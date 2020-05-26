В центре Москвы полицейские задержали журналиста «Новой газеты» Илью Азара, заявил «Интерфаксу» адвокат Михаил Бирюков. По его словам, Азар проводил одиночный пикет в поддержку создателя правозащитного проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова возле здания МВД.

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