Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ Москве задержали подозреваемую в выводе 1 млрд рублей за границу

МВД и ФСБ задержали в Москве 34-летнюю женщину, которую подозревают в организации нелегальной схемы, по которой за границу в период с 2015 по 2018 годы было выведена сумма, превышающая 1 млрд рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя российского МВД Ирину Волк.
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с чего всё началось
Сотрудники МВД совместно с ФСБ задержали в Москве 34-летнюю женщину, подозреваемую в организации нелегального канала вывода средств за рубеж, сообщила
 журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РБКвчера в 23:09

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Подозреваемую в выводе за рубеж 1 млрд рублей задержали в Москве

Москва 2400:09

Подозреваемую в выводе за рубеж миллиарда рублей задержали в Москве

Вечерняя Москвавчера в 23:57

В Москве задержали подозреваемую в выводе за границу миллиарда рублей

РИА Новостивчера в 23:05

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ТАССвчера в 23:05

В Москве задержана подозреваемая в выводе 1 млрд рублей за рубеж

RT на русскомвчера в 23:49
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Названы десять самых перспективных городов России по версии Forbes

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На завтрашнем матче "Ак Барса" в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против московского ЦСКА ожидается аншлаг.
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На новом малом ракетном корабле «Советск» поднимут флаг ВМФ

На новом малом ракетном корабле «Советск» поднимут флаг Военно-морского флота России, сообщает пресс-служба Балтийского флота.
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