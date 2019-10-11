Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве задержали подозреваемую в выводе за границу миллиарда рублей

Полиция совместно с ФСБ перекрыла нелегальный канал вывода денег из России за рубеж, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Предполагаемого организатора схемы, 34-летнюю женщину, задержали и предъявили обвинение. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.
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с чего всё началось
Сотрудники МВД совместно с ФСБ задержали в Москве 34-летнюю женщину, подозреваемую в организации нелегального канала вывода средств за рубеж, сообщила
 журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РБКвчера в 23:09

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Подозреваемую в выводе за рубеж 1 млрд рублей задержали в Москве

Москва 2400:09

Подозреваемую в выводе за рубеж миллиарда рублей задержали в Москве

Вечерняя Москвавчера в 23:57

В Москве задержали подозреваемую в выводе за границу миллиарда рублей

РИА Новостивчера в 23:05

В Москве задержали подозреваемую в организации вывода за рубеж более 1 млрд рублей

Коммерсантъвчера в 23:45

В Москве задержали предполагаемого организатора вывода за рубеж ₽1 млрд

РБКвчера в 23:36

В Москве задержали организатора преступной группы, которая вывела за рубеж 1 млрд рублей

ТАССвчера в 23:05

В Москве задержана подозреваемая в выводе 1 млрд рублей за рубеж

RT на русскомвчера в 23:49
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Происшествия

Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове признался

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В Шереметьево отстранили не заметившего у пассажира пистолет работника

Сотрудника аэропорта Шереметьево, который пропустил на рейс пассажира с травматическим пистолетом, отстранили от исполнения обязанностей до завершения расследования инцидента.
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США направят тысячи военных в Саудовскую Аравию

США планируют отправить тысячи военных в Саудовскую Аравию после того, как там произошла атака на нефтяные объекты 14 сентября.
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С журналистами пообщались очевидцы выписки актрисы В эту среду российские СМИ сообщили о переводе Анастасии Заворотнюк на лечение в другую клинику из медцентра, где та провела почти месяц.
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Forbes насчитал у семьи Гуцериева долгов на ₽1 трлн

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Происшествия

Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 годам колонии

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РИА Новости 12:00
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Зеленский счел странным отсутствие авиасообщения с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский назвал странным тот факт, что между его страной и Россией курсируют поезда, а прямое авиасообщение отсутствует.
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«Шальке» не комментирует разрыв контракта с Тедеско

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РИА Новости 08:19
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Путин подписал стратегию развития искусственного интеллекта

Президент Владимир Путин подписал национальную стратегию развития искусственного интеллекта (ИИ) на период до 2030 года.
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