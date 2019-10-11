Происшествия
Газета.RuВ Москве задержали подозреваемую в выводе 1 млрд рублей за границу
МВД и ФСБ задержали в Москве 34-летнюю женщину, которую подозревают в организации нелегальной схемы, по которой за границу в период с 2015 по 2018 годы было выведена сумма, превышающая 1 млрд рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя российского МВД Ирину Волк.
Читать в источнике
Оценить94
с чего всё началось
Сотрудники МВД совместно с ФСБ задержали в Москве 34-летнюю женщину, подозреваемую в организации нелегального канала вывода средств за рубеж, сообщает пресс-служба МВД России.РБКвчера в 23:09
Подробнее о событии
Показать все источники
В Москве задержали подозреваемую в организации вывода за рубеж более 1 млрд рублей
Коммерсантъвчера в 23:45
Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 01:47, Вашингтон
Происшествия
В Саратове задержали подозреваемого в убийстве девятилетней девочки
Общество
Сын журналистки ворвался в студию и прервал прямой эфир
Политика
Пресс-конференция Зеленского продлилась более 14 часов
Общество
Роскачество не нашло качественных пивных напитков
Роскачество начало детально исследовать пивные напитки по поручению Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.
Происшествия
В Тюменской области школьники сняли на видео агрессивного учителя ОБЖ
Футбол
Дубль Дзюбы помог России разгромить Шотландию в отборе на Евро-2020
Футбол
В Мексике хотят наказать фаната, положившего руку на грудь футболистки
Политика
Шедший к Путину шаман возобновит поход в Москву
Якутский шаман Александр Габышев, который собирался идти в Москву «изгонять президента России Владимира Путина», заявил о возобновлении похода.
Политика
Госдума лишила россиян выходного дня
Ну а потому большинство депутатов Государственной Думы проголосовали против законопроекта, и лишив россиян дополнительного выходного дня.
Энергетика
«Газпром» сможет напрямую поставлять газ предприятиям Украины
Как только Украина имплементирует у себя европейское законодательство, российский "Газпром" сможет работать на украинском газовом рынке и поставлять свою продукцию тем предприятиям Украины и в таком количестве, в котором захочет.
Общество
На Японию движется мощнейший за последние 60 лет тайфун
На Японию надвигается тайфун "Хагибис", сопоставимый по силе с тайфуном "Ида", который обрушился на страну в 1958 году.
Здоровье
Директор НМИЦ имени Блохина рассказал об увольнениях врачей
Сотрудникам НМИЦ в июле снизили зарплаты на 40-50% из-за материальных проблем, которые возникли из-за ошибок заместителя Стилиди - Виктора Молостова, рассказал директор центра.
Происшествия
Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье
В подмосковных Химках были обнаружены тела двух мужчин, сообщает Следственный комитет РФ по Московской области.
Хоккей
«Вашингтон» уступил «Нэшвиллу» в НХЛ, несмотря на дубль Овечкина
«Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Здоровье
Водителей проверят на хронический алкоголизм
Будущих водителей и граждан, желающих вернуть права после лишения, ждет обязательный тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) — маркера, который указывает на хронический алкоголизм.
Происшествия
Экс-президент Киргизии отказался ехать в суд
Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев отказался приезжать в суд на рассмотрение дела, фигурантом которого он является, сообщил его адвокат Сергей Слесарев.
Происшествия
В Уссурийске задержали засыпавших землей Вечный огонь вандалов
В Уссурийске полиция накануне задержала вандалов, засыпавших землей Вечный огонь на мемориале воинам Великой Отечественной войны, находящемся на площади Победы.
Политика
Зеленский высказался о возможности подачи воды в Крым
Президент Украины Владимир Зеленский не исключил возможности переговоров с российской стороной относительно возобновления подачи днепровской воды в Крым.
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Гаджеты
Замена гибкого экрана в Samsung Galaxy Fold обойдётся в 599 долларов
Замену второго небольшого дисплея в смартфоне производитель оценил в 139 долларов, а вот замена стекла задней панели обойдется в 99 долларов.
Экономика
Директор ФБК объяснил происхождение пришедших из Испании 140 тыс. руб
По данным Минюста, фонд получил транши из Испании и США на общую сумму порядка 140 тыс. руб. Согласно публичной отчетности фонда, он финансируется за счет пожертвований.
Общество
Эль Фаннинг назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей
Молодая актриса назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей, но отметила, что та была «очень хороша».
Политика
Скабеева ответила Зеленскому, который назвал ее «очень опасной»
Российская телеведущая Ольга Скабеева ответила на слова президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего ее «очень опасной» во время пресс-конференции.
Происшествия
На иранском танкере в Красном море прогремел взрыв
Взрыв прогремел на танкере, который принадлежит национальной нефтяной компании Ирана, сообщает агентство ISNA.
Интернет
Роскомнадзор обвинил Sony PlayStation в наплевательстве на россиян
Наверняка все помнят масштабную блокировку в 2018 году, когда во время борьбы Роскомнадзора с Telegram многие сторонние сервисы оказались заблокированы.
Происшествия
В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета
Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.
Происшествия
Подозреваемый в расчленении женщины в Чите собирается раскрыть мотивы
По подозрению в убийстве на 72 часа задержан мужчина 1981 года рождения. Ранее он отказался от признательных показаний.
Экономика
Минфин Белоруссии назвал потери от налогового маневра РФ в 2020 году
Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли обернется для Белоруссии в 2020 году потерей $400 млн.
Политика
Имя лауреата Нобелевской премии мира объявят сегодня в Осло
Если Тунберг победит то станет самым юным обладателем Нобелевской премии мира, отмечает Тайм.