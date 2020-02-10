Происшествия
Газета.RuВ Москве задержан устроивший пранк про коронавирус в метро
В Москве задержан юноша, устроивший пранк про коронавирус на станции 1905 года столичного метро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
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Черемушкинский суд арестовал пранкера, разыгравшего приступ коронавируса в метро
Агентство Москва09:19
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Происшествия
МВД Казахстана назвало дорожный конфликт причиной беспорядков
Кино
Вышел трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» с Козловским
В понедельник, 10 февраля, вышел трейлер фильма "Чернобыль: Бездна" с Козловским. Видеоролик размещен на YouTube-канале Central Partnership.
Армия и оружие
Турция нанесла удар по позициям сирийской армии
Политика
Способное достроить «Северный поток – 2» судно вышло из порта Находки
Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» покинуло порт Находки и направилось в Сингапур.
Технологии
Вышла новая версия Proton 5.0 для запуска Windows-игр в Linux
Состоялся мажорный релиз проекта Proton 5.0, который уже перевели на Wine 5.0 и добавили немало новых возможностей по части запуска игр.
Политика
В МИД Украины ответили на вопрос о возвращении посла в Россию
Украина в ближайшее время не намерена назначать посла страны в России, сообщили в украинском министерстве иностранных дел.
Общество
Ведущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты
Ведущая читала текст новости о том, что входящий в состав ежегодной денежной выплаты (ЕДВ) набор социальных услуг проиндексировали и с 1 февраля его размер составит «чуть более» 1,5 тыс. руб.
Футбол
«Арсенал» может договориться с «Зенитом» по Кокорину
Энергетика
В Белоруссии рассказали о стоимости поставок российской нефти
Белоруссия настаивает, чтобы цена на российскую нефть формировалась на одинаковых принципах для Минска и западных потребителей, заявил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой агентству Белта.
Кино
На Первом канале выходит психологическая драма «Триггер»
Главные роли в сериале исполнили Максим Матвеев, Светлана Иванова, Роман Маякин, Виктория Маслова и Игорь Костолевский.
Общество
Водонаеву вызвали в полицию из-за публикации про демографию
Телеведущую и модель Алену Водонаеву вызвали в полицию после ее публикации в соцсети об абортах и демографии, пишет Super.ru со ссылкой на адвоката звезды Екатерину Гордон Письмо с приглашением в отделение МВД по Таганскому району столицы направлено директору Водонаевой.
Общество
«Рособоронэкспорт» оценил влияние коронавируса на поставку Китаю С-400
Эпидемия коронавируса 2019-nCoV может негативно сказаться на реализации контракта на поставку Китаю российских систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400 «Триумф».
Гаджеты
Старые смартфоны Huawei и Honor обновили до Android 10
Сегодня новые смартфоны Huawei P20 и P20 Pro получили стабильную версию оболочки EMUI 10, которая базируется на Android 10.
Общество
Основатель «Комуса» Бобриков попал в список богатейших россиян Forbes
Создатель группы «Комус», специализирующейся на поставке канцтоваров, Сергей Бобриков впервые попал в рейтинг 200 богатейших российских бизнесменов по версии Forbes.
Общество
Москвичей предупредили о метели, снеге и усилении ветра
"По городу Москве ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, местами метель, гололед, налипание мокрого снега, усиление южного ветра с порывами 13- 18 м/с, гололедица", - рассказали в пресс-службе МЧС.
Авто
Петербургский автохолдинг «Мега-Авто» продает свои активы
В 2019 году ГК «Мега-Авто» продала почти 10 тысяч новых машин и почти семь тысяч автомобилей с пробегом.
Здоровье
В России 20 тыс. человек остаются под наблюдением из-за коронавируса
В России более 20 тыс. человек остаются под медицинским наблюдением из-за коронавируса, обследованы и госпитализированы с начала года были около 770 человек, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Кино
«Паразиты» получили «Оскар» как лучший иностранный фильм
Кинокартина «Паразиты» («Gisaengchung») южнокорейского режиссера Пон Чун Хо завоевала «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
Здоровье
Омичка пожаловалась на грубую работу врачей роддома
Спорт
Российские гимнастки победили на московском этапе серии Гран-при
Российские гимнастки победили во всех упражнениях на московском этапе серии Гран-при.
Экономика
В Минпросвещения рассказали о выплатах за классное руководство
Более 170 миллиардов рублей предполагается потратить за три года на выплаты за классное руководство, сообщили в пресс-службе Минпросвещения.
Футбол
«Рига» в первом матче при Кононове обыграла российский клуб
Латвийская «Рига» добилась победы в первом матче под руководством Олега Кононова.
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
Общество
Правительство разрешило выращивать коноплю и мак в промышленных целях
Правительство разрешает культивировать сорта снотворного мака для производства наркотических и психотропных веществ, используемых в медицинских целях.
Общество
Выплаты по случаю 75-летия Победы получат свыше миллиона россиян
Общество
В ВОЗ назвали текущую ситуацию с коронавирусом «верхушкой айсберга»
Распространение нового типа коронавируса может ускориться, а текущая ситуация с заболеванием - лишь "верхушка айсберга".
Происшествия
Названы имена пострадавших при столкновении катеров в Таиланде
В Таиланде полиция обнародовала списки туристов, пострадавших утром 10 февраля при столкновении двух скоростных катеров в районе Пхукета.
Армия и оружие
Сирийские войска заняли два поселка к югу от Алеппо
Сирийские войска заняли поселки Зейтан и Барна к югу от Алеппо, подразделения вышли к шоссе Алеппо—Дамаск, передает SANA.
Культура
Ирина Пегова опубликовала видео зажигательного танца
Актриса из Нижегородской области Ирина Пегова поделилась с подписчиками зажигательным танцем, видео опубликовано в Instagram.