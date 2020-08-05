Происшествия

ТАССТАССВ Москве задержали проректора МГУ Гришина

Проректор МГУ Алексей Гришин задержан в Москве по подозрению в преднамеренном банкротстве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
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В Москве задержали проректора МГУ

РИА Новости09:34

В Москве задержали проректора МГУ Гришина

ТАСС09:29

Задержан уроженец Саранска Алексей Гришин: шокирующие кадры из его подмосковного дворца

Столица С02:32

В Мосвке задержан проректор МГУ по подозрению в преднамеренном банкротстве

Газета.Ru09:09

В Москве задержан проректор МГУ Алексей Гришин

Эхо Москвы09:06

В Москве задержан проректор МГУ Алексей Гришин

Комсомольская правда09:00

Проректора МГУ Гришина задержали и отправили в Саранск

РБК09:24
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Происшествия

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Общество

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Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян

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Происшествия

Взорвавшуюся в Бейруте селитру конфисковали с молдавского судна

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Семья Сулеймана Керимова впервые оказалась на первой строчке российского списка в рейтинге Forbes Real-Time.
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Футбол

Клубы РПЛ получили просьбу публично поддержать Прядкина

Клубы РПЛ стали получать звонки с просьбой поддержать президента лиги Сергея Прядкина после сообщений в прессе о вотуме недоверия функционеру.
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Новосибирским семьям с детьми выплатили уже более 11 млрд рублей — ПФР

Новосибирск, 5 августа 2020, 05:17 — REGNUM Более 395 тысяч новосибирских семей уже получили дополнительные выплаты на 543 тысячи детей.
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Экономика

В Бурятии «коммуналка» подорожает на 4 процента

«В целях недопущения возникновения задолженности предприятий коммунального комплекса за потребленную электрическую энергию предлагаем установить индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем в размере 4%. Это позволит ограничить рост стоимости электроэнергии на оптовом рынке для Республики Бурятия», - говориться в документе.
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Экономика

Авен назвал экзотичными требования Дерипаски к ЦБ

Авен подчеркивает, что ЦБ не давит на российские банки, а не менее важным фактором для кредитных организаций являются требования зарубежных контрагентов.
РБК 08:38
Политика

Медведев оценил текущие отношения России и Белоруссии

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что отношения Москвы и Минска и интеграция стали мелкой разменной монетой в ходе избирательной кампании в Белоруссии.
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В дилерских центрах Kia на территории России стартовали продажи новой комплектации кроссовера Kia Soul, получившей название Style.
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Космос

SpaceX провела первые лётные испытания прототипа ракеты Starship

Starship оснащён одним двигателем Raptor, у финальной версии ракеты их будет 6. SpaceX рассчитывает, что первый запуск полноценной версии удастся провести через год.
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Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБК 03 августа в 12:59
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Общество

Новый стандарт для автомобильных госномеров вступил в силу в России

Car.ru вчера в 03:44
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Энергетика

На Украине в августе выросла цена на природный газ — «Нафтогаз»

Киев, 5 августа 2020, 12:54 — REGNUM В августе 2020 года цена на природный газ для населения Украины выросла на 27 копеек.
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Шоу-бизнес

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Происшествия

В Москве ограблен коттедж предпринимателя Олега Тинькова

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Любовница рэпера Картрайта рассказала об отношениях погибшего с женой

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Общество

Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль

Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль Спустя полгода после обнаружения в стране первого случая заболевания Швеция продолжает отказываться не только от жестких карантинных мер, но и от обязательного ношения масок в публичных местах.
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Эрк сообщил, что до тех пор, пока в Тульской области будут выявляться случаи заболевания коронавирусом, 6 больниц останутся зарезервированными для лечения коронавирусных пациентов.
Тульские Известия 06:44
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Глава Калмыкии Бату Хасиков заразился коронавирусом и госпитализирован.
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Курские медики из БСМП опубликовали открытое письмо губернатору

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В Сочи 11-летний мальчик погиб после нападения медведей

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В Украине зафиксирован очередной антирекорд по новым случаям заражения COVID-19

В Украине за прошедшие 24 часа выявлено 1271 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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В Нижегородской области возобновили работу фитнес-центры, бани и сауны

Власти Нижегородской области разрешили возобновить работу фитнес-клубов, бань и саун при соблюдении ряда ограничений.
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