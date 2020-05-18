Происшествия
RT на русскомВ Москве задержали устроившего стрельбу из окна мужчину
Мужчина, который устроил стрельбу из охолощённого оружия на улице Малышева в Москве, задержан. Об этом заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.
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Политика
В Киеве забросали яйцами редакцию проекта «Гордон»
В понедельник вечером группа из нескольких десятков радикалов устроила провокацию у входа в находящуюся в Киеве редакцию проекта "Гордон".
Вести.Ru 16:41
Общество
Нурмагомедов обратился к дагестанцам и рассказал о состоянии отца
Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов в Instagram обратился к дагестанцам в связи с пандемией коронавируса и рассказал о состоянии отца Абдулманапа Нурмагомедова.
Lenta.ru 16:18
Футбол
Источник: У трех футболистов «Динамо» выявлен коронавирус
Коронавирус выявлен еще у троих футболистов РПЛ. Все они являются игроками московского "Динамо".
Российская газета 17:21
Экономика
В Иране оценили ошибки Саудовской Аравии, которые привели к дефициту бюджета
В Иране оценили ошибки Саудовской Аравии, которые привели к дефициту бюджета Саудиты пытаются заполнить дефицит бюджета.
Экспресс газета 05:07
Армия и оружие
ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи
Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
Коммерсантъ 08:31
Политика
Трамп рассказал о своем методе профилактики коронавируса
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что для профилактики коронавируса принимает гидроксихлорохин, передает ТАСС.
Газета.Ru 16:46
Фигурное катание
Загитова показала подарки на 18-летие
Российская фигуристка Алина Загитова показала подарки от поклонников на день рождения. 18 мая спортсменке исполнилось 18 лет.
Матч ТВ 01:15
Экономика
Рекордная распродажа американского госдолга
Суммарные продажи трежерис в марте составили почти 300 миллиардов долларов и, хотя они были частично компенсированы небольшими покупками в акциях и корпоративных облигациях, общие продажи американских активов также стали рекордными.
Expert.ru вчера в 23:18
Происшествия
Медведь прокусил бедро жителю Ярославля
Таксист отвез пострадавшего в больницу. Другие жители Ярославля также говорят, что видели медведя, который бегал по трамвайным путям.
BFM.ru 11:49
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал новости о ее разводе с мужем
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о ее расставании с мужем Дмитрием Исхаковым, передает "360".
Газета.Ru 17:01
Шоу-бизнес
Певец Эмин Агаларов высказался о разводе с Аленой Гавриловой
Развод с женой Аленой Гавриловой певец и бизнесмен Эмин Агаларов прокомментировал в своем Instagram-аккаунте.
iReactor 12:51
Здоровье
Пермских врачей ограничили в тестах на коронавирус
На прошлой неделе Министерство здравоохранения Пермского края ввело временные лимиты на количество тестов на COVID-19 в больницах.
Компания 11:16
Космос
Роскосмос потратит более 763 млн руб. на доработку «Восточного»
«Роскосмос» потратит на все работы более 763,1 млн рублей.
Новые Известия 16 мая в 05:44
Здоровье
Группа крови не может повлиять на склонность к заболеваниям
Глава НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев заявил, что группа крови или ее резус-фактор не могут влиять на предрасположенность организма к различным заболеванием.
Live24 13:59
Политика
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости вчера в 12:41
Киберспорт
VP.Prodigy выиграла Epic Prime League, обыграв в финале Virtus.pro
VP.Prodigy стала победителем Epic Prime League, обыграв в гранд-финале Virtus.pro со счетом 3:0.
Metaratings вчера в 11:45
Футбол
«Барселона» отпустит Самеду в «Ювентус» в обмен на двух футболистов
В Турин отправится защитник Нелсон Самеду, а в обратном направлении последуют игрок обороны Маттиа де Шильо и хавбек Миралем Пьянич.
ProstoProSport вчера в 14:44
Здоровье
В Тульской области 470 медиков заразились коронавирусом
В ходе совещания руководитель Управления Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев сообщил, что всего в регионе 2545 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Тульские новости 15:11
Общество
В Германии не освободили «Северный поток-2» от директивы Евросоюза
Компания обосновала заявку тем, что над проектом работали и вложения в него проводились, принимая во внимание правила Газовой директивы до внесения новых пунктов.
Актуальные Новости 10:44
Происшествия
Чиновники предложили уточнить, как наказывать за ущерб критической инфраструктуре
Минэкономразвития предложило уточнить формулировки статьи Уголовного кодекса, предполагающей ответственность за нанесение ущерба критической информационной инфраструктуре (КИИ), рассказали «Ведомостям» два человека, близкие к рабочей группе по нормативному регулированию при АНО «Цифровая экономика».
Ведомости 14:48
Путешествия
Турция с 20 мая откроет границы для россиян
С 20 мая Турция открывает границы для иностранных туристов, в том числе и для россиян.
Телеканал Санкт-Петербург 06:26
Общество
Петербуржцам запрещено прощание с покойными
Исключить осуществление ритуальных церемоний прощания со всеми умершими вне зависимости от установленного диагноза предписала санврач Наталья Башкетова предписала.
Piter.tv 16:02
Политика
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
Evo-rus.com 03:11
Общество
Теплая погода в Брянскую область не придет до конца мая
В последнее время в Брянской области, как и по всей центральной части России, значительно похолодало.
Городской32 (Брянск) 07:49
Политика
Особое мнение: Константин Ремчуков
Очень хочется вернуться — это я анонсирую следующая часть программы — вернуться к Трампу как к президенту США.
Эхо Москвы 15:38
Общество
В Смольном уточнили порядок выплат пенсионерам на самоизоляции
Власти Петербурга утвердили порядок предоставления выплат гражданам старше 65 лет, которые соблюдают самоизоляцию.
Peterburg2.ru 13:19
Общество
Бывшие акционеры ЮКОСа добились ареста российских водочных брендов
Экс-акционеры ЮКОСа наложили арест в юрисдикции Нидерландов на водочные торговые марки «Столичная» и «Московская», принадлежащие России через федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт».
BFM.ru 11:32
Общество
Мясников назвал препараты, которые опасны для снятия боли
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал на телеканале «Россия 1», какими препаратами опасно снимать боль при лечении на дому, пишет РИА Новости.
Моя Москва.онлайн 10:32
Технологии
«ВКонтакте» запустила групповые видеозвонки
Коммерсантъ 07:23