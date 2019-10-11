Происшествия
Газета.RuВ Москве задержали подозреваемую в выводе 1 млрд рублей за границу
МВД и ФСБ задержали в Москве 34-летнюю женщину, которую подозревают в организации нелегальной схемы, по которой за границу в период с 2015 по 2018 годы было выведена сумма, превышающая 1 млрд рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя российского МВД Ирину Волк.
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с чего всё началось
Сотрудники МВД совместно с ФСБ задержали в Москве 34-летнюю женщину, подозреваемую в организации нелегального канала вывода средств за рубеж, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.РБКвчера в 23:09
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В Москве задержали подозреваемую в организации вывода за рубеж более 1 млрд рублей
Коммерсантъвчера в 23:45
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