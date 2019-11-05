Происшествия
РБКВ Москве задержали подозреваемого в подготовке теракта
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин одной из среднеазиатских республик СНГ Т.Б.Онуров по подозрению в подготовке теракта в Москве», — заявил собеседник агентства.
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с чего всё началось
Подозреваемый в подготовке теракта в Москве (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ) 30-летний гражданин Киргизии Талант Онуров во время допроса признал свою вину, сообщается на сайте столичного управления Следственного комитета России (СКР).Коммерсантъ08:20
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«Пункт пропуска закроют в связи с тем, что «Укрзализниця» — подрядчик строительства новых пунктов пропуска на границе с Крымом, будет выполнять работы повышенной опасности», — объяснили в ведомстве.
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ТК Звезда вчера в 17:17
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Тульская пресса вчера в 12:57
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Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.
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СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами
Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.
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Управляемый полет совершила робопчела с мягкими «мышцами»
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