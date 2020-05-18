Сотрудники полиции и Росгвардии задержали мужчину, стрелявшего из окна дома на юго-востоке Москвы, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Москве задержали злоумышленника, стрелявшего из окна дома

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