновости дня» раскрыли еще месяц назад, представлена официально.
Автоновости дня 27 мая в 01:27
Общество
В Свердловской области дали прогноз на начало лета
Первый месяц лета-2020 в Свердловской области окажется прохладным, сообщили 30 мая синоптики Росгидромета.
ИА Красная Весна 10:10