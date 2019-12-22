Происшествия
РБКВ Москве задержали подозреваемого в убийстве найденных в люке рабочих
В Москве полиция задержала мужчину, которого подозревают в непредумышленном убийстве двух рабочих, тела которых ранее нашли в канализационном люке в Новой Москве. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
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Политика
Евросоюз осудил санкции США против «Северного потока-2»
Еврокомиссия выступила с заявлением о непринятии экономических санкций со стороны США к участникам проекта «Северный поток-2».
Здоровье
Медики назвали лучшие средства для борьбы с похмельем
Британские медики раскрыли, какими средствами лучше всего бороться с похмельем.
Общество
Кот Мостик «проверил» железнодорожную часть Крымского моста
Политика
В Швейцарии заявили о невозможности повлиять на санкции США
Официальный представитель МИД Швейцарии Тилман Ренц заявил, что его страна придерживается «критической позиции по отношению к санкциям с экстерриториальным воздействием, однако не может им помешать».
Происшествия
В Тулуне трое рабочих погибли из-за обвала при проведении работ
Политика
Порошенко призвал ввести санкции против поставок российского газа
Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал ввести санкции против украинских компаний, которые подписали соглашения о поставках газа с российским «Газпромом».
Общество
«Японский квартал» появится в Южно-Сахалинске
На рабочем совещании, которое состоялось накануне, обсуждалось создание в островном регионе медицинского кластера, нефтегазового индустриального парка и развитие Южно-Сахалинска.
Армия и оружие
«Севмаш» в 2020 году поставит флоту четыре атомные подлодки
В интервью ТАСС глава «Севмаша» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Михаил Будниченко сообщил о планах предприятия передать в 2020 Военно-морскому флоту России четыре атомные подводные лодки (АПЛ).
Кино
Режиссер «Текста» рассказал, как уговорил Асмус на постельную сцену
Режиссёр фильма "Текст" Клим Шипенко рассказал о постельной сцене с Кристиной Асмус, которая вызвала широкий общественный резонанс.
Происшествия
В Москве студент погиб при падении с 18 этажа
В Москве на улице Лобачевского погиб 18-летний студент Российской академии народного хозяйства и государственной службы из Южно-Сахалинска.
Происшествия
Автобус с более 20 пассажирами перевернулся на Камчатке
На Камчатке перевернулся автобус, который перевозил 21 пассажира. Об этом сообщает РИА "Новости".
Хоккей
Овечкин не уверен, что примет участие на Матче всех звезд НХЛ-2020
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин поделился впечатлениями от выбора на Матч всех звезд-2020. Он станет капитаном Столичного дивизиона.
Политика
Зюганов не исключил досрочных выборов президента
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Авто
Экспериментальный пикап ГАЗ «Атаман» продают за 600 тыс. рублей
На «Авито» выставили на продажу очередной редкий автомобиль – экспериментальный пикап ГАЗ-2308 «Атаман».
Единоборства
«Корейский Зомби» Чон Чхан Сон победил легенду UFC Фрэнки Эдгара
Кореец Чон Чхан Сон по прозвищу «Зомби» нокаутировал американца Фрэнки Эдгара на турнире UFC Fight Night 165 в Пусане (Южная Корея).
Общество
Профстандарт для преподавателей вузов отменят в России
В России отменят профстандарт для преподавателей вузов.
Экономика
Глава ПФР объяснил, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете", опубликованном в воскресенье, как проводится индексация пенсии уволившихся пенсионеров.
Авто
Названы лучшие способы остановки автомобиля при отказе тормозов
Портал "АвтоВзгляд" поделился с автомобилистами практическими советами по остановке машины в случае неожиданного отказа тормозной системы.
Технологии
Apple, Google и Amazon создадут единые стандарты умного дома
Компании Amazon, Google и Apple создадут единый стандарт умного дома: они разрабатывают общую программу Connected Home over IP (CHIP).
Армия и оружие
Сирийская армия освободила стратегически важное поселение в Идлибе
Сирийская армия установила контроль над стратегически важным поселением ат-Тах на юго-востоке провинции Идлиб.
Общество
Росгвардия опровергла участие бойцов в «учениях» в школе Татарстана
В пресс-службе управления Росгвардии по Татарстану РБК опровергли информацию о том, что сотрудники ведомства проводили занятия с учениками в Новотроицкой школе Тукаевского района республики.
Недвижимость
Ипотека под 2 % «разогрела» рынок недвижимости в Амурской области
В Амурской области растет спрос на первичное жилье благодаря возможности взять ипотеку под 2 %. За прошедшую неделю зарегистрировано 70 заявок от потенциальных заемщиков, подходящих под программу дальневосточной ипотеки.
Авто
Внедорожник от Ferrari получит имя Purosangue
Внедорожник Ferrari Purosangue приближается к производству и будет вдохновлен недавно представленной Roma GT.
Общество
Утверждено расписание ЕГЭ на 2020 год
Основной период сдачи школьниками Единого государственного экзамена в 2020 году начнется 25 мая с экзаменов по литературе, географии и информатике и информационно-коммуникационным технологиям, следует из совместного приказа Минпросвещения и Рособрнадзора, опубликованного на официальном интернет-портале.
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Алтайском крае
Пять человек стали жертвами ДТП с двумя автомобилями, произошедшего в субботу в Косихинском районе Алтайского края.
Общество
Книжные издатели допустили вечную блокировку «Яндекс.Видео» и YouTube
Сервису «Яндекс.Видео» и YouTube в России грозит вечная блокировка в связи с нарушением законодательства о пиратстве.
Происшествия
На сотрудника Генпрокуратуры напали за сделанное замечание
Мужчина напал на сотрудника Генеральной прокуратуры в одном из продуктовых магазинов Москвы за сделанное замечание.
Общество