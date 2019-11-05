Происшествия
РБКВ Москве задержали подозреваемого в подготовке теракта
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин одной из среднеазиатских республик СНГ Т.Б.Онуров по подозрению в подготовке теракта в Москве», — заявил собеседник агентства.
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 06:10, Ашберн
Футбол
Объявлен состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов совместно со своим штабом принял окончательное решение относительно игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года, передает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).
Газета.Ru 05:16
Шоу-бизнес
Жена Джигана Оксана Самойлова подтвердила четвертую беременность
За час публикация набрала более 800 тысяч лайков. Напомним, Оксана Самойлова и Джиган воспитывают трех дочек – Ариелу, Лею и Майю.
RuNews24.ru 05:50
Наука
Инженеры создали жилет для управления роботами
Жилеты создаются в паре и одеваются одновременно на робота и на оператора.
NewInform 02 ноября в 14:39
Политика
Кремль ответил на вопрос о послании президента Федеральному Собранию
Послание президента Владимира Путина Федеральному Собранию может состояться не в конце этого года, а в начале следующего, конкретные сроки пока не установлены, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Взгляд.ру 05:50
Общество
В Москве побит температурный рекорд 1922 года
RT на русском 05:47
Армия и оружие
Тульский «Метис» оторвал башню южнокорейской Т-155 Firtina
Московский Комсомолец 05:51
Политика
Кремль не считает расследование дела Голунова затянутым
В Кремле не считают, что расследование дела журналиста Ивана Голунова затягивается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 06:01
Общество
Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM вчера в 06:50
Армия и оружие
США возводят две новые базы в нефтеносных районах Сирии
Военные США строят две новые базы в нефтеносном районе Сирии, сообщают турецкие СМИ.
Газета.Ru 05:42
Политика
Эстония не пустила через свою территорию борт с вице-премьером России
Эстония в начале октября не разрешила пролёт через свою территорию самолёту, на борту которого находился вице-премьер России.
RT на русском 04:31
Происшествия
Опубликовано видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре
Следственный комитет опубликовал видео нападения на детский сад "Сказка" в Нарьян-Маре, где был убит шестилетний мальчик.
ТАСС 03:30
Происшествия
Полиция Камчатки проверяет видео с истязаниями трехлетнего ребенка
Сотрудники УМВД по Камчатскому краю проводят дополнительную проверку в рамках уголовного дела об истязании трехлетнего ребенка семьей его дяди, под опеку которого мальчик попал в 2017 году.
ТАСС 01:57
Политика
Путину доложили об убийстве начальника центра «Э» МВД Ингушетии
Президенту России Владимиру Путину доложили об убийстве начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:17
Технологии
Дату выхода PC-версии Detroit: Become Human объявят в ближайшее время
Глава французской студии Quantic Dream Дэвид Кейдж (David Cage) у себя в микроблоге пообещал, что анонс даты выхода Detroit: Become Human на PC состоится в самое ближайшее время.
3DNews 04:54
Футбол
Зидан отреагировал на ранний уход Хамеса и Бэйла со стадиона «Реала»
Евро-футбол.ру вчера в 04:08
Космос
В США испытали новейший космический корабль
Компания Boeing провела очередные испытания многоразового космического корабля Starliner.
Lenta.ru вчера в 11:11
Авто
«АвтоВАЗ» в ноябре объявил скидки на свои автомобили
Скидку в 50 тысяч рублей получат покупатели моделей Vesta Sport и XRAY.
Car.ru вчера в 03:00
Происшествия
В Томске руководителя «Свидетелей Иеговы» посадили на шесть лет
Томский суд вынес приговор руководителю местного филиала "Свидетелей Иеговы".
Российская газета 04:05
Энергетика
«Роснефть» отчиталась о росте добычи за 9 месяцев
"Роснефть" за 9 месяцев этого года нарастила добычу углеводородов в годовом выражении на 0,6% - до 5,78 млн б.н.э. в сутки (213,1 млн т.н.э. за период).
Газета.Ru 05:20
Происшествия
Пятеро детей пострадали при пожаре в Казани
Известия 04:12
Общество
Неплатежи компаний за вывоз мусора достигли 70%
Уровень неплатежей за вывоз мусора со стороны юридических лиц в России составляет 65-70%, а со стороны граждан — от 20 до 35%.
BFM.ru 02:13
Футбол
«Ван Дайк!» Хиддинк поддержал Черданцева
Бывший главный тренер сборных России и Нидерландов Гус Хиддинк объяснил комментатору «Матч ТВ» Георгию Черданцеву, как правильно произносить фамилию голландского защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка.
Матч ТВ 04:39
Общество
На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»
Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 05:48
Шоу-бизнес
Анджелину Джоли эвакуировали со съемочной площадки из-за бомбы
Анджелину Джоли эвакуировали со съемочной площадки из-за бомбы Жизнь Анджелины Джоли оказалась в опасности.
Экспресс газета 02:39
Политика
В Кремле прокомментировали срыв разведения сил в Донбассе
В Кремле обеспокоены сообщениями о срыве разведения сил и средств сторон конфликта в Донбассе и надеются на завершение процесса.
РИА Новости 06:02
Политика
Вячеслав Володин избран председателем Парламентской ассамблеи ОДКБ
Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин на заседании Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности в Ереване избран председателем ПА ОДКБ на ближайшие три года.
Парламентская газета 03:48
Общество
Появились фото макета новой «Арены Омск»
Старый ледовый дворец уже полностью снесен. Тем временем, в социальных сетях появился новый макет арены.
КП - Омск вчера в 20:58
Политика
Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что кулак, который глава государства Владимир Путин показал в ответ на просьбу выделить 451 млн рублей, является «чудесно сформулированной рекомендацией».
Известия 03 ноября в 13:10