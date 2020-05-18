Мужчина, который устроил стрельбу из охолощённого оружия на улице Малышева в Москве, задержан. Об этом заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

В Москве задержали устроившего стрельбу из окна мужчину

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