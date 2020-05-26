Происшествия

ВедомостиВедомостиВ Москве задержали журналиста Илью Азара

В центре Москвы полицейские задержали журналиста «Новой газеты» Илью Азара, заявил «Интерфаксу» адвокат Михаил Бирюков. По его словам, Азар проводил одиночный пикет в поддержку создателя правозащитного проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова возле здания МВД.
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Коммерсантъ26 мая в 11:07
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Происшествия

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Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок.
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Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу приняла решение направить запрос о проведении правовой экспертизы внесенных в российскую Конституцию поправок в Европейскую комиссию за демократию через право (Венецианская комиссия).
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Илья Вильямович Азар
Российский журналист
Российский журналист, специальный корреспондент «Новой газеты», бывший специальный корреспондент интернет-издания Lenta.ru, бывший специальный корреспондент проекта Meduza. Депутат Совета депутатов муниципального округа Хамовники.
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