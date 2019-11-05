Происшествия

РБКРБКВ Москве задержали подозреваемого в подготовке теракта

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин одной из среднеазиатских республик СНГ Т.Б.Онуров по подозрению в подготовке теракта в Москве», — заявил собеседник агентства.
Читать в источнике
Комментировать120
с чего всё началось

Спецслужбы предотвратили теракт в Москве

В Москве задержан мужчина, готовивший террористический акт. По данным РЕН ТВ, 30-летний Талант О. был схвачен еще несколько недель назад. Известно, что мужчина исповедует радикальные формы ислама.
РЕН ТВ03:55

Подробнее о событии

В Москве арестовали подозреваемого в подготовке теракта

РИА Новости05:23

Арестован подозреваемый в подготовке теракта в Москве

Вечерняя Москва04:40

В Москве арестовали подозреваемого в подготовке теракта

Москва 2404:35

Суд в Москве арестовал до 1 января подозреваемого в подготовке теракта

Агентство Москва04:39

Источник: в Москве задержали подозреваемого в подготовке теракта

ТАСС04:38

В Москве по подозрению в подготовке теракта арестован сторонник радикального ислама

Интерфакс04:40

Спецслужбы предотвратили теракт в Москве

РЕН ТВ03:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 07:42, Ашберн

Джихадист из Средней Азии планировал взорвать Москву

Вести.UZ05:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 07:42, Ашберн
Происшествия

Появилось видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре

Следственный комитет России опубликовал видео, на котором мужчина заходит в детский сад в Нарьян-Маре, поднимается по лестнице и заходит в комнату, где обвиняемый совершил убийство шестилетнего ребенка.
Известия 04:38
Политика

Умер генерал-полковник Анатолий Ноговицын

Скончался генерал-полковник и ведущий регулярных пресс-конференций грузино-осетинского конфликта 2008 года Анатолий Ноговицын.
Известия 06:57
Политика

Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа из России

Украина готова к прекращению транзита газа из России, заявил глава Минэнерго Алексей Оржель в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.
РИА Новости вчера в 16:58
Политика

Захарова отреагировала на запрет Эстонии пропустить российское судно

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение Таллина о недопуске в территориальные воды Эстонии российского судна "Академик Примаков".
Газета.Ru 06:45
Армия и оружие

Эрдоган обвинил США в невыполнении соглашения по отводу курдов в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что США проводят совместное патрулирование с курдскими формированиями в зоне безопасности на севере Сирии, что противоречит турецко-американским договоренностям.
РИА Новости 06:39
Культура

Музей ивановского ситца и музей Москвы заключают соглашение о сотрудничестве

7 ноября музей ивановского ситца и музей Москвы попишут соглашение о сотрудничестве.
Ивтелерадио 05:11
Общество

Диетолог назвала самые вредные сладости

РИА Новости 01:00
Хоккей

Минское «Динамо» отпустило Шора и выставило на драфт отказов Принса

Другой американский форвард команды Шэйн Принс выставлен на драфт отказов. В течение 48 часов он может быть выбран другим клубом КХЛ.
РИА Новости 07:36
Общество

Москва имеет лучший индекс качества городской среды в России

Москва занимает лучшие позиции по индексу качества городской среды среди других городов России, набрав 276 баллов, свидетельствуют материалы на официальном сайте проекта.
РИА Новости 01:55
Шоу-бизнес

Светлану Ходченкову поздравляют с беременностью

Подписчики Светланы активно поздравляют ее с беременностью в соц. сетях.
Bimru.ru вчера в 08:08
Политика

Председателем ПА ОДКБ избран Вячеслав Володин

Областная газета 04:19
Политика

В Кремле прокомментировали срыв разведения сил в Донбассе

Отвод сил в городах Золотое и Петровское В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе.
РИА Новости 06:23
Общество

Глава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты

Назначенный в апреле 2019 года на пост гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев в интервью РБК впервые раскрыл размер своей зарплаты.
РБК 02:00
Технологии

Мысли об интимной близости склоняют людей ко лжи

Эксперимент показал, что мысли о половой близости делают людей склонными ко лжи, если речь идет об общении с потенциальным половым партнером.
Planet Today 06:23
Политика

Штайнмайер отметил вклад Горбачева в объединение ФРГ и бывшей ГДР

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер поблагодарил бывшего президента СССР Михаила Горбачева за его вклад в воссоединение Германии.
РЕН ТВ 06:24
Шоу-бизнес

70-летний Ричард Гир станет отцом в третий раз

Американский актёр Ричард Гир станет отцом в третий раз. Его супруга Алехандра ждёт ребёнка.
News.ru 04:59
Происшествия

В Петербурге отравились 60 сотрудников «Ленты»

Вести.Ru 04:05
Общество

Кремль отказался давать оценки по расследованию дела Ивана Голунова

В Кремле не считают, что расследование дела Ивана Голунова затягивается.
BFM.ru 06:10
Авто

Кроссовер Mazda CX-5 получил зимнюю спецверсию для России

Mazda CX-5 спецверсии Zima Edition в указанных комплектациях получила зимние шины, автозапуск двигателя с помощью приложения со смартфона и систему динамического контроля.
Автоновости дня 05:15
Политика

Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах

Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru вчера в 06:55
Происшествия

Дрыманов сообщил о напившихся во время обыска у него сотрудниках ФСБ

Бывший начальник Главного следственного управления СК по Москве Александр Дрыманов заявил в суде, что нарушения, допущенные при обыске у него дома, стали предметом доклада главы Следственного комитета Александра Бастрыкина на имя директора ФСБ Александра Бортникова.
РБК 07:07
Армия и оружие

В МИД России прокомментировали строительство новых баз США в Сирии

РИА Новости 04:35
Космос

«Вояджер-2» отправил на Землю сообщение из межзвездного пространства

Газета.Ru 00:44
Общество

На Украине возбудили дело из-за кражи материалов о Майдане

Расследование начато на основании заявления о краже двух томов дела о расстрелах сотрудников правоохранительных органов во время событий на Майдане в 2013-2014 годах в Киеве.
Lenta.ru 07:36
Политика

МИД Украины выразил протест из-за визита депутата Госдумы в ЛНР

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой депутата Госдумы, председателя партии «Родина» Алексея Журавлева в самопровозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР).
РБК вчера в 19:29
Кино

Евгений Миронов: «Ленин русских не любил — „ленивые мужики“»

По словам актера, «вождь революции» недолюбливал русских людей.
Культуромания 01:35
Происшествия

Путину доложили об убийстве начальника центра «Э» МВД Ингушетии

Президенту России Владимиру Путину доложили об убийстве начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:17
Шоу-бизнес

Муж Лолиты озвучил причину развода с ней

Как заявляла сама певица, причиной расставания с пятым супругом стало то, что они вовремя не обратились к психологу.
URA.Ru вчера в 09:03
Общество

Со дна Балтийского моря подняли почти тысячу бутылок редкого алкоголя

Дайверам удалось поднять со дна Балтийского моря груз алкоголя, с затопленного в 1917 году шведского судна.
Общественное телевидение России 06:35
Происшествия

В Якутии проверят видео с девушкой за штурвалом пассажирского лайнера

Как отмечается на официальном сайте ведомства, на видео запечатлена 33-летняя девушка, не имеющая допуска к управлению воздушным судном и осуществлению пассажирских перевозок.
Российская газета 05:49
Как работают Яндекс.Новости?
Главное