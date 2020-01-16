Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Москве задержали семерых членов секты «бога Кузи»

Сотрудники правоохранительных органов в Москве задержали семерых членов секты «бога Кузи», которые подозреваются в хищении 15 млн рублей у потерпевших. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
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с чего всё началось

Жену «бога Кузи» задержали после трех лет в бегах

Народная артистка России, скрипачка Анастасия Чеботарева — жена основателя секты «бога Кузи» Андрея Попова — задержана за мошенничество. Об этом в четверг, 16 января, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.
Lenta.ruвчера в 09:33

Подробнее о событии

МВД назвало сумму похищенных сектой «бога Кузи» средств

Телеканал 360°03:25

Полиция Москвы задержала сообщников «бога Кузи»

News.ru03:15

Семеро последователей секты «бога Кузи» задержаны за хищение 15 млн рублей

Говорит Москва01:50

В Москве задержали семерых членов секты «бога Кузи»

Известия01:56

Жену основателя секты «бога Кузи» задержали в России

URA.Ruвчера в 12:17

Задержана скрывавшаяся от следствия жена «бога Кузи»

РЕН ТВвчера в 11:05

Жену «бога Кузи» задержали после трех лет в бегах

Lenta.ruвчера в 09:33
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Происшествия

Пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку нашли живой в подвале

Известия вчера в 23:26
Общество

Студентам запретят выступать с политическими заявлениями от лица ВШЭ

"В новой редакции правил внутреннего распорядка уточняется обязанность не выступать с политическими заявлениями, позициями не только от лица всего университета, но и от лица неопределенного круга обучающихся или работников Вышки (например, студентов факультета, жителей общежитий и т.д.)", - говорится в сообщении.
РИА Новости 04:11
Политика

«Единая Россия» просит нового премьер-министра за Гордеева

Фракция «Единой России» в Государственной Думе РФ 16 января обратилась к новому премьер-министру страны Михаилу Мишустину (тогда – кандидату на пост) и попросила его учесть тот факт, что единороссы позитивно оценивают работу некоторых теперь уже бывших членов правительства.
Блокнот Воронеж 03:40
Армия и оружие

При ударе по базе в Ираке пострадали 11 американских военных

Российская газета 00:34
Здоровье

В Бурятии 24-летняя девушка скончалась от передозировки парацетамола

В Бурятии 24-летняя девушка скончалась от передозировки парацетамолом.
Shraibikus News 01:40
Политика

«Ведомости»: Мишустин звонил людям под видом обычного сотрудника ФНС

Премьер-министр России Михаил Мишустин во время работы в Федеральной налоговой службе (ФНС) мог позвонить людям с налоговыми проблемами под видом обычного сотрудника.
Телеканал 360° 03:51
Происшествия

В Алтайском крае при столкновении 15 машин погибли два человека

Два человека погибли, еще несколько пострадали в результате столкновения 15 автомобилей на трассе Алтайского края, сообщает ГУМВД региона.
РИА Новости 04:13
Автоспорт

Экипаж Каргинова победил в грузовом зачете ралли «Дакар»

Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под руководством Андрея Каргинова занял первое место в зачете грузовиков ралли «Дакар».
Известия 03:57
Политика

Соловьев в прямом эфире поспорил с экспертом о советско-польской войне

Телеведущий Владимир Соловьев в прямом эфире своей авторской программы на канале "Россия 1" вступил в жаркую дискуссию с общественным деятелем Григорием Амнуэлем.
Российская газета 02:44
Футбол

«Оренбург» прокомментировал решение о расширении РПЛ

Руководство футбольного клуба "Оренбург" поддерживает расширение числа команд в Российской премьер-лиге (РПЛ), это взвешенное решение, и при желании проект можно осуществить, заявил РИА Новости член попечительского совета оренбургского клуба Василий Столыпин.
РИА Новости 03:59
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у столичного ПФС-банка

ЦБ отозвал лицензию у столичного банка «Промышленно-финансовое сотрудничество» (ПФС-банк), сообщается на сайте регулятора 17 января.
Известия 00:58
Культура

Президент России поздравил Игоря Николаева с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил с 60-летием певца и композитора Игоря Николаева.
Экономика сегодня 02:39
Общество

В Киеве утверждают, что место крушения Boeing расчищали бульдозерами

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин, принимавший участие в работе украинской комиссии на месте авиакатастрофы Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" в Иране, заявил, что обломки авиалайнера с места катастрофы собирали бульдозерами.
РИА Новости вчера в 15:29
Происшествия

Сутенеры заставляли заниматься проституцией несовершеннолетних омичек

По данным следствия, с 2016 по 2018 года 22 –летний омич со своими знакомыми и 25-летней девушкой организовали и вовлекли в занятия проституцией 15 девушек.
Город55.ру 02:22
Политика

Латвия обвинила Россию в искажении истории Второй мировой войны

Сейм Латвии принял заявление о недопустимости искажения истории Второй мировой войны, обвинив в этом Россию.
Lenta.ru вчера в 10:14
Происшествия

В Домодедово самолет экстренно сел на недостроенную полосу

Самолет российской авиакомпании "ИрАэро" сел на недействующую взлетно-посадочную полосу вблизи Домодедово, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
РИА Новости вчера в 08:19
Происшествия

Мать умершей от голода девочки в Кирове получила 13 лет колонии

РИА Новости 03:28
Происшествия

ФСБ в Серпухове раскрыла группировку по продаже наркотиков в интернете

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность преступной группировки, организовавшей производство и бесконтактный сбыт особо крупных партий наркотических средств синтетического происхождения в городе Серпухове в Московской области.
RT на русском 02:24
Происшествия

Вице-мэр Ярославля задержан за взятку

Выходец из Подмосковья Ринат Бадаев работает вице-мэром Ярославля с марта 2019 года.
Коммерсантъ 01:42
Общество

В аэропорту Шереметьево заработали курилки

В московском аэропорту Шереметьево вновь заработали курилки, сообщает РИА "Новости". Об этом заявил гендиректор аэропорта Михаил Василенко.
Газета.Ru 03:22
Игры

Kotaku: Horizon Zero Dawn действительно выйдет на РС

Джейсон Шрайер из Kotaku сообщает, что в этом году Horizon Zero Dawn действительно выйдет на РС.
Игромания.ру вчера в 14:21
Кино

В российский прокат выходит хоррор «Маяк» о мужских фобиях

Главную роль в фильме о мужских фобиях исполнил Роберт Паттинсон.
Piter.tv 14 января в 08:37
Происшествия

На трассе М-4 в Адыгее столкнулись более 20 машин, есть погибшие

На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Адыгее столкнулись более двадцати легковых автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
РИА Новости 02:21
Политика

Украинский премьер Гончарук подал в отставку

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что написал заявление об отставке.
Общественная служба новостей 02:37
Политика

Путин: Россия иногда исполняет неправовые решения ЕСПЧ

«Неправовые решения ЕСПЧ являются недопустимыми», – подытожил Владимир Путин.
RuNews24.ru вчера в 12:25
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Lenta.ru 15 января в 13:54
Музыка

Эминем внезапно выпустил новый альбом

Газета.Ru 02:38
Общество

В Свердловской области нашли изумруд весом в полкилограмма

РБК 03:42
Общество

Названы самые популярные пароли за 2019 год

В прошлом году десятка самых популярных в мире логинов и паролей осталась почти такой же, как и в 2018-м, свидетельствуют данные исследования компании DeviceLock.
Коммерсантъ 01:22
Политика

Мишустин представил в Госдуме свою программу

Кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин выступил в Госдуме, где представил депутатам свою программу.
DP.RU вчера в 06:52
Как работают Яндекс.Новости?
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