Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве задержали злоумышленника, стрелявшего из окна дома

Сотрудники полиции и Росгвардии задержали мужчину, стрелявшего из окна дома на юго-востоке Москвы, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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Полиция задержала мужчину, стрелявшего с балкона на юго-востоке Москвы

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В заявлении Moderna отмечается, что после приема вакцины mRNA-1273 количество антител участников испытаний в зависимости от дозы препарата или превышало соответствующий показатель в крови людей, переболевших COVID-19, или находилось на том же уровне.
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Цена нефти Urals превысила $30 впервые с середины марта

Баррель российской нефти Urals в Европе впервые с середины марта превысил отметку в $30.
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В Брянской области 300 медиков заразились коронавирусом

В Брянской области с начала пандемии около 300 медицинских работников заразились коронавирусом. Несколько недель назад их было более сотни.
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Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
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Армия и оружие

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Армия и оружие

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Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
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Религия

Патриарх Кирилл отстранил от управления епархиями двух епископов

«Епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий до решения Общецерковного суда отстранены от управления вверенными их архипастырскому попечению епархиями», — говорится в сообщении.
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В Москве росгвардейцы помогли утиному семейству перейти дорогу

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