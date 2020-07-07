Общество

Lenta.ruLenta.ruВ Москве задержали советника главы «Роскосмоса»

В Москве задержали советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова. Об этом во вторник, 7 июля, сообщает Telegram-канал LifeShot. По данным канала, причиной задержания могло стать подозрение советника в государственной измене.
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В Москве задержали бывшего журналиста «Ведомостей» Ивана Сафонова

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СМИ сообщили о задержании в Москве советника главы Роскосмоса

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СМИ сообщили о задержании советника Рогозина в Москве

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В Москве задержали советника главы «Роскосмоса»

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Сотрудники ФСБ задержали советника главы «Роскосмоса» — видео

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СМИ: советник главы «Роскосмоса» задержан по делу о госизмене

Коммерсантъ03:24

В Москве задержали советника главы «Роскосмоса»

Московский Комсомолец02:55
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Наука

Снег в Итальянских Альпах окрасился в розовый цвет

Эхо Москвы вчера в 15:06
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Общество

«Известия»: в России могут смягчить правила продажи алкоголя

Как пояснили изданию в пресс-службе министерства, законопроект, разработанный по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой, позволит регионам самостоятельно определять виды медицинской деятельности, осуществление которой не препятствует розничной продаже спиртного.
РИА Новости вчера в 19:22
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Армия и оружие

В России оценили «уничтожители» Крымского моста

Lenta.ru 00:51
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Общество

В России назвали самые высокооплачиваемые вакансии удалённой работы

Москва, 7 июля 2020, 07:21 — REGNUM Больше всего на удалённой работе в России могут зарабатывать главные бухгалтеры, переводчики и специалисты в сфере продаж.
REGNUM 00:21
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Происшествия

Троих полицейских из Улан-Удэ обвинили в пытках подростка

По версии следствия, днем 4 июля сотрудники уголовного розыска отдела полиции №2 по подозрению в краже задержали подростка, к которому во время допроса в служебном кабинете применили силу и причинили ему телесные повреждения.
Вести.Ru 02:02
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Здоровье

Почти половина российских врачей считает статистику по коронавирусу заниженной

Не доверяют официальной статистике по коронавирусу около 60% российских врачей, следует из опроса специалистов ФОМа и «Левада-центра» в рамках исследовательского конкурса ESOMAR Got Talent.
Коммерсантъ 02:21
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Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

РИА Новости вчера в 08:25
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Политика

Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса

Партия "За правду", лидер которой — писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
РИА Новости вчера в 15:28
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Киберспорт

В Сети появилась 30-минутная запись геймплея Assassin’s Creed Valhalla

3DNews вчера в 01:45
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Общество

В Ленобласти к ЕГЭ по русскому языку допущены 4,3 тыс. выпускников

Санкт-Петербург, 6 июля 2020, 11:36 — REGNUM В Ленинградской области к единому государственному экзамену по русскому языку допущены 4299 выпускников.
REGNUM вчера в 04:36
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Общество

Нижегородская область вошла в топ-20 регионов РФ по доходам населения

Нижегородская область заняла 17 место в рейтинге субъектов РФ по материальному благополучию населения, подготовленном РИА «Новости».
Время Н вчера в 10:15
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Происшествия

Адвокат Ефремова предрек «деревню потерпевших» по делу о смертельной аварии

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы артиста Михаила Ефремова, высказался об увеличении числа потерпевших по делу о смертельной аварии в центре Москвы.
Lenta.ru 03:13
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Общество

Доля россиян с доходом ниже 15 тыс. рублей увеличилась до 45%

За время пандемии коронавируса доля россиян со среднемесячным доходом ниже 15 тыс. руб. возросла с 38,1% до 44,6%.
Коммерсантъ 01:11
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Общество

В Самаре могут ужесточить ограничения из-за коронавируса

По 4 пациента зарегистрировали в Новокуйбышевске и Ставропольском районе.
Терра 01:08
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Общество

В Атланте объявили режим ЧП и ввели Нацгвардию из-за беспорядков

Мойка78 вчера в 21:40
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Политика

В Киеве допустили возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ

Киев изучает возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ, заявил украинский вице-премьер, первый замглавы делегации Украины в трёхсторонней контактной группе Алексей Резников.
RT на русском вчера в 20:59
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Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета вчера в 06:05
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Политика

В США могут запретить китайскую социальную сеть TikTok

Вашингтон, 7 июля 2020, 08:13 — REGNUM Использование социальной сети для обмена короткими видеороликами TikTok китайской компании ByteDance на территории США может оказаться под запретом.
REGNUM 01:13
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Экономика

Основной поставщик труб для «Газпрома» стал претендентом на ЧТПЗ

Зачем ЗТЗ решил купить ЧТПЗ Но после завершения основного этапа строительства экспортных трубопроводов в Европу и Китай (" Северный поток-2" и "Сила Сибири") и обустройства месторождений Сибири и Дальнего Востока "Газпром" стал сокращать заказы на поставку труб.
РБК 02:00
Политика

В России сообщили о тайных переговорах с другими странами по делу MH17

Россия ведет тайные переговоры со странами, граждане которых погибли в результате авиакатастрофы малайзийского Boeing рейса MH17 в Донбассе.
Lenta.ru вчера в 05:17
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Наука

Скорость изменения магнитного поля Земли ускорилась в 10 раз

Live24 01:01
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Экономика

Японский финансист оценил устойчивость экономики России при пандемии

Российская экономика, «закалённая» санкциями, проявила неожиданную способность к сопротивлению по отношению к последствиям пандемии коронавируса, пишет в статье для издания JB Press японский экономист Юсукэ Оцубо.
RT на русском 01:10
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Происшествия

В Челябинской области за сутки 189 человек вылечились от коронавируса

Радио Business FM Челябинск 02:29
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Происшествия

Обвиняемый в серии убийств в Подмосковье покончил с собой в СИЗО

ТАСС вчера в 04:42
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Общество

В Крыму выявлено еще 28 случаев коронавируса

За 6 июля в республике подтверждено 28 случаев новой коронавирусной инфекции.
КИА 02:55
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Экономика

Регионы сократили закупку лекарств для льготников

Российские регионы сократили закупку лекарств для льготных категорий населения на четверть.
Известия вчера в 14:00
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Политика

Патрушев опроверг данные о «сговоре» России с талибами

Россия никогда не сотрудничала с движением "Талибан", и о каком-либо сговоре Москвы с талибами говорят только те, кто либо плохо разбирается в обстановке в Афганистане или намеренно искажает факты, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
РИА Новости 03:07
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Финансы

Правительство не одобрило проект о повышении суммы вкладов, с которых будет взиматься налог

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала законопроект ЛДПР, предлагающий увеличить с 1 до 5 млн рублей сумму вкладов, с которых будет взиматься налог.
Газета.Ru 01:59
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Здоровье

Витамин D снижает вероятность развития болезней сердца

Медик заявила, что нужно знать показатель витамина D. Врач уточнила, что дефицит данного вещества является дополнительным фактором риска сердечно-сосудистых болезней.
МедиаПоток 04 июля в 06:52
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Наука

В затопленных пещерах Мексики обнаружили шахты древних индейцев

Специалисты исследовали примерно семь километров подземных пространств и нашли в них останки древних людей, которые, кстати, неплохо сохранились.
Evo-rus.com 04 июля в 12:08
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