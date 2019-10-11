с чего всё началось

Полиция совместно с ФСБ перекрыла нелегальный канал вывода денег из России за рубеж, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Предполагаемого организатора схемы, 34-летнюю женщину, задержали и предъявили обвинение. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

В Москве задержали подозреваемую в выводе за границу миллиарда рублей

Футбол Сборная Кипра обыграла Казахстан в отборе Евро-2020 Сборная Кипра одержала победу над командой Казахстана в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Общество Умер советский космонавт Алексей Леонов Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.

Культура «Дылды», «Содержанки» и «Шторм» отправятся в Канны Зрители смотрят сейчас на канале СТС сериал с Павлом Деревянко "Дылды" и не подозревают, что эта легкая комедия вполне серьезно будет представлена на грядущем рынке контента в Каннах MIPCOM.

Хоккей Величкин уволен с должности вице-президента «Металлурга» После поражения «Металлурга» от «Адмирала» (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ Геннадий Величкин был уволен с поста вице-президента магнитогорского клуба, сообщает «Чемпионат».

Политика Алиев и Пашинян разошлись во мнениях о Второй мировой войне Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе заседания Совета глав стран СНГ в Ашхабаде поспорили о трактовках исторических событий времен Второй мировой войны.

Происшествия Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения девочки в Ижевске Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с избиением девочки пятью сверстниками в Ижевске.

Экономика Медведев потребовал отменить банковский роуминг Во время рассмотрения премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал отменить банковский роуминг, так как «межрегиональная дискриминация недопустима», сообщает «Коммерсантъ».

Экономика ЦБ планирует объединить две категории неквалифицированных инвесторов Принятый в первом чтении законопроект подразумевал разделение инвесторов - физлиц на четыре категории - две для квалифицированных и две для неквалифицированных, в последней версии поправок категорий было три.

Технологии В Китае построили «безголовую» субмарину В 2018 году в Китае осуществили спуск на воду подводной лодки, в верхней части которой отсутствует рубка.

Политика Стрелкова оскорбил брат Чубайса Убийцей назвал философ и социолог Игорь Чубайс экс-главу Минобороны ДНР Игоря Стрелкова.

Шоу-бизнес Заворотнюк покинула клинику на каталке С журналистами пообщались очевидцы выписки актрисы В эту среду российские СМИ сообщили о переводе Анастасии Заворотнюк на лечение в другую клинику из медцентра, где та провела почти месяц.

Происшествия Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 годам колонии Химкинский городской суд приговорил израильтянку Нааму Иссахар к 7,5 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков, защита обжалует это решение, заявил РИА Новости ее адвокат Александр Тайц.

Политика Зеленский счел странным отсутствие авиасообщения с Россией Президент Украины Владимир Зеленский назвал странным тот факт, что между его страной и Россией курсируют поезда, а прямое авиасообщение отсутствует.

Футбол «Шальке» не комментирует разрыв контракта с Тедеско Представители пресс-службы немецкого футбольного клуба "Шальке" отказались комментировать возможное расторжение контракта с кандидатом на пост главного тренера московского "Спартака" Доменико Тедеско.

Политика Путин подписал стратегию развития искусственного интеллекта Президент Владимир Путин подписал национальную стратегию развития искусственного интеллекта (ИИ) на период до 2030 года.

Шоу-бизнес Семья Заворотнюк сделала заявление Родственники поблагодарили за создание аккаунта против лжи и травли актрисы в СМИ.

Армия и оружие Подлодка «Петропавловск-Камчатский» закончила госиспытания В пресс-службе отметили, что государственные испытания судна длились около недели — 4 октября «Петропавловск-Камчатский» вышел в море, а вернулся обратно 10 октября.