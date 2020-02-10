Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ Москве задержан устроивший пранк про коронавирус в метро

В Москве задержан юноша, устроивший пранк про коронавирус на станции 1905 года столичного метро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
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