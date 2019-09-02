Происшествия

Эхо МосквыЭхо МосквыВ Москве задержали соратника Навального Николая Ляскина

Ляскин в своем твиттере написал, что его остановили полицейские и потребовали выйти из автомобиля для проверки документов.
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с чего всё началось
В Москве полицейские задержали сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Николая Ляскина, сообщили в твиттере сам оппозиционер и его пресс-секретарь
 Елена Слесарева.
Новая газета13:58

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Активиста Ляскина и журналиста Азара задержали после акции 31 августа в Москве

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Новая газета14:25

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В Москве задержан сотрудник ФБК Николай Ляскин

Коммерсантъ14:16

Спецкорр «Новой газеты» Илья Азар, юрист ФБК Любовь Соболь и сотрудник ФБК Николай Ляскин задержаны в Москве

Эхо Москвы17:14
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Игры

Звучит как угроза – Konami продолжит делать «высококачественные консольные игры»

После Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain 2015 года выпуска компания Konami сконцентрировалась на мобильных проектах и сериях по типу Pro Evolution Soccer и Yu-Gi-Oh.
Городской портал Новый Нижний 18:20
Политика

В Турции заявили о возможности закупить дополнительную партию С-400

Турция может заключить с Россией контракт на поставку дополнительной партии зенитных ракетных систем С-400 «Триумф».
RT на русском 15:11
Происшествия

Соболь, Азара и Ляскина отпустили из полиции

Азара, Соболь и Ляскина задержали вечером 2 сентября.
РБК 18:00
Происшествия

В Калифорнии более 30 человек погибли при пожаре на корабле

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РИА Новости 08:50
Музыка

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Композитор Игорь Николаев, который написал текст песни «Третье сентября» для певца Михаила Шуфутинского, раскрыл в Instagram историю создания композиции.
Lenta.ru 17:02
Экономика

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ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год — 8846 рублей.
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Газета.Ru 22:28
Общество

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В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ 11:16
Политика

Министр образования Украины ответила на обвинения в безграмотности

Высмеянная в соцсетях за многочисленные грамматические ошибки министр образования и науки Украины Анна Новосад пообещала сделать из них выводы и иначе относиться к публикациям в Facebook.
Известия 19:35
Происшествия

Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России

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Российская газета 18:48
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Гаджеты

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Культура

Александр Розенбаум находится в тяжелом состоянии после операции

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Политика

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Декларация о безопасности создания сетей 5G, которая была накануне подписана в Варшаве премьер-министром Польши Матеушем Моравецким и вице-президентом США Майклом Пенсом, призвана противодействовать Китаю и якобы его попыткам использования китайских компаний для сбора разведданных, говорится в сообщении Белого дома.
РИА Новости 15:38
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Налоговые поступления России снизятся на полтриллиона рублей в год из-за спада цены на самую распространенную отечественную нефть Urals, в которой больше серы, чем в других сортах.
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Украинского политолога выгнали из студии «России 1»

Украинского политолога Вячеслава Ковтуна выгнали из студии телеканала "Россия 1" за оскорбления в адрес немецких СМИ.
РИА Новости 18:44
Армия и оружие

Зеленский уволил с военной службы экс-главу Генштаба Виктора Муженко

Президент Украины Владимир Зеленский уволил в запас бывшего главу Генштаба Украины генерала Виктора Муженко, говорится на сайте президента.
Московский Комсомолец 12:20
Общество

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Мариинский городской суд Кемеровской области закрыл на 30 дней детский сад №9 «Аленка» из-за превышения концентрации радона в игровых комнатах, медицинском кабинете и спальне старшей группы.
Sibnet Новости 22:58
Футбол

Защитник Брызгалов стал игроком «Факела»

Воронежский «Факел» объявил о переходе в команду защитника «Урала» Сергея Брызгалова. Условия трансфера 26-летнего футболиста не уточняются.
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Суд в Москве арестовал ещё одну фигурантку дела Абызова

RT на русском 13:18
Политика

Советники лидеров «нормандской четвёрки» встретились в Берлине

Советники лидеров России, Украины, Германии и Франции завершили переговоры, проходившие в Берлине.
RT на русском 17:51
Политика

Россия отказалась от выпуска укороченной версии Sukhoi SuperJet

Укороченный SuperJet имел бы меньшие расходы на эксплуатацию, мог бы летать дальше, а в России длинные региональные маршруты.
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Политика

Путин посетит затонувший в паводках Тулун

Русская Планета 03:27
Общество

Медведева поразил 1-й класс «М» в школе в Татарстане

Медведев подсчитал, что в этой школе должен быть 1-й "М" класс.
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Политика

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Зачем нужны изменения Идея возможного изменения принципа формирования Госдумы возникла в контексте задачи получить в палате следующего созыва устойчивое провластное большинство — не менее 226 голосов, сказали два близких к Кремлю источника РБК.
РБК 06:22
Интернет

Китайское приложение делает из пользователей смартфонов кинозвёзд

Приложению понадобится всего один снимок (хватит обычного селфи) и примерно 8-10 секунд времени на обработку фрагмента фильма, сериала или видеоигры.
ТВ-21 09:47
Шоу-бизнес

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Андрей пока что никак не прокомментировал новость о своем разводе, зато это сделала Мария.
Woman.ru 11:35
Происшествия

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В Зеленограде ученик 7 класса покончил с собой перед началом торжественной линейки в школе, сообщают местные СМИ со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru 11:48
Общество

В Краснодаре открылась новая школа с 24 первыми классами

Администрации новой школы по улице имени Героя Аверкиева в густонаселенном Восточно-Кругликовском микрорайоне Краснодара пришлось провести четыре торжественные линейки в честь Дня знаний из-за того, что в учебном заведении сформировали рекордное количество для города первых классов, сообщил журналистам в пресс-службе администрации города.
ТАСС 07:02
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