Происшествия
ТАССВ Москве задержали пятерых членов ИГ, готовивших теракты
ФСБ РФ совместно с МВД задержала в Москве пятерых членов запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), собиравшихся совершить теракты. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
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Политика
Путин поздравил Джонсона с назначением на пост премьер-министра
Президент РФ Владимир Путин поздравил Бориса Джонсона с переназначением на пост премьер-министра Великобритании и выразил уверенность, что развитие диалога двух стран отвечало бы интересам всего европейского континента.
Происшествия
Под Пензой пятеро детей пострадали в ДТП
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом
Известная балерина Анастасия Волочкова кардинально поменяла имидж.
Шоу-бизнес
Умерла актриса Екатерина Дурова
Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте Театра на Малой Бронной.
Политика
США и Китай могут заключить торговое соглашение
В ближайшее время Китай и США могут заключить предварительное торговое соглашение, согласно которому в отношении китайских товаров не будут вводиться новые пошлины, а старые будут понижены, сообщают «Ведомости».
Гаджеты
AMD представила видеокарту AMD Radeon RX 5500 XT
Политика
Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ
Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Общество
В Калифорнии на пляжи выбросило тысячи «рыб-пенисов»
Тысячи рыб неприличной формы, похожие на пенис, оказались на пляжах Калифорнии.
Футбол
Лэмпард не видит острой необходимости в зимних трансферах
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард оценил возможность приобретения новых игроков в январское трансферное окно.
Происшествия
На юге Петербурга произошел крупный пожар
Вечером в пятницу, 13 декабря, во Фрунзенском районе Петербурга произошел крупный пожар по адресу: улица Салова, д. 53 корпус 1. На площади 4,5 тыс. кв. м горит ангар размером 70х150 метров.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Футбол
Гинер отстранен от футбола на три месяца за критику судейства
Комиссия Российского футбольного союза по этике 13 декабря рассмотрела дело президента московского ЦСКА Евгения Гинера, связанное с жесткой критикой работы арбитров в матче 19-го тура между красно-синими и "Краснодаром".
Финансы
ЦБ пятый раз за год снизил ключевую ставку
Регулятор снизил ставку пятый раз с начала года, суммарно – на 1,5 п. п. с 7,75%.
Спорт
Президент лыжной федерации Норвегии извинился перед Вяльбе
Президент норвежской лыжной федерации Эрик Рёсте принёс извинения сборной России за свой призыв отстранить россиян от участия в Кубке мира после решения ВАДА.
Наука
Хищники вынудили ривулусов и их потомство отрастить побольше мозговых клеток
Американские ученые выяснили, что мозг рыбок ривулусов Харта (Rivulus hartii), живущих в местах с большой концентрацией хищников, отличается бóльшим количеством клеток по сравнению с мозгом ривулусов, живущих изолированно.
Происшествия
Крупный пожар на складе в Москве потушен
МЧС сообщило о ликвидации пожара на складе на Варшавском шоссе в Москве. Об этом сообщили в Twitter МЧС по столице.
Происшествия
На крейсере «Адмирал Кузнецов» нашли тело второго погибшего
На тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» спасатели нашли тело второго погибшего в результате пожара — офицера службы живучести судна.
Общество
Раскрыты личности казнивших сирийского солдата предполагаемых бойцов ЧВК Вагнера
Происшествия
Глава московского офиса Абызова скрылся от следствия за границей
На заседании Басманного суда следователь сообщил, что глава московского офиса экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова скрылся от следствия за границей.
Политика
Левченко объяснил отставку с поста главы Иркутской области
Накануне президент Владимир Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначал временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Кобзева.
Авто
Компания Kia зарегистрировала новый фирменный логотип
Как сообщает издание Motor1, компания Kia зарегистрировала в патентном ведомстве Южной Кореи (KIPRIS) новый фирменный логотип, который в будущем может заменить актуальную эмблему бренда.
Общество
Естественная убыль населения в России станет рекордной за 11 лет
Естественная убыль населения страны – превышение числа умерших над числом родившихся – за девять месяцев 2019 года составила 259 600 человек, следует из данных Росстата.
Политика
Путин подвёл личные итоги 2019 года
Президент РФ Владимир Путин охарактеризовал свой 2019 год как «трудовой».
Армия и оружие
Forbes оценил новейшую российскую подлодку
Американское издание Forbes назвало новейшую российскую подлодку Б-274 "Петропавловск-Камчатский" непохожей ни на одну американскую субмарину.
Политика
Минфин США исключил из санкционного списка ряд российских компаний
Министерство финансов США исключило из санкционного списка ряд российских компаний. Об этом говорится на сайте ведомства.
Энергетика
Для Европы нашли способы прожить без транзита газа через Украину
Европа сможет прожить без транзита российского газа через Украину, если стороны не успеют договориться о новом соглашении до января 2020 года.
Авто
Nissan Skyline получил спортивную и роскошную версии
Роскошная версия Skyline Deluxe Advanced выполнена в лучшем виде.
Биатлон
Кубок мира. Биатлонист Логинов стал третьим в спринте
Биатлонист Александр Логинов стал лучшим из россиян в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Экономика
ФАС обвинила банки в желании нажиться на борьбе с отмыванием
Высокие комиссии не помогают борьбе с отмыванием, признает президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян: «Выходит, что, пока деньги у тебя на счете, они не преступные, а когда человек их получает или снимает со своего же счета наличность – преступные».