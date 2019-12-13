ФСБ РФ совместно с МВД задержала в Москве пятерых членов запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), собиравшихся совершить теракты. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Футбол Гинер прокомментировал переход 75% акций ЦСКА под контроль ВЭБ Президент ЦСКА Евгений Гинер положительно оценил переход 75 процентов акций клуба под контроль ВЭБ "Я очень тепло отношусь к ВЭБу и рад, что сейчас мы будем партнерами", — цитирует функционера РБК.

Происшествия Аваков рассказал об изъятой у подозреваемого в убийстве Шеремета мине Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что у подозреваемого в организации убийства журналиста Павла Шеремета была изъята разобранная противопехотная мина МОН-50.

Политика В Киеве посоветовали властям вести диалог с Путиным напрямую Украина должна вести диалог с президентом России Владимиром Путиным напрямую для решения проблем, Киев готов к компромиссам, заявил украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Кино «Властелин колец» обойдётся без Уилла Поултера Команда, работающая над проектом "Властелин колец", ещё не опубликовала информацию о том, какая роль в сериале была предназначена звёздному актёру Уиллу Поултеру, но уже вынуждена искать ему замену.

Общество Грета Тунберг возьмет перерыв в своей деятельности 16-летняя экоактивистка из Швеции Грета Тунберг заявила о том, что нуждается в отдыхе после многомесячных кампаний по защите окружающей среды и борьбы с изменением климата.

Футбол Клуб Бекхэма заинтересован в покупке двух игроков «Зенита» Руководство американского клуба, который находится в управлении легендарного бывшего футболиста сборной Англии Дэвида Бекхэма, предложило «Зениту» 27 миллионов евро за двух аргентинских игроков.

Шоу-бизнес 43-летняя Анастасия Волочкова кардинально изменила имидж Анастасия Волочкова в новом образе Надо сказать, что личность тайного возлюбленного, который мотивирует ее на перемены, Волочкова скрывает от публики до сих пор.

Экономика Банк России снизил ключевую ставку Центробанк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до 6,25 процента годовых, сказано в сообщении на сайте регулятора.

Политика СМИ узнали о переговорах основателя американской ЧВК с властями Венесуэлы Собеседник, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что основатель ЧВК также предложил направить в Венесуэлу персонал для обучения полицейских сил страны, а также защиты судей и политических деятелей, чтобы «помочь подготовить почву для новых президентских выборов».

Общество Мединский призвал россиян не ходить на «голливудскую шнягу» Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что с грустью смотрит на сборы некоторых голливудских фильмов в стране, и призвал соотечественников «преломить привычку» ходить на это кино.

Происшествия Сторону потерпевших возмутила тактика адвокатов историка Соколова Защита подозреваемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историка Олега Соколова пытается максимально снизить его ответственность в преступлении, заявила адвокат, представляющая интересы матери убитой, Александра Бакшеева.

Космос Корабль «Орел» не сможет полететь к Луне из-за лишнего веса Российский космический корабль «Орел», который предназначен для полетов к Луне, оказался на две тонны тяжелее установленной документом Роскосмоса нормы, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на материалы РКК «Энергия».

Общество Госдума отказалась отменять техосмотр для личных автомобилей Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене технического осмотра для автомобилей физлиц, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.

Общество Долгий ночной сон увеличивает риск инсульта Анализ показал, что ночной сон продолжительностью больше 9 часов увеличивает риск инсульта на 23%.