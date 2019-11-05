Происшествия

РБКРБКВ Москве задержали подозреваемого в подготовке теракта

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин одной из среднеазиатских республик СНГ Т.Б.Онуров по подозрению в подготовке теракта в Москве», — заявил собеседник агентства.
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Арестован подозреваемый в подготовке теракта в Москве

Вечерняя Москва04:40

В Москве по подозрению в подготовке теракта арестован сторонник радикального ислама

Интерфакс04:40

Спецслужбы предотвратили теракт в Москве

Известия04:11

Источник: в Москве задержали подозреваемого в подготовке теракта

ТАСС04:38

В Москве арестовали подозреваемого в подготовке теракта

Москва 2404:35

Суд в Москве арестовал до 1 января подозреваемого в подготовке теракта

Агентство Москва04:39

Спецслужбы предотвратили теракт в Москве

РЕН ТВ03:55
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 06:10, Ашберн

Джихадист из Средней Азии планировал взорвать Москву

Вести.UZ05:21
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 06:10, Ашберн
Футбол

Объявлен состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов совместно со своим штабом принял окончательное решение относительно игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года, передает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).
Газета.Ru 05:16
Шоу-бизнес

Жена Джигана Оксана Самойлова подтвердила четвертую беременность

За час публикация набрала более 800 тысяч лайков. Напомним, Оксана Самойлова и Джиган воспитывают трех дочек – Ариелу, Лею и Майю.
RuNews24.ru 05:50
Наука

Инженеры создали жилет для управления роботами

Жилеты создаются в паре и одеваются одновременно на робота и на оператора.
NewInform 02 ноября в 14:39
Политика

Кремль ответил на вопрос о послании президента Федеральному Собранию

Послание президента Владимира Путина Федеральному Собранию может состояться не в конце этого года, а в начале следующего, конкретные сроки пока не установлены, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Взгляд.ру 05:50
Общество

В Москве побит температурный рекорд 1922 года

RT на русском 05:47
Происшествия

В Петербурге отравились 60 сотрудников «Ленты»

Вести.Ru 04:05
Армия и оружие

Тульский «Метис» оторвал башню южнокорейской Т-155 Firtina

Московский Комсомолец 05:51
Политика

Кремль не считает расследование дела Голунова затянутым

В Кремле не считают, что расследование дела журналиста Ивана Голунова затягивается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 06:01
Общество

Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей

Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM вчера в 06:50
Армия и оружие

США возводят две новые базы в нефтеносных районах Сирии

Военные США строят две новые базы в нефтеносном районе Сирии, сообщают турецкие СМИ.
Газета.Ru 05:42
Политика

Эстония не пустила через свою территорию борт с вице-премьером России

Эстония в начале октября не разрешила пролёт через свою территорию самолёту, на борту которого находился вице-премьер России.
RT на русском 04:31
Происшествия

Опубликовано видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре

Следственный комитет опубликовал видео нападения на детский сад "Сказка" в Нарьян-Маре, где был убит шестилетний мальчик.
ТАСС 03:30
Происшествия

Полиция Камчатки проверяет видео с истязаниями трехлетнего ребенка

Сотрудники УМВД по Камчатскому краю проводят дополнительную проверку в рамках уголовного дела об истязании трехлетнего ребенка семьей его дяди, под опеку которого мальчик попал в 2017 году.
ТАСС 01:57
Политика

Путину доложили об убийстве начальника центра «Э» МВД Ингушетии

Президенту России Владимиру Путину доложили об убийстве начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:17
Технологии

Дату выхода PC-версии Detroit: Become Human объявят в ближайшее время

Глава французской студии Quantic Dream Дэвид Кейдж (David Cage) у себя в микроблоге пообещал, что анонс даты выхода Detroit: Become Human на PC состоится в самое ближайшее время.
3DNews 04:54
Футбол

Зидан отреагировал на ранний уход Хамеса и Бэйла со стадиона «Реала»

Евро-футбол.ру вчера в 04:08
Космос

В США испытали новейший космический корабль

Компания Boeing провела очередные испытания многоразового космического корабля Starliner.
Lenta.ru вчера в 11:11
Происшествия

Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки

Газета.Ru 03:48
Авто

«АвтоВАЗ» в ноябре объявил скидки на свои автомобили

Скидку в 50 тысяч рублей получат покупатели моделей Vesta Sport и XRAY.
Car.ru вчера в 03:00
Происшествия

В Томске руководителя «Свидетелей Иеговы» посадили на шесть лет

Томский суд вынес приговор руководителю местного филиала "Свидетелей Иеговы".
Российская газета 04:05
Энергетика

«Роснефть» отчиталась о росте добычи за 9 месяцев

"Роснефть" за 9 месяцев этого года нарастила добычу углеводородов в годовом выражении на 0,6% - до 5,78 млн б.н.э. в сутки (213,1 млн т.н.э. за период).
Газета.Ru 05:20
Происшествия

Пятеро детей пострадали при пожаре в Казани

Известия 04:12
Общество

Неплатежи компаний за вывоз мусора достигли 70%

Уровень неплатежей за вывоз мусора со стороны юридических лиц в России составляет 65-70%, а со стороны граждан — от 20 до 35%.
BFM.ru 02:13
Футбол

«Ван Дайк!» Хиддинк поддержал Черданцева

Бывший главный тренер сборных России и Нидерландов Гус Хиддинк объяснил комментатору «Матч ТВ» Георгию Черданцеву, как правильно произносить фамилию голландского защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка.
Матч ТВ 04:39
Общество

На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»

Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 05:48
Шоу-бизнес

Анджелину Джоли эвакуировали со съемочной площадки из-за бомбы

Анджелину Джоли эвакуировали со съемочной площадки из-за бомбы Жизнь Анджелины Джоли оказалась в опасности.
Экспресс газета 02:39
Политика

В Кремле прокомментировали срыв разведения сил в Донбассе

В Кремле обеспокоены сообщениями о срыве разведения сил и средств сторон конфликта в Донбассе и надеются на завершение процесса.
РИА Новости 06:02
Политика

Вячеслав Володин избран председателем Парламентской ассамблеи ОДКБ

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин на заседании Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности в Ереване избран председателем ПА ОДКБ на ближайшие три года.
Парламентская газета 03:48
Общество

Появились фото макета новой «Арены Омск»

Старый ледовый дворец уже полностью снесен. Тем временем, в социальных сетях появился новый макет арены.
КП - Омск вчера в 20:58
Политика

Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что кулак, который глава государства Владимир Путин показал в ответ на просьбу выделить 451 млн рублей, является «чудесно сформулированной рекомендацией».
Известия 03 ноября в 13:10
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