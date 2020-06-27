Происшествия
КоммерсантъВ Москве задержали участников пикетов в поддержку Юлии Цветковой
В Москве у памятника Крупской на Сретенском бульваре задержали участников одиночных пикетов в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой, сообщает «ОВД-Инфо». Против госпожи Цветковой возбуждено уголовное дело о распространении порнографии.
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Футбол
Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Барселоной» в Примере
«Сельта» сыграла вничью с каталонской «Барселоной» в матче 32-го тура испанской Примеры.
RT на русском 12:59
Общество
Адвокат заявил, что Ефремов отрекся от оппозиции
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер попросил от его имени сделать заявление о смертельном ДТП.
BFM.ru 07:44
Космос
Ученым удалось раскрыть загадку темной стороны Луны
Международная группа ученых, включая японских и американских специалистов, выяснила, что причиной странной неоднородности (на обратной стороне Луны намного меньше кратеров, чем на светлой стороне) является неравномерное распределение веществ группы KREEP по поверхности естественного спутника нашей планеты.
Evo-rus.com 02:44
Религия
В РПЦ рассказали об отношении к дискриминации трансгендеров
Русская православная церковь (РПЦ) не поддерживает дискриминацию трансгендеров и сексуальных меньшинств.
Lenta.ru 11:59
Футбол
Федун пожаловался на судейство после ничьей с «Уфой»
Владелец «Спартака» Леонид Федун после нулевой ничьей с «Уфой» пожаловался на судейство.
Евро-футбол.ру 12:48
Происшествия
Кузнецова оценила ситуацию с оправданием отца-насильника в Татарстане
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова знает о ситуации, произошедшей в Татарстане, где отца малолетней девочки оправдали по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении его дочери, омбудсмен держит вопрос на контроле, сообщили РИА Новости в пресс-службе уполномоченного.
РИА Новости 12:26
Происшествия
Епархия прокомментировала жалобы Собчак на нападение в монастыре
«Епархия с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию, поскольку в Среднеуральском монастыре сегодня сложилась духовно нездоровая обстановка», — сообщили в пресс-службе.
РБК 10:33
Происшествия
Во Франции задержаны шесть человек за кражу картины Бэнкси
Шесть человек задержаны в различных районах Франции по подозрению в краже работы Бэнкси о теракте в «Батаклане», сообщает AFP, а также телеканал BFMTV.
Коммерсантъ 10:28
Армия и оружие
Тестирования «Супер-Сухого» Су-57 пройдут в 2022 году
Главным отличием «Супер-Сухого» истребителя от стандартной версии станет наличие турбореактивного мотора под названием «изделие 30», благодаря которому он превзойдет базовый самолет по боевой мощности.
Актуальные Новости вчера в 07:07
Происшествия
Стали известны детали инцидента с машиной ФСО перед парадом Победы
REGNUM 25 июня в 05:28
Политика
Трамп подписал указ о защите памятников в США от вандалов
Президент США Дональд Трамп подписал указ о защите памятников на территории страны, предусматривающий тюремное заключение за их осквернение.
Gazeta.SPb 01:09
Шоу-бизнес
Асмус подтвердила, что является инициатором развода
Актриса сообщила, что самостоятельно приняла решение о разводе, так как она уверена, что каждый из супругов должен работать над отношениями.
Bimru.ru 01:45
Футбол
«Локомотив» обыграл «Рубин» в чемпионате России по футболу
В следующем туре подопечные Марко Николича примут самарские «Крылья Советов», казанский клуб на выезде сыграет с «Уфой».
Говорит Москва 12:46
Футбол
ЦСКА и «Динамо» объявили стартовые составы на матч РПЛ
Объявлен состав московского "Динамо" на матч 24-го тура чемпионата России по футболу против столичного ЦСКА, сообщается на странице "бело-голубых" в Twitter.
РИА Новости 11:02
Общество
Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж с вылетами в июле
«Туроператоры не возлагают больших надежд на возобновление международного туризма в ближайший месяц, не хотят рисковать, а потому аннулируют туры с вылетами в июле», — говорится в сообщении АТОР.
RT на русском 11:54
Происшествия
В пансионате в Тюменской области выявили очаг коронавируса
Очаг коронавирусной инфекции выявлен у пожилых постояльцев пансионата в Тюменской области.
ТАСС 11:43
Общество
Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет
Минтруд России не поддержал идею распространить единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей 16 и 17 лет, рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова Ранее глава государства Владимир Путин предложил выплачивать по пять тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет, а также выплатить единоразово десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет.
РИА Новости вчера в 17:56
Шоу-бизнес
Похудевший на 100 кг Фадеев поразил пользователей Instagram
Российский продюсер Максим Фадеев продемонстрировал свое фото после похудения на 100 кг. Снимок он опубликовал 27 июня в своем Instagram.
Известия 11:00
Общество
Главред российского издания заявила об угрозах Собчак
Вечерний курьер 10:56
Общество
В Крыму смягчили требования к размещению туристов в санаториях
Правительство Крыма смягчило требования по размещению туристов в санаториях после договоренностей Роспотребнадзора и Ростуризма отменить справки об отсутствии коронавируса, сообщается на сайте министерства курортов и туризма Крыма.
Rambler News Service 12:16
Армия и оружие
Адмирал США предупредил об опасности российских подлодок в Средиземном море
Россия превращает Восточное Средиземноморье в одну из самых милитаризованных зон в мире благодаря присутствию подлодок.
Известия 08:39
Происшествия
Следователи под Тулой разыскивают пропавшую без вести школьницу
В Тульской области 25 июня без вести пропала 13-летняя школьница.
Русская Планета 08:37
Энергетика
Российская нефть Urals рекордно подорожала к эталонной марке Brent
Российская нефть Urals торгуется в Северо-Западной Европе по цене 43,25 доллара за баррель, на 2,35 доллара дороже эталонного сорта Brent.
Российская газета вчера в 10:51
Авто
В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей
Нововведения затронут легализацию изменений в конструкции машин. Иногда авто нужно будет проверять в специальной лаборатории.
Evo-rus.com 01:46
Общество
ЦИК: Явка на голосовании по Конституции составила 19,49% за два дня
По итогам двух дней голосования по вопросу одобрения изменений в Основной Закон страны явка составила 19,49%.
Российская газета 05:43
Политика
МИД пошутил про флаг ЛГБТ на здании посольства США
РИА Новости 25 июня в 11:38
Происшествия
Протестующие атаковали полицейские участки в двух городах США
В США протестующие напали на полицейские участки в Сиэтле и Портленде.
RT на русском 11:27
Происшествия
Двух человек на надувном матрасе унесло в Черное море под Анапой
В районе села Сукко, расположенном в 10 км к югу от Анапы, в акваторию Черного моря унесло двух людей на надувном плавсредстве.
РБК 10:12
Происшествия
Из-за сильного ветра в Челнах упал строительный кран
В ближайшие часы в республике ожидается сильный западный, северо-западный ветер и шквал до 25-27 метров в секунду.
Вести Татарстан 12:36
Общество
Врач оценил риск заражения коронавирусом на курорте
Крымский врач Антон Эльстер, лечивший первого пациента с коронавирусом на полуострове, проанализировал вероятность заболеть COVID-19 на курорте.
BFM.ru 05:38