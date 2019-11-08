Полицейские задержали подозреваемых в похищении мужчины из дилерского автоцентра на Рублевском шоссе. Об этом сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД. Информация об инциденте поступила в ведомство в 17:15 мск.

В Москве задержали подозреваемых в похищении человека на Рублевке

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