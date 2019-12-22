Происшествия

РБКРБКВ Москве задержали подозреваемого в убийстве найденных в люке рабочих

В Москве полиция задержала мужчину, которого подозревают в непредумышленном убийстве двух рабочих, тела которых ранее нашли в канализационном люке в Новой Москве. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
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В Москве задержали подозреваемого в убийстве найденных в люке рабочих

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Тракторист задержан по подозрению в убийстве двух рабочих в ТиНАО

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Официальный представитель МИД Швейцарии Тилман Ренц заявил, что его страна придерживается «критической позиции по отношению к санкциям с экстерриториальным воздействием, однако не может им помешать».
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В Тулуне трое рабочих погибли из-за обвала при проведении работ

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Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал ввести санкции против украинских компаний, которые подписали соглашения о поставках газа с российским «Газпромом».
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«Японский квартал» появится в Южно-Сахалинске

На рабочем совещании, которое состоялось накануне, обсуждалось создание в островном регионе медицинского кластера, нефтегазового индустриального парка и развитие Южно-Сахалинска.
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В интервью ТАСС глава «Севмаша» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Михаил Будниченко сообщил о планах предприятия передать в 2020 Военно-морскому флоту России четыре атомные подводные лодки (АПЛ).
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Режиссер «Текста» рассказал, как уговорил Асмус на постельную сцену

Режиссёр фильма "Текст" Клим Шипенко рассказал о постельной сцене с Кристиной Асмус, которая вызвала широкий общественный резонанс.
Neva.Today 08:42
Происшествия

В Москве студент погиб при падении с 18 этажа

В Москве на улице Лобачевского погиб 18-летний студент Российской академии народного хозяйства и государственной службы из Южно-Сахалинска.
Lenta.ru 10:15
Происшествия

Автобус с более 20 пассажирами перевернулся на Камчатке

На Камчатке перевернулся автобус, который перевозил 21 пассажира. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:09
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Овечкин не уверен, что примет участие на Матче всех звезд НХЛ-2020

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин поделился впечатлениями от выбора на Матч всех звезд-2020. Он станет капитаном Столичного дивизиона.
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Зюганов не исключил досрочных выборов президента

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Коммерсантъ вчера в 08:08
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Экспериментальный пикап ГАЗ «Атаман» продают за 600 тыс. рублей

На «Авито» выставили на продажу очередной редкий автомобиль – экспериментальный пикап ГАЗ-2308 «Атаман».
Автоновости дня 20 декабря в 04:37
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«Корейский Зомби» Чон Чхан Сон победил легенду UFC Фрэнки Эдгара

Кореец Чон Чхан Сон по прозвищу «Зомби» нокаутировал американца Фрэнки Эдгара на турнире UFC Fight Night 165 в Пусане (Южная Корея).
Спорт-Экспресс вчера в 08:41
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Профстандарт для преподавателей вузов отменят в России

В России отменят профстандарт для преподавателей вузов.
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Экономика

Глава ПФР объяснил, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете", опубликованном в воскресенье, как проводится индексация пенсии уволившихся пенсионеров.
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Названы лучшие способы остановки автомобиля при отказе тормозов

Портал "АвтоВзгляд" поделился с автомобилистами практическими советами по остановке машины в случае неожиданного отказа тормозной системы.
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Технологии

Apple, Google и Amazon создадут единые стандарты умного дома

Компании Amazon, Google и Apple создадут единый стандарт умного дома: они разрабатывают общую программу Connected Home over IP (CHIP).
TelecomDaily 20 декабря в 11:39
Армия и оружие

Сирийская армия освободила стратегически важное поселение в Идлибе

Сирийская армия установила контроль над стратегически важным поселением ат-Тах на юго-востоке провинции Идлиб.
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Общество

Росгвардия опровергла участие бойцов в «учениях» в школе Татарстана

В пресс-службе управления Росгвардии по Татарстану РБК опровергли информацию о том, что сотрудники ведомства проводили занятия с учениками в Новотроицкой школе Тукаевского района республики.
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Ипотека под 2 % «разогрела» рынок недвижимости в Амурской области

В Амурской области растет спрос на первичное жилье благодаря возможности взять ипотеку под 2 %. За прошедшую неделю зарегистрировано 70 заявок от потенциальных заемщиков, подходящих под программу дальневосточной ипотеки.
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Внедорожник от Ferrari получит имя Purosangue

Внедорожник Ferrari Purosangue приближается к производству и будет вдохновлен недавно представленной Roma GT.
SpeedMe 20 декабря в 15:19
Общество

Утверждено расписание ЕГЭ на 2020 год

Основной период сдачи школьниками Единого государственного экзамена в 2020 году начнется 25 мая с экзаменов по литературе, географии и информатике и информационно-коммуникационным технологиям, следует из совместного приказа Минпросвещения и Рособрнадзора, опубликованного на официальном интернет-портале.
РИА Новости вчера в 13:57
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Алтайском крае

Пять человек стали жертвами ДТП с двумя автомобилями, произошедшего в субботу в Косихинском районе Алтайского края.
Известия вчера в 08:17
Общество

Книжные издатели допустили вечную блокировку «Яндекс.Видео» и YouTube

Сервису «Яндекс.Видео» и YouTube в России грозит вечная блокировка в связи с нарушением законодательства о пиратстве.
РБК 17:41
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На выборах мэра Нижнеудинского района победил Анатолий Крупенев

Телеинформ 20:30
Происшествия

На сотрудника Генпрокуратуры напали за сделанное замечание

Мужчина напал на сотрудника Генеральной прокуратуры в одном из продуктовых магазинов Москвы за сделанное замечание.
Lenta.ru 14:50
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Малышева показала подписчикам квартиру, в которой живет в Лондоне

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