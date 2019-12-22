Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве задержали тракториста, спрятавшего два трупа в колодце

Во время работ ковшом тракторист "нанес им телесные повреждения, в результате которых двое человек скончались". После этого, утверждает источник, подозреваемый сбросил тела в канализационный колодец.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Тракторист в ТиНАО убил двоих дорожных рабочих и спрятал их тела в канализационный люк

Агентство Москва13:23

В Москве задержали тракториста, спрятавшего два трупа в колодце

РИА Новости15:08

Тракторист задержан по подозрению в убийстве двух рабочих в ТиНАО

Москва 2415:14

В Москве задержали подозреваемого в убийстве найденных в люке рабочих

РБК16:29

Тракторист задержан по подозрению в убийстве двух рабочих на Калужском шоссе

Вечерняя Москва13:13

По подозрению в причастности к смерти найденных в люке рабочих задержан тракторист

Известия14:13

В Новой Москве тракторист по неосторожности убил двоих дорожных рабочих и спрятал их тела

ТАСС12:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 22:51, Ашберн
Политика

Порошенко призвал ввести санкции против поставок российского газа

Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал ввести санкции против украинских компаний, которые подписали соглашения о поставках газа с российским «Газпромом».
Lenta.ru 15:32
Общество

Зимнее солнцестояние: в Россию пришла астрономическая зима

Российская газета 02:05
Кино

Объявлены номинанты на российскую кинопремию «Золотой орел»

Национальная Академия кинематографических искусств и наук России озвучила номинантов на премию «Золотой Орел».
Слово и Дело 11:13
Политика

Оппозиция в Венесуэле напала на воинскую часть

В Венесуэле сторонники оппозиции осуществили нападение на воинскую часть.
Газета.Ru 17:06
Общество

ВНИИТ и Минтруда назвали самые востребованные профессии в России

Всероссийский научно-исследовательский институт труда сообщил, что самой востребованной профессией в стране — продавец-кассир.
Вести.Ru 20:27
Происшествия

Автобус с более 20 пассажирами перевернулся на Камчатке

На Камчатке перевернулся автобус, который перевозил 21 пассажира. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:09
Происшествия

Во Владивостоке подросток погиб во время селфи на железной дороге

Российская газета 20:32
Экономика

Эксперты составили рейтинг закредитованности регионов России

В северных регионах России кредиты берут чаще, чем в южных, а средний объем задолженности россиян увеличился на 37 тысяч рублей и составляет 208 тысяч.
Российская газета 21:50
Происшествия

Бочкарева предстанет перед судом по делу о хранении наркотиков

Один из московских судов рассмотрит уголовное дело актрисы Натальи Бочкаревой, известной по сериалу "Счастливы вместе", которую ранее задержали с кокаином.
Газета.Ru 08:31
Общество

Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в Москве в воскресенье, 22 декабря, ожидается до +5 °С.
RT на русском 06:17
Космос

Концепт нового космического телескопа HabEx представило NASA

Портал Поиск 20 декабря в 03:46
Политика

ФРГ осудила санкции США против «Северного потока – 2»

Правительство Германии выразило сожаление в связи с вступлением в силу санкций США против проектов газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток», назвав их вмешательством в дела Европы.
Известия вчера в 02:32
Гаджеты

Дизайн Realme X50 является «глотком свежего воздуха»

Компания Realme продолжает подогревать интерес общественности к своему следующему флагманскому смартфону Realme X50, который должен быть представлен в начале января следующего года.
iXBT.com 22:31
Армия и оружие

«Известия»: Минобороны России провело серьезную кадровую ротацию

Министерство обороны России провело крупную кадровую ротацию, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник в военном ведомстве.
Коммерсантъ 21:31
Общество

Новогоднее застолье обойдется россиянину больше шести тысяч рублей

Дороже всего застолье обойдется жителям Чукотки — 9528,58 рубля. Существенно меньше придется потратить в Ингушетии — 3500 рублей.
Вести.Ru вчера в 08:17
Общество

В правительстве Забайкалья состоялось новое назначение

В правительстве Забайкалья определились с новым вице губернатором, курирующим ЖКХ.
REGNUM 22:00
Технологии

Facebook создаст собственную операционную систему

Ожидается, что в будущем такие продукты Facebook, как Oculus и Portal, будут работать на собственной операционной системе.
МИР 24 20 декабря в 06:10
Авто

Названы лучшие способы остановки автомобиля при отказе тормозов

Как пишет СМИ, лучшее подспорье в экстренном торможении – использование ручного стояночного тормоза.
РИА Новости 18:59
Экономика

В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года.
Известия 00:19
Политика

МИД Польши оценил позицию Путина по событиям Второй мировой войны

Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.
Lenta.ru 01:57
Общество

Шестилетняя девочка нашла послание от китайских заключенных в открытке

Шестилетняя жительница Лондона обнаружила в новогодней открытке послание с просьбой о помощи от заключенных из Китая.
Aobe.ru 16:26
Политика

Allseas вывела строившие «Северный поток – 2» суда из Балтийского моря

Швейцарская компания Allseas вывела все суда, которые занимались прокладкой газопровода «Северный поток – 2», из Балтийского моря.
Известия 19:43
Происшествия

В аварии в Алтайском крае погибли пять человек

«РИА Новости» со ссылкой на региональный главк МВД сообщает, что в результате погибли пять человек — два водителя и три пассажира.
РБК вчера в 09:41
Армия и оружие

Балтфлот сообщил о росте активности НАТО у границ России

Взгляд.ру 18:23
Политика

Путин исключил манипуляции журналистами на большой пресс-конференции

Очередная большая пресс-конференция президента России прошла 19 декабря в Центре международной торговли в Москве.
РБК 08:56
Здоровье

Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи

Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи.
РИА Новости 11:20
Космос

Опубликовано видео посадки корабля Starliner в пустыне

НАСА опубликовало видео посадки космического корабля Starliner в пустыне в Нью-Мексико после того, как он не смог долететь к МКС.
Взгляд.ру 11:53
Происшествия

Тело погибшего извлекли из-под завалов здания в Омской области

Тело погибшего мужчины извлечено из-под завалов обрушившегося здания в городе Старый Кировск под Омском.
REGNUM 06:37
Общество

Сотни тонн радиоактивных отходов разгрузили сегодня в Петербурге

На борту судна «Михаил Дудин» находились 600 тонн так называемых урановых хвостов.
Эхо Москвы 11:02
Недвижимость

Ипотека под 2 % «разогрела» рынок недвижимости в Амурской области

В Амурской области растет спрос на первичное жилье благодаря возможности взять ипотеку под 2 %. За прошедшую неделю зарегистрировано 70 заявок от потенциальных заемщиков, подходящих под программу дальневосточной ипотеки.
Амур.инфо 19:45
Главное