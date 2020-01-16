Происшествия
RT на русскомВ Москве задержали семерых членов секты «бога Кузи»
Сотрудники правоохранительных органов в Москве задержали семерых членов секты «бога Кузи», которые подозреваются в хищении 15 млн рублей у потерпевших. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
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с чего всё началось
Народная артистка России, скрипачка Анастасия Чеботарева — жена основателя секты «бога Кузи» Андрея Попова — задержана за мошенничество. Об этом в четверг, 16 января, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.Lenta.ruвчера в 09:33
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Происшествия
Пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку нашли живой в подвале
Общество
Студентам запретят выступать с политическими заявлениями от лица ВШЭ
"В новой редакции правил внутреннего распорядка уточняется обязанность не выступать с политическими заявлениями, позициями не только от лица всего университета, но и от лица неопределенного круга обучающихся или работников Вышки (например, студентов факультета, жителей общежитий и т.д.)", - говорится в сообщении.
Политика
«Единая Россия» просит нового премьер-министра за Гордеева
Фракция «Единой России» в Государственной Думе РФ 16 января обратилась к новому премьер-министру страны Михаилу Мишустину (тогда – кандидату на пост) и попросила его учесть тот факт, что единороссы позитивно оценивают работу некоторых теперь уже бывших членов правительства.
Армия и оружие
При ударе по базе в Ираке пострадали 11 американских военных
Здоровье
В Бурятии 24-летняя девушка скончалась от передозировки парацетамола
В Бурятии 24-летняя девушка скончалась от передозировки парацетамолом.
Политика
«Ведомости»: Мишустин звонил людям под видом обычного сотрудника ФНС
Премьер-министр России Михаил Мишустин во время работы в Федеральной налоговой службе (ФНС) мог позвонить людям с налоговыми проблемами под видом обычного сотрудника.
Происшествия
В Алтайском крае при столкновении 15 машин погибли два человека
Два человека погибли, еще несколько пострадали в результате столкновения 15 автомобилей на трассе Алтайского края, сообщает ГУМВД региона.
Автоспорт
Экипаж Каргинова победил в грузовом зачете ралли «Дакар»
Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под руководством Андрея Каргинова занял первое место в зачете грузовиков ралли «Дакар».
Политика
Соловьев в прямом эфире поспорил с экспертом о советско-польской войне
Телеведущий Владимир Соловьев в прямом эфире своей авторской программы на канале "Россия 1" вступил в жаркую дискуссию с общественным деятелем Григорием Амнуэлем.
Футбол
«Оренбург» прокомментировал решение о расширении РПЛ
Руководство футбольного клуба "Оренбург" поддерживает расширение числа команд в Российской премьер-лиге (РПЛ), это взвешенное решение, и при желании проект можно осуществить, заявил РИА Новости член попечительского совета оренбургского клуба Василий Столыпин.
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у столичного ПФС-банка
ЦБ отозвал лицензию у столичного банка «Промышленно-финансовое сотрудничество» (ПФС-банк), сообщается на сайте регулятора 17 января.
Культура
Президент России поздравил Игоря Николаева с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил с 60-летием певца и композитора Игоря Николаева.
Общество
В Киеве утверждают, что место крушения Boeing расчищали бульдозерами
Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин, принимавший участие в работе украинской комиссии на месте авиакатастрофы Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" в Иране, заявил, что обломки авиалайнера с места катастрофы собирали бульдозерами.
Происшествия
Сутенеры заставляли заниматься проституцией несовершеннолетних омичек
По данным следствия, с 2016 по 2018 года 22 –летний омич со своими знакомыми и 25-летней девушкой организовали и вовлекли в занятия проституцией 15 девушек.
Политика
Латвия обвинила Россию в искажении истории Второй мировой войны
Сейм Латвии принял заявление о недопустимости искажения истории Второй мировой войны, обвинив в этом Россию.
Происшествия
В Домодедово самолет экстренно сел на недостроенную полосу
Самолет российской авиакомпании "ИрАэро" сел на недействующую взлетно-посадочную полосу вблизи Домодедово, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
Происшествия
ФСБ в Серпухове раскрыла группировку по продаже наркотиков в интернете
Сотрудники ФСБ пресекли деятельность преступной группировки, организовавшей производство и бесконтактный сбыт особо крупных партий наркотических средств синтетического происхождения в городе Серпухове в Московской области.
Происшествия
Вице-мэр Ярославля задержан за взятку
Выходец из Подмосковья Ринат Бадаев работает вице-мэром Ярославля с марта 2019 года.
Общество
В аэропорту Шереметьево заработали курилки
В московском аэропорту Шереметьево вновь заработали курилки, сообщает РИА "Новости". Об этом заявил гендиректор аэропорта Михаил Василенко.
Игры
Kotaku: Horizon Zero Dawn действительно выйдет на РС
Джейсон Шрайер из Kotaku сообщает, что в этом году Horizon Zero Dawn действительно выйдет на РС.
Кино
В российский прокат выходит хоррор «Маяк» о мужских фобиях
Главную роль в фильме о мужских фобиях исполнил Роберт Паттинсон.
Происшествия
На трассе М-4 в Адыгее столкнулись более 20 машин, есть погибшие
На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Адыгее столкнулись более двадцати легковых автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
Политика
Украинский премьер Гончарук подал в отставку
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что написал заявление об отставке.
Политика
Путин: Россия иногда исполняет неправовые решения ЕСПЧ
«Неправовые решения ЕСПЧ являются недопустимыми», – подытожил Владимир Путин.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Музыка
Эминем внезапно выпустил новый альбом
Общество
Названы самые популярные пароли за 2019 год
В прошлом году десятка самых популярных в мире логинов и паролей осталась почти такой же, как и в 2018-м, свидетельствуют данные исследования компании DeviceLock.
Политика
Мишустин представил в Госдуме свою программу
Кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин выступил в Госдуме, где представил депутатам свою программу.