с чего всё началось

Полиция совместно с ФСБ перекрыла нелегальный канал вывода денег из России за рубеж, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Предполагаемого организатора схемы, 34-летнюю женщину, задержали и предъявили обвинение. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

В Москве задержали подозреваемую в выводе за границу миллиарда рублей

Политика Познер отказался считать Соловьева своим коллегой Журналист Владимир Познер не считает своим коллегой по профессии телеведущего Владимира Соловьева.

Происшествия Иранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии В июне в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола.

Шоу-бизнес Джигурда запретил Анисиной делать ЭКО из-за ситуации с Заворотнюк Джигурда отметил, что до этого они с Анисиной думали воспользоваться ЭКО, но после того, как стало известно о тяжелой болезни актрисы Анастасии Заворотнюк, возникновение которой некоторые связывают с проведением искусственного оплодотворения, звездная пара передумала.

Происшествия В Подмосковье найдены тела двоих стюардов Тела двоих мужчин найдены в квартире в подмосковных Химках, сообщили "РГ" в пресс-службе регионального ГСУ СК.

Шоу-бизнес Instagram заблокировал аккаунт в поддержку Анастасии Заворотнюк В социальной сети Instagram был заблокирован созданный поклонниками аккаунт в поддержку тяжело болеющей российской актрисы Анастасии Заворотнюк.

Общество Навальный сообщил о требовании прокуратуры арестовать его квартиру Политик Алексей Навальный сообщил о требовании прокуратуры арестовать принадлежащую ему квартиру.

Единоборства Канело: Головкин — уже не вызов для меня, а Андрейд — скучен По мнению Канело, Сергей Деревянченко больше заслуживал победы в бою с Геннадием Головкиным за вакантный титул IBF, а третий бой с Головкиным ему интересен только величиной гонорара.

Армия и оружие Появились кадры военной операции Турции в Сирии 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на своей странице в Twitter сообщил о начале военной операции на территории Сирии под названием «Источник мира».

Футбол Пилипчук может сменить Черышева в «Нижнем Новгороде» По данным matchtv.ru, в «Нижнем Новгороде» рассматривают кандидатуру Романа Пилипчука на пост главного тренера команды.

Политика WSJ: Трамп назначит экс-госсекретаря США Салливана послом в РФ Президент США Дональд Трамп собирается назначить первого заместителя госсекретаря Джона Салливана послом Соединенных Штатов в России.

Армия и оружие Путин: Зеленский не смог обеспечить развод сил в Донбассе Президент России Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских подразделений в районах Золотого и Петровского в Донбассе.

Политика Путин рассказал, как относится к либерализму «Ничего против либерализма не имею, но у нас есть свои традиции, веками устоявшиеся культурные формы взаимодействия», — напомнил Путин.

Политика Посла США на Украине уволили из-за Байдена Бывший посол США в Киеве Мари Йованович была отправлена в отставку после того, как она высказала недовольство распоряжениями из Вашингтона.

Футбол Маммана пропустит до восьми месяцев из-за травмы В случае, если футболисту потребуется хирургическое вмешательство, он пропустит до восьми месяцев.

Авто Skoda анонсировала новый Skoda Rapid для России Скетчи новинки появились в Сети. Компания Skoda Auto представила скетч нового лифтбека Rapid, который появится на российском рынке.

Шоу-бизнес Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.

Здоровье Российских водителей проверят на хронический алкоголизм По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.

Армия и оружие Путин заявил, что, по данным ГРУ, в Сирии находятся тысячи боевиков По данным ГРУ генштаба ВС РФ, на севере Сирии находятся тысячи боевиков, необходимо мобилизовать усилия спецслужб стран СНГ для купирования угрозы прихода террористов из САР на территории других стран, заявил президент России Владимир Путин.

Интернет Роскомнадзор обвинил PlayStation в наплевательстве на россиян На днях руководитель Роскомнадзора Александр Жаров высказался по этому поводу и заявил, что PlayStation попросту наплевал на российских геймеров.

Футбол Роберто Карлос: «Спал вместе с Роналдо чаще, чем со своей женой» Бывший защитник «Реала» Роберто Карлос рассказал о том, как проводил досуг во время своего выступления за мадридский клуб, а также о дружбе с Роналдо.

Общество Минтруд хочет изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком Как следует из документа, «если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается».

Экономика Forbes: совокупный долг семьи Гуцериевых достиг 1 трлн рублей «Итого, сумма упомянутых в открытых источниках долгов вплотную приближается к 1 трлн руб.: 970 млрд руб.», – сообщает издание.