Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ Москве задержали подозреваемую в выводе 1 млрд рублей за границу

МВД и ФСБ задержали в Москве 34-летнюю женщину, которую подозревают в организации нелегальной схемы, по которой за границу в период с 2015 по 2018 годы было выведена сумма, превышающая 1 млрд рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя российского МВД Ирину Волк.
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с чего всё началось
Сотрудники МВД совместно с ФСБ задержали в Москве 34-летнюю женщину, подозреваемую в организации нелегального канала вывода средств за рубеж, сообщает
 пресс-служба МВД России.
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