Народная артистка России, скрипачка Анастасия Чеботарева — жена основателя секты «бога Кузи» Андрея Попова — задержана за мошенничество. Об этом в четверг, 16 января, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

с чего всё началось

Сотрудники правоохранительных органов в Москве задержали семерых членов секты «бога Кузи», которые подозреваются в хищении 15 млн рублей у потерпевших. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

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