Происшествия
РИА НовостиВ Москве задержали злоумышленника, стрелявшего из окна дома
Сотрудники полиции и Росгвардии задержали мужчину, стрелявшего из окна дома на юго-востоке Москвы, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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Общество
Хабиб Нурмагомедов рассказал о тяжелом состоянии отца
РИА Новости 16:09
Политика
Трамп рассказал, какое лекарство принимает для профилактики SARS-CoV-2
Вашингтон, 19 мая 2020, 00:16 — REGNUM Способ профилактики заражения коронавирусом нового типа раскрыл журналистам президент США Дональд Трамп 18 мая в ходе пресс-конференции в Белом доме.
REGNUM 17:16
Здоровье
В США заявили об успешном испытании вакцины от COVID-19 на людях
В заявлении Moderna отмечается, что после приема вакцины mRNA-1273 количество антител участников испытаний в зависимости от дозы препарата или превышало соответствующий показатель в крови людей, переболевших COVID-19, или находилось на том же уровне.
РИА Новости 12:53
Общество
Forbes назвал самые недооцененные российские города
На первое место в рейтинге автор материала Джаред Ранахан поставил Екатеринбург. Он назвал город "третьей столицей" России.
RuNews24.ru вчера в 23:04
Общество
Россиянам объяснили, как продлить гарантию на товары при самоизоляции
Нынешняя ситуация относится к обстоятельствам, которые нельзя просчитать заранее, поэтому права потребителей, гарантия на товары у которых закончилась в этот срок, не должны быть нарушены, рассказал в интервью радио Sputnik Алексей Егармин.
РИА Новости 19:01
Общество
Глава Минтруда рассказал о росте числа безработных в России
Количество официально зарегистрированных безработных граждан России уже достигло 1,6 миллиона.
Ридус 17:51
Общество
Воробьев назвал число вернувшихся на промпредприятия в Подмосковье
В Московской области около 350-500 тыс. человек вернулись на работу на промышленные предприятия.
Известия 14:30
Здоровье
В Минздраве предостерегли гипертоников при пандемии коронавируса
В Минздраве России предостерегли гипертоников при пандемии коронавируса. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:52
Энергетика
Цена нефти Urals превысила $30 впервые с середины марта
Баррель российской нефти Urals в Европе впервые с середины марта превысил отметку в $30.
Известия 12:05
Здоровье
В Брянской области 300 медиков заразились коронавирусом
В Брянской области с начала пандемии около 300 медицинских работников заразились коронавирусом. Несколько недель назад их было более сотни.
Брянские новости 15:47
Экономика
Правительство РК обновило перечень отраслей, пострадавших от пандемии
Сегодня, 19 мая, правительство Карелии расширило перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших от пандемии и связанных с ней ограничений.
Петрозаводск говорит 14:40
Финансы
Россия в три раза снизила вложения в гособлигации США
Россия сократила вложения в государственные облигации США более чем в три раза.
BFM.ru 16 мая в 04:22
Шоу-бизнес
Анна Семенович показала своих родителей
Анна Семенович планирует родить двоих детей. Певица не боится беременеть после 40 лет.
Летидор 07:05
Общество
Минсельхоз поддержал допуск ГМО продукции в Россию
Ранее российские власти, наоборот, ужесточали оборот ГМО: в 2016 году президент Владимир Путин запретил к ввозу в страну и выращиванию семена растений, чью генетическую программу изменили с помощью методов генной инженерии.
Snob.ru 04:45
Авто
В РФ начались продажи нового Volkswagen Polo
На выбор будут доступны четыре версии автомобиля: Origin, цена за которую будет начинаться от 792,9 тыс. рублей, Respect стоимостью от 837,9 тыс. рублей, Status по цене от 971,9 тыс. рублей и Exclusive — от 1 млн 111 тыс. 900 рублей.
REGNUM 08:01
Кино
«Смешарики» вернутся на экраны после 10-летнего перерыва
Премьеру нового сезона "Смешариков" покажут в онлайн-кинотеатре уже сегодня.
Экономика сегодня 03:23
Игры
Бесплатная раздача GTA V обрушила магазин Epic Games Store
Деловое.ТВ 16 мая в 13:20
Общество
Борьба за «Северный поток — 2» вступила в решающую стадию
Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNetzA) в минувшую пятницу сообщило, что отвергло заявку компании-оператора Nord Stream 2 AG на освобождение трубопровода от правил обновленной Газовой директивы ЕС, поскольку он "не был полностью проложен к 23 мая 2019 года".
ТАСС 08:30
Общество
Объяснена низкая смертность от коронавируса в России
Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости 07:33
Экономика
В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
Политика
Путин назвал причины ситуации с коронавирусом в Дагестане
Причиной тяжелой ситуации с коронавирусом в Дагестане стало позднее обращение людей за медпомощью и самолечение на дому, заявил президент Владимир Путин на совещании с руководством и представителями общественности республики.
РИА Новости 07:38
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал новости о ее разводе с мужем
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о ее расставании с мужем Дмитрием Исхаковым, передает "360".
Газета.Ru 17:01
Армия и оружие
В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»
Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM 01:22
Армия и оружие
ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи
Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
Коммерсантъ 08:31
Религия
Патриарх Кирилл отстранил от управления епархиями двух епископов
«Епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий до решения Общецерковного суда отстранены от управления вверенными их архипастырскому попечению епархиями», — говорится в сообщении.
RT на русском 10:27
Происшествия
В Москве росгвардейцы помогли утиному семейству перейти дорогу
Автомобильный экипаж сотрудников Росгвардии находился на маршруте патрулирования, когда заметил семейство уточек, пытающееся перейти дорогу.
Вести.Ru 15:31
Общество
Инфекционист дала прогноз по ситуации с коронавирусом в России
Главный внештатный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова в эфире Первого канала дала прогноз по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском 18:26
Автоспорт
AS: Фернандо Алонсо объявит о своих планах не раньше лета
Испанское спортивное издание AS сообщает, что двукратный чемпион Формулы 1 Фернандо Алонсо не будет торопиться с планами и расскажет о том, где продолжит карьеру, не раньше лета.
Autosport.com.ru вчера в 06:45
Шоу-бизнес
Обнаженная Хайди Клум похвасталась своей фигурой в 46 лет
Немецкая актриса и супермодель Хайди Клум поделилась серией пикантных фотографий с прошедших выходных, которые она весело провела со своим супругом.
Слово и Дело 12:39