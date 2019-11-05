Происшествия

РБКРБКВ Москве задержали подозреваемого в подготовке теракта

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин одной из среднеазиатских республик СНГ Т.Б.Онуров по подозрению в подготовке теракта в Москве», — заявил собеседник агентства.
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с чего всё началось
Подозреваемый в подготовке теракта в Москве (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ) 30-летний гражданин Киргизии Талант Онуров во время допроса признал свою вину, сообщается на сайте
 столичного управления Следственного комитета России (СКР).
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 13:49, Ашберн
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