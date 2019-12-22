Происшествия

РБКРБКВ Москве задержали подозреваемого в убийстве найденных в люке рабочих

В Москве полиция задержала мужчину, которого подозревают в непредумышленном убийстве двух рабочих, тела которых ранее нашли в канализационном люке в Новой Москве. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
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Тракторист задержан по подозрению в убийстве двух рабочих в ТиНАО

Москва 2415:14

В Москве задержали тракториста, спрятавшего два трупа в колодце

РИА Новости15:08

В Новой Москве тракторист по неосторожности убил двоих дорожных рабочих и спрятал их тела

ТАСС12:47

Тракторист в ТиНАО убил двоих дорожных рабочих и спрятал их тела в канализационный люк

Агентство Москва13:23

Тракторист задержан по подозрению в убийстве двух рабочих на Калужском шоссе

Вечерняя Москва13:13

Названа причина смерти найденных в колодце москвичей

Lenta.ru13:10

По подозрению в причастности к смерти найденных в люке рабочих задержан тракторист

Известия14:13
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Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили ракетную атаку со стороны Голанских высот

Ракетные удары наносятся со стороны оккупированных Израилем Голанских высот.
Российская газета 17:51
Происшествия

Стрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистическим движением

Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
Lenta.ru 16:25
Армия и оружие

В Венесуэле сообщили о нападении оппозиции на воинскую часть

В результате вооружённого нападения оппозиции на воинскую часть армии Венесуэлы погиб один солдат, сообщил министр обороны страны Владимир Падрино Лопес.
RT на русском 16:46
Космос

Появилось видео посадки космического корабля Starliner

С 2014 года замену Space Shuttle разрабатывают компании Boeing и SpaceX, но ввод в эксплуатацию созданных ими кораблей Starliner и Crew Dragon неоднократно задерживался.
РИА Новости 10:35
Наука

В России синтезирован новый реагент для более эффективной добычи серебра

Ученые ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН» синтезировали новый реагент для добычи благородных металлов.
Евразия Daily вчера в 17:15
Общество

Названы самые востребованные профессии в России

Продавцы-кассиры стали самой востребованной профессией в России, сообщили "Известия" со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт труда.
РИА Новости 15:42
Общество

Утверждено расписание ЕГЭ в 2020 году

По приказу Минпросвещения и Рособрнадзора (есть в распоряжении "РГ") основная волна ЕГЭ-2020 в следующем году начнется 25 мая и закончится 16 июня.
Российская газета вчера в 09:30
Финансы

Госбанки нарастили премии топ-менеджерам в России

В ВТБ рассказали, что в 2018 году банк нарастил прибыль в 1,5 раза, до 179 млрд рублей, и заплатил более высокую годовую премию.
Известия 17:41
Происшествия

Автобус с более 20 пассажирами перевернулся на Камчатке

На Камчатке перевернулся автобус, который перевозил 21 пассажира. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:09
Музыка

Сюткин оценил шутку Шнурова над обидевшим Гагарину участником «Голоса»

Певец Валерий Сюткин в интервью порталу Nation News прокомментировал видео с шуткой наставника шоу "Голос" Сергей Шнуров над бывшим участником телепроекта из Екатеринбурга Арсением Курчаниным, поведение которого во время выступления оскорбило Полину Гагарину.
РИА Новости 16:50
Политика

Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту

В понедельник по новой железной дороге Крымского моста первым пройдет состав из Санкт-Петербурга в Севастополь, а вслед за ним поезда "Таврия" начнут курсировать между Москвой и Симферополем.
Вести.Ru 07:35
Гаджеты

EMUI 10 уже пользуются 10 млн владельцев смартфонов Huawei и Honor

В китайской компании официально сообщили, что EMUI 10 уже пользуются более 10 млн владельцев смартфонов Huawei и Honor.
Astera вчера в 07:16
Гаджеты

Смартфоны Samsung и Apple признали очень опасными для здоровья

После исследования юридическая фирма FeganScott решила на производителей подать в суд за угрозу здоровья потребителей.
Astera 11:59
Политика

Перед погружением Путина на дне Финского залива были обезврежены мины

Минное поле времён Второй мировой войны было обнаружено и обезврежено в Финском заливе перед визитом президента России Владимира Путина на остров Гогланд.
RT на русском 17:16
Шоу-бизнес

Домработница Алсу рассказала о пятиэтажной усадьбе певицы

Бывшая домработница дочери певицы Алсу Сафины рассказала, что никогда не видела подобных особняку артистки домов.
ФАН 11:44
Экономика

ПФР рассказал об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете" об индексации пенсий ушедших с работы пенсионеров.
РИА Новости вчера в 23:17
Гаджеты

Motorola отложила выход раскладушки Razr с гибким экраном

В компании Motorola выступили с официальным заявлением, в котором говорится, что старт продаж нового складного смартфона Razr не состоится 26 декабря как было запланировано.
Газета DAILY вчера в 12:28
Спорт

WADA отреагировало на информацию об изменении Родченковым базы данных

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало информацию Следственного комитета России о причастности бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова к изменению базы данных лаборатории.
RT на русском вчера в 11:00
Энергетика

Миллер раскрыл детали соглашения с Украиной по газовому транзиту

Транзит газа через Украину при установлении конкурентного тарифа составит 65 миллиардов кубометров в следующем году и по 40 миллиардов в период с 2021 по 2024 год, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
РИА Новости вчера в 12:35
Общество

ГИБДД изучит видео съемок клипа, ставших причиной пробок в Москве

Дорожные инспекторы изучат видео со съемок клипа рэпера Ziroy. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции.
Российская газета 14:09
Происшествия

Четыре человека пострадали при стрельбе около ресторана в Приморье

РБК 04:31
Политика

Кабмин ФРГ «сожалеет» о санкциях США против «Северного потока-2»

Кабинет министров Германии выразил сожаление в связи со вступлением в силу санкций против трубопровода "Северный поток-2".
Pravda.Ru вчера в 03:15
Происшествия

МВД назначило проверку после учений со школьниками в Татарстане

В Татарстане МВД проведет проверку по факту тактико-строевых занятий с участием учеников одной из школ, которых привлекли как статистов, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 09:29
Кино

Хидео Кодзима выбрал 10 лучших фильмов 2019 года

Известный геймдизайнер Хидео Кодзима составил свой список лучших фильмов 2019 года. Пять из них он расположил в произвольном порядке.
Телеканал 360° 10:30
Авто

5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
ToDay News Ufa 20 декабря в 13:30
Здоровье

В трех больницах Сахалинской области сменили руководителей

В трех медучреждениях на Сахалине и Курилах назначили новых главных врачей.
РИА Сахалин-Курилы 20 декабря в 01:54
Происшествия

Уголовное дело против актрисы Бочкаревой передали в суд

РИА Новости 07:58
Финансы

Bloomberg прогнозирует снижение ключевой ставки в России в 2020 году

В декабре ЦБ РФ снизил ставку в пятый раз год — с 6,5% до 6,25%.
Коммерсантъ 17:52
Единоборства

«Корейский Зомби» Чон Чхан Сон победил легенду UFC Фрэнки Эдгара

Кореец Чон Чхан Сон по прозвищу «Зомби» нокаутировал американца Фрэнки Эдгара на турнире UFC Fight Night 165 в Пусане (Южная Корея).
Спорт-Экспресс вчера в 08:41
Политика

Захарова оспорила заявления польского МИДа об искажении истории

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова не согласилась со своими польскими коллегами относительно взглядов на Вторую мировую войну.
Коммерсантъ 05:58
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