Общество

Мойка78Мойка78Советник гендиректора «Роскосмоса» задержан по подозрению в госизмене

В Москве задержан советник генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Иван Сафронов. Его подозревают в государственной измене. Как передает РИА Новости, задержание не касается работы Сафронова в «Роскосмосе».
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Советника главы «Роскосмоса», бывшего журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова задержали, сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на источник, близкий к МВД, и телеграм-канал Life Shot
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Дождь03:19

Подробнее о событии

В Роскосмосе подтвердили, что советник главы госкорпорации Иван Сафронов задержан за госзимену

Эхо Москвы04:03

Советник Дмитрия Рогозина Иван Сафронов задержан по обвинению в госизмене

Интерфакс03:43

Советник главы «Роскосмоса» задержан по делу о госизмене

Коммерсантъ03:24

Советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова задержали по подозрению в госизмене

Дождь03:19

Советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова задержали по подозрению в госизмене

ТАСС03:54

СМИ сообщили о задержании в Москве советника главы Роскосмоса

Говорит Москва02:57

Советника Рогозина Ивана Сафронова обвинили в госизмене

РБК03:40
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Политика

Песков прокомментировал задержание Ивана Сафронова по делу о госизмене

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова.
ФедералПресс 06:39
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Происшествия

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Финансы

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Происшествия

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RT на русском вчера в 12:54
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Общество

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На прошлой неделе стало известно, что лидер группы «Ленинград» назначен генеральным продюсером телеканала RTVI.
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Общество

«Коммерсантъ» назвал абсурдными обвинения против Ивана Сафронова

Издательский дом «Коммерсантъ» опубликовал заявление в поддержку своего бывшего спецкора Ивана Сафронова, задержанного ФСБ по обвинению в сотрудничестве с одной из спецслужб стран НАТО.
РБК 08:05
Футбол

«Спартак» отправил в отставку генерального директора клуба

Руководство «Спартака» во вторник отправило в отставку генерального директора клуба Томаса Цорна.
РБК 07:33
Происшествия

ФСБ предотвратила теракт в Астраханской области

Сотрудники УФСБ в Астраханской области задержали местного жителя, являющегося сторонником террористической организации "Исламское государство"*, который планировал совершить теракт в Астрахани, сообщил РИА Новости представитель УФСБ России по области.
РИА Новости 08:05
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Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru вчера в 02:42
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Происшествия

В отношении Верзилова возбуждено дело за сокрытие гражданства Канады

В Следственном комитете России (СКР) подтвердили информацию о возбуждении в отношении издателя портала "Медиазона" Петра Верзилова уголовного дела.
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Общество

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В Москве курьеры Delivery Club объявили с 7 июля бессрочную забастовку из-за невыплаты зарплат, сообщает профсоюз «Курьер».
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Происшествия

У главреда издания «Холод» Бекбулатовой прошли обыски в квартире

В квартире главного редактора издания "Холод" Таисии Бекбулатовой, близко знакомой с задержанным советником главы Роскосмоса Иваном Сафроновым, прошли обыски.
Газета.Ru 07:33
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Общество

В Атланте объявили режим ЧП и ввели Нацгвардию из-за беспорядков

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Общество

Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице

По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
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ЕСПЧ обязал Россию выплатить депутату Рашкину €7800

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Врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу.
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Онищенко рассказал о сроках возвращения коронавируса в Россию

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