с чего всё началось

В Москве задержан советник генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Иван Сафронов. Его подозревают в государственной измене. Как передает РИА Новости, задержание не касается работы Сафронова в «Роскосмосе».

Советник гендиректора «Роскосмоса» задержан по подозрению в госизмене

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