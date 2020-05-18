Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Москве задержали устроившего стрельбу из окна мужчину

Мужчина, который устроил стрельбу из охолощённого оружия на улице Малышева в Москве, задержан. Об этом заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.
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На юго-востоке Москвы неизвестный устроил стрельбу из окна

РБК13:13

Стало известно имя мужчины, устроившего стрельбу в Москве

Вечерняя Москва15:50

Полиция задержала мужчину, стрелявшего с балкона на юго-востоке Москвы

Москва 2414:02

В МВД подтвердили задержание мужчины, открывшего стрельбу на юго-востоке Москвы

ТАСС14:21

В МВД подтвердили задержание стрелявшего с балкона мужчины в Москве

Известия15:17

В Москве задержали злоумышленника, стрелявшего из окна дома

РИА Новости14:05

В МВД рассказали о стрельбе на востоке Москвы

РЕН ТВ12:40
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Общество

Мишустин: рост заболеваемости коронавирусом в России остановлен

В России удалось остановить рост заболеваемости коронавирусом COVID-19, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Газета.Ru 09:11
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Авто

«АвтоВАЗ» может выпустить новую модель

Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
Автоновости дня 02:50
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Энергетика

Стоимость нефти Brent поднялась выше $35 за баррель

Стоимость нефти Brent превысила $35 за баррель впервые с 9 апреля, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 10:48
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Игры

Разработчики Minecraft сменили название и логотип

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Политика

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Москва, 18 мая 2020, 21:59 — REGNUM США безвозмездно передадут России 200 аппаратов искусственной вентиляции лёгких в рамках взаимопомощи в борьбе с пандемией коронавируса, сообщили 18 мая в Белом доме.
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Дмитрий Красилов, прозванный фанатами "Пухляшом", стал настоящей звездой после участия в клипе группы Little Big.
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Кино

В Гильдии кинокритиков предсказали спрос на комедии после пандемии

После окончания пандемии коронавируса в России в первую очередь станут популярными фильмы легких жанров, заявил президент гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов.
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Политика

Стрелков заявил, что хотел бы жить в Киеве

Бывший министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь (Гиркин) Стрелков в беседе с украинским журналистом Дмитрием Гордоном заявил, что хотел был жить в Киеве.
Daily Storm 13:57
Политика

Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек

Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
Evo-rus.com 03:11
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Происшествия

Отца Нурмагомедова подключили к аппарату ИВЛ

Известия 14:43
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Происшествия

В Костромской области нашли тело профессора из Москвы

Уголовное дело об убийстве завели в Костромской области после обнаружения в реке тела пропавшего профессора университета из Москвы с камнями в брюках, сообщила прокуратура региона.
РИА Новости 11:46
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Общество

Bloomberg: более 108 млн человек в Китае попали под новый карантин

Из-за новой вспышки коронавирусной инфекции в китайской провинции под карантинные меры попали более 108 млн человек на северо-востоке Китая.
RT на русском 14:09
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Общество

Прикованную к кровати москвичку оштрафовали за нарушение самоизоляции

РИАМО 13:34
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Происшествия

Часть жилой пятиэтажки обрушилась в Одессе

Более часа ушло у украинских спасателей на поиски людей под завалами обрушившегося в понедельник старинного жилого дома в Одессе.
Вести.Ru 12:04
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Шоу-бизнес

Наталья Водянова отменила свадьбу с Антуаном Арно

Ожидается, что торжество состоится ровно через год, так как Водянова не хочет ничего менять.
Gazeta.SPb вчера в 14:57
Технологии

Компания Усманова купила разработчика «умных» устройств для дома

Компания notAnotherOne основана в 2013 году выходцами из Yota и Yota Devices Игорем Михненко и Верой Козырь, она занимается дизайном, разработкой и производством пользовательских устройств и интеграцией облачных решений.
РБК 11:03
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Армия и оружие

В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»

Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM 01:22
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Космос

Астрономы начали изучать мощные штормы на Юпитере

Ученые приступили к изучению штормов на Юпитере. Высота подобных катаклизмов на газовом гиганте может достигать 65 км, отмечают специалисты.
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Общество

Коронавирус выявили в геронтологическом центре «Вишенки» в Смоленске

COVID-19 подтвержден у 10 проживающих и 52 сотрудников Вспышка коронавируса зафиксирована в геронтологическом центре «Вишенки» в Смоленске.
Главная Тема 13:28
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Политика

Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме

Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости вчера в 12:41
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Общество

Минздрав назвал сроки клинических испытаний вакцины от коронавируса

Россия планирует через месяц начать клинические испытания вакцины от коронавируса, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, выступая в режиме видеоконференции на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
РБК 13:27
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Общество

Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»

Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.
Ведомости 04:24
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Происшествия

СКР намерен возбудить дела в отношении семерых российских судей

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин просит Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) разрешить возбуждение уголовных дел на шесть судей в отставке и одного действующего судью.
Коммерсантъ 07:13
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Фигурное катание

Загитова показала подаренные на 18-летие букеты цветов

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова показала огромные букеты цветов, которые ей подарили на 18-летие.
Газета.Ru 06:31
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Общество

Кадыров потребовал уволить медиков из-за жалоб на нехватку масок

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить работников Гудермесской больницы, которые жаловались на нехватку масок и защитных костюмов, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:10
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Космос

К чему приведет начавшийся солнечный минимум

Специалисты уточняют, что Солнце не становится тусклым в период солнечного минимума, а просто немного успокаивается.
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В Туапсе проверяют видеоролик, в котором полицейский душит мужчину

В Туапсе проверяют видеоролик, в котором полицейский душит мужчину, сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Краснодарскому краю.
АиФ Краснодар 11:43
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Общество

Теплая погода в Брянскую область не придет до конца мая

В последнее время в Брянской области, как и по всей центральной части России, значительно похолодало.
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Политика

Особое мнение: Константин Ремчуков

Очень хочется вернуться — это я анонсирую следующая часть программы — вернуться к Трампу как к президенту США.
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Здоровье

Медики назвали самый полезный для сердца продукт

Доктор медицинских наук Гарвардской школы общественного здравоохранения Марта Гуаш Ферре рассказала, какой продукт окажет благотворное влияние на сердце.
News.ru 03:53
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