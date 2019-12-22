В Москве полиция задержала мужчину, которого подозревают в непредумышленном убийстве двух рабочих, тела которых ранее нашли в канализационном люке в Новой Москве. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

В Москве задержали подозреваемого в убийстве найденных в люке рабочих

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