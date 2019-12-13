Происшествия

ТАССТАССВ Москве задержали пятерых членов ИГ, готовивших теракты

ФСБ РФ совместно с МВД задержала в Москве пятерых членов запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), собиравшихся совершить теракты. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
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