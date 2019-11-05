В Москве задержан мужчина, готовивший террористический акт. По данным РЕН ТВ, 30-летний Талант О. был схвачен еще несколько недель назад. Известно, что мужчина исповедует радикальные формы ислама.

с чего всё началось

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин одной из среднеазиатских республик СНГ Т.Б.Онуров по подозрению в подготовке теракта в Москве», — заявил собеседник агентства.

В Москве задержали подозреваемого в подготовке теракта

Происшествия Появилось видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре Следственный комитет России опубликовал видео, на котором мужчина заходит в детский сад в Нарьян-Маре, поднимается по лестнице и заходит в комнату, где обвиняемый совершил убийство шестилетнего ребенка.

Политика Умер генерал-полковник Анатолий Ноговицын Скончался генерал-полковник и ведущий регулярных пресс-конференций грузино-осетинского конфликта 2008 года Анатолий Ноговицын.

Политика Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа из России Украина готова к прекращению транзита газа из России, заявил глава Минэнерго Алексей Оржель в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

Политика Захарова отреагировала на запрет Эстонии пропустить российское судно Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение Таллина о недопуске в территориальные воды Эстонии российского судна "Академик Примаков".

Армия и оружие Эрдоган обвинил США в невыполнении соглашения по отводу курдов в Сирии Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что США проводят совместное патрулирование с курдскими формированиями в зоне безопасности на севере Сирии, что противоречит турецко-американским договоренностям.

Культура Музей ивановского ситца и музей Москвы заключают соглашение о сотрудничестве 7 ноября музей ивановского ситца и музей Москвы попишут соглашение о сотрудничестве.

Хоккей Минское «Динамо» отпустило Шора и выставило на драфт отказов Принса Другой американский форвард команды Шэйн Принс выставлен на драфт отказов. В течение 48 часов он может быть выбран другим клубом КХЛ.

Общество Москва имеет лучший индекс качества городской среды в России Москва занимает лучшие позиции по индексу качества городской среды среди других городов России, набрав 276 баллов, свидетельствуют материалы на официальном сайте проекта.

Шоу-бизнес Светлану Ходченкову поздравляют с беременностью Подписчики Светланы активно поздравляют ее с беременностью в соц. сетях.

Политика В Кремле прокомментировали срыв разведения сил в Донбассе Отвод сил в городах Золотое и Петровское В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе.

Общество Глава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты Назначенный в апреле 2019 года на пост гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев в интервью РБК впервые раскрыл размер своей зарплаты.

Технологии Мысли об интимной близости склоняют людей ко лжи Эксперимент показал, что мысли о половой близости делают людей склонными ко лжи, если речь идет об общении с потенциальным половым партнером.

Политика Штайнмайер отметил вклад Горбачева в объединение ФРГ и бывшей ГДР Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер поблагодарил бывшего президента СССР Михаила Горбачева за его вклад в воссоединение Германии.

Шоу-бизнес 70-летний Ричард Гир станет отцом в третий раз Американский актёр Ричард Гир станет отцом в третий раз. Его супруга Алехандра ждёт ребёнка.

Авто Кроссовер Mazda CX-5 получил зимнюю спецверсию для России Mazda CX-5 спецверсии Zima Edition в указанных комплектациях получила зимние шины, автозапуск двигателя с помощью приложения со смартфона и систему динамического контроля.

Политика Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.

Происшествия Дрыманов сообщил о напившихся во время обыска у него сотрудниках ФСБ Бывший начальник Главного следственного управления СК по Москве Александр Дрыманов заявил в суде, что нарушения, допущенные при обыске у него дома, стали предметом доклада главы Следственного комитета Александра Бастрыкина на имя директора ФСБ Александра Бортникова.

Общество На Украине возбудили дело из-за кражи материалов о Майдане Расследование начато на основании заявления о краже двух томов дела о расстрелах сотрудников правоохранительных органов во время событий на Майдане в 2013-2014 годах в Киеве.

Политика МИД Украины выразил протест из-за визита депутата Госдумы в ЛНР Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой депутата Госдумы, председателя партии «Родина» Алексея Журавлева в самопровозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР).

Происшествия Путину доложили об убийстве начальника центра «Э» МВД Ингушетии Президенту России Владимиру Путину доложили об убийстве начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Шоу-бизнес Муж Лолиты озвучил причину развода с ней Как заявляла сама певица, причиной расставания с пятым супругом стало то, что они вовремя не обратились к психологу.

Общество Со дна Балтийского моря подняли почти тысячу бутылок редкого алкоголя Дайверам удалось поднять со дна Балтийского моря груз алкоголя, с затопленного в 1917 году шведского судна.