Происшествия

ТАССТАССВ Москве задержали пятерых членов ИГ, готовивших теракты

ФСБ РФ совместно с МВД задержала в Москве пятерых членов запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), собиравшихся совершить теракты. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
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Опубликовано видео задержания боевиков ИГ, готовивших теракты в Москве

Газета.Ru09:40

ФСБ задержала пятерых боевиков ИГ в Москве

RT на русском09:12

В Москве задержали пятерых членов ИГ, готовивших теракты

ТАСС06:45

ФСБ задержала в Москве пятерых членов «Исламского государства»*

РИА Новости06:47

Появилось видео задержания боевиков ИГ* в Москве

Телеканал 360°07:47

ФСБ сообщила о задержании в Москве членов «Исламского государства»

Коммерсантъ07:03

ФСБ опубликовала видео задержания пяти членов ИГ в Москве

РБК07:42
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Сторонников ИГ схватили в Москве. Видео

Вести.UZ11:59
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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 16:53, Ашберн
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