Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве задержали высокопоставленного полицейского из управления МВД

В Москве задержали высокопоставленного полицейского из главного управления уголовного розыска МВД Евгения Кузина, следует из ходатайства, поступившего в Пресненский суд. Следствие просит избрать задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу, рассказали РИА Новости в суде.
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Замглавы управления ГУ угрозыска МВД обвиняется в в получении взятки в $300 тыс

ТАСС10:23

В Москве задержали высокопоставленного полицейского из управления МВД

РИА Новости10:15

Замглавы управления МВД обвинили в вымогательстве взятки

Известия10:19

Замглавы управления МВД заподозрили в получении крупной взятки

RT на русском10:49

Полковник МВД попался на взятке в 25 миллионов рублей от вора в законе Мирона

Lenta.ru10:29

Высокопоставленный полицейский из ГУУР задержан за взятку

Вести.Ru10:24

В Москве задержан за взятки замглавы управления угрозыска МВД

Московский Комсомолец10:06
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Спорт

Дело о сексуальных домогательствах тренера к биатлонистке до сих пор не закрыто. Подробности нам рассказала сама спортсменка

В апреле 2018 года 17-летняя биатлонистка Анна Моисеева рассказала СМИ о неоднократных домогательствах к ней тренера Сергея Тутмина.
Матч ТВ 03:30
Общество

Январь в Москве стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений

Мослента 10:26
Политика

Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.
RT на русском 09:01
Игры

Sony PlayStation 5 окажется мощнее Xbox Series X

Ридус вчера в 08:24
Происшествия

В Петербурге под завалами рухнувшего спорткомплекса нашли погибшего

Один из рабочих, проводивших демонтаж спортивного комплекса «Петербургский» в Санкт-Петербурге, погиб в результате незапланированного обрушения крыши.
Lenta.ru 09:35
Музыка

Талантливый амурчанин поборется за один миллион рублей

Первый выпуск программы на телеканале «Россия 1» покажут уже 2 февраля, однако, когда именно в эфир выйдет выступление талантливого амурчанина, пока не известно.
ИА Порт Амур 29 января в 23:06
Общество

В Керчи чиновницы в шубах подарили по батону блокадникам

Чиновники в Керчи решили подарить людям, пережившим блокаду Ленинграда, по батону.
Московский Комсомолец вчера в 05:21
Общество

Суд заочно арестовал сына Бориса Минца по делу о 30 млрд рублей

Басманный суд Москвы заочно арестовал старшего сына бывшего совладельца группы "Открытие" Бориса Минца в рамках дела о растрате 30 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 03:44
Армия и оружие

Польша подписала контракт на покупку у США истребителей F-35

Польша подписала контракт на покупку у США 32 истребителей F-35.
RT на русском 09:34
Общество

Голикова: В России выявлены первые два случая заражения коронавирусом

На территории РФ выявлено двое больных новой инфекцией коронавируса - в Забайкальском крае и Тюменской области.
Российская газета 07:46
Происшествия

По делу сестер Хачатурян назначены дополнительные экспертизы

Следственный комитет РФ назначил в отношении обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян новые психолого-психиатрические экспертизы.
Российская газета 04:57
Политика

Путин назвал условие для подписания закона о поправках в Конституцию

Президент Владимир Путин заявил, что будет принимать решение о том, подписывать ли закон об изменениях в Конституцию, после результатов общероссийского голосования.
РБК вчера в 11:26
Общество

Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»

Скандально известную участницу различных телешоу Ксению Собчак сняли с авиарейса в аэропорту «Внуково», сообщает 30 января телеграм-канал Mash.
REGNUM вчера в 10:40
Гаджеты

На AliExpress найден якобы разработанный в РФ защищенный планшет

Планшет MIG T10 x86 разработан компаниями из России Astra Linux и Mobile Inform Group (MIG), а продемонстрировали его еще в конце января.
ToDay News Ufa вчера в 09:57
Теннис

Доминик Тим стал вторым финалистом Australian Open

Австрийский теннисист Доминик Тим нанес поражение представителю Германии Александру Звереву в 1/2 финала турнира серии Большого шлема Australian Open.
Интерфакс-Спорт 07:35
Общество

Роскомнадзор возбудил дело против Facebook и Twitter

Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении компаний Facebook и Twitter из-за нарушения закона о локализации баз данных, им грозит штраф до 6 млн рублей.
RT на русском 07:23
Происшествия

Опубликовано видео с места взрыва на заводе в Орловской области

Следственный комитет РФ опубликовал видео из цеха на заводе в Мценске (Орловская область), где, предположительно, при взрыве паров лакокрасочных изделий погибли пять человек.
РИА Новости 07:23
Политика

Госдеп пообещал расширить антироссийские санкции

США не признают эти решения, и последовательно вводят санкции против российских компаний, ведомств и граждан, требуя вернуть полуостров Украине.
РИА Новости 10:10
Политика

Мишустин и Пашинян сделали селфи на двусторонней встрече в Казахстане

Премьер-министры России и Армении Михаил Мишустин и Никол Пашинян на первой двухсторонней встрече, которая состоялась на полях межправсовета ЕАЭС в Алма-Ате, сделали не только официальные протокольные снимки с рукопожатием, но и селфи.
РИА Новости 07:05
Энергетика

США предсказали «газовый армагеддон»

США предсказали «газовый армагеддон» в связи с перенасыщением глобального рынка и падением спроса на топливо.
Lenta.ru вчера в 23:09
Музыка

На Украине участницу отбора на Евровидение затравили за русский язык

Украинскую певицу Екатерину Гуменюк (Ассоль), которая выступит в первом полуфинале национального отбора на Евровидение, раскритиковали за представление песни на русском языке.
РИА Новости 05:28
Шоу-бизнес

Глюкоза показала свое полуобнаженное тело в стойке на голове

Популярная российская поп-певица Наталья Чистякова-Ионова, известная широкой публике как Глюкоза, показала свою фигуру в купальнике, при этом выполняя стойку на голове.
VSE42.RU вчера в 22:55
Здоровье

Излечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни

Жительница китайского города Чунцина, излечившаяся от коронавируса, рассказала о болезни.
Lenta.ru вчера в 17:00
Происшествия

Суд арестовал всех обвиняемых по делу Голунова экс-полицейских

Известия вчера в 13:08
Общество

Совладельцем Aston Martin стал канадский миллиардер Лоуренс Стролл

Канадский бизнесмен Лоуренс Стролл стал совладельцем Aston Martin — консорциум во главе с миллиардером приобрел 16,7% акций британского автопроизводителя, сообщает Лондонская фондовая биржа.
Коммерсантъ 03:40
Здоровье

Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса

На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
REGNUM вчера в 04:02
Авто

Nissan готовится к сокращениям и закрытию заводов

Новые автомобили вчера в 09:19
Культура

Во втором сезоне «Ведьмака» бойцов Нильфгаарда переоденут

Лорен Хиссрих, как и ранее продюсер сериала Томаш Багиньский, признаёт, что в работе над первым сезоном был допущен ряд ошибок.
Игромания.ру вчера в 11:50
Спорт

Минспорт приостановил государственную аккредитацию ВФЛА

Министерство спорта приостановило до 1 марта государственную аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщила федерация на своем сайте.
РИА Новости 05:09
Происшествия

Появились подробности о первых пациентах с коронавирусом в России

О первых случаях заражения ранее 31 января сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, возглавляющая оперативный штаб по борьбе с вирусом.
Lenta.ru 09:03
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