с чего всё началось

По словам собеседника агентства, полицейские задержали активиста, когда он «разгуливал по Хохловскому переулку в Москве в полицейской форме». Верзилов находился на расстоянии более 500 м от места фактического проживания, что является нарушением режима самоизоляции, уточнили в полиции.

В Москве задержали участника Pussy Riot в полицейской форме

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