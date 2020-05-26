Происшествия
ВедомостиВ Москве задержали журналиста Илью Азара
В центре Москвы полицейские задержали журналиста «Новой газеты» Илью Азара, заявил «Интерфаксу» адвокат Михаил Бирюков. По его словам, Азар проводил одиночный пикет в поддержку создателя правозащитного проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова возле здания МВД.
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Журналиста Азара отпустили из полиции с протоколом о нарушении режима самоизоляции
Интерфакс26 мая в 18:12
Муниципального депутата задержали на пикете в поддержку основателя проекта «Омбудсмен полиции»
Агентство Москвавчера в 06:04
Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 11:03, Ашберн
Экономика
Правительство представило план по восстановлению экономики в России
Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после выхода страны из пандемии коронавируса.
Газета.Ru 07:48
Здоровье
Наибольшее число заболевших коронавирусом выявлено в Ростове и Шахтах
Донская столица продолжает лидировать по новым случаям коронавируса, только за последние сутки в Ростове — плюс 57 инфицированных.
Блокнот Ростов-на-Дону 03:50
Хоккей
КХЛ назначила старт нового сезона на 2 сентября
Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) опубликовало на официальном сайте турнира заявление о дате начала сезона 2020/21 – 2 сентября.
Piter.tv 04:33
Общество
Россия предложила ВОЗ восемь вариантов вакцин от коронавируса
Россия предложила ВОЗ восемь потенциальных вакцин от коронавируса.
Комсомольская правда 08:52
Общество
МЧС предупредило москвичей о грозе с градом 29 мая
Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о грозовых дождях с градом в пятницу.
ТАСС 06:13
Происшествия
В Нижегородской области завели дело из-за фейков о прививках
Уголовное дело о публичном распространении заведомо ложной информации об опасности вакцинации возбудили в Нижегородской области, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
РИА Новости 10:33
Происшествия
Троим фигурантам дела о реабилитации нацизма предъявлены обвинения
Еще троим фигурантам дела о реабилитации нацизма в ходе акции «Бессмертный полк онлайн» предъявлены обвинения.
Известия 09:39
Общество
Академик РАН объяснил опасность длительного ношения масок и перчаток
Число грибковых и аллергических заболеваний вырастет в России из-за постоянного ношения масок и перчаток.
Политическая Экспертиза 05:24
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета
В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета вчера в 20:00
Общество
Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок
Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок.
Коммерсантъ 10:56
Общество
Власти Москвы заявили о неготовности отменить пропуска
Ранее в четверг Немерюк сообщил, что для поездок в непродовольственные магазины, которые возобновят работу в столице с 1 июня, гражданам будет необходим пропуск «по иным целям», выдающийся москвичам дважды в неделю.
Известия 10:53
Игры
Epic Games Store продолжают бесплатно раздавать игры
Epic Games Store не является исключением, поэтому компания продолжает бесплатно раздавать игры.
Актуальные Новости 08:40
Политика
Несогласный с увольнением глава Чувашии подал в суд
Москва, 27 мая 2020, 08:13 — REGNUM Бывший глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев, который был уволен с занимаемого поста за недостойный поступок, оспорил в суде указ президента России Владимира Путина о досрочном прекращении полномочий.
REGNUM вчера в 01:13
Космос
Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды
SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
Ведомости вчера в 16:50
Общество
Собянин: Пик распространения коронавируса в Москве пройден
Москва уже преодолела пик заражения коронавирусом. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Российская газета 10:21
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Коммерсантъ 26 мая в 08:01
Шоу-бизнес
Евгения Лоза разводится с мужем
Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru вчера в 15:09
Политика
Хорватия открыла границы для граждан десяти стран Евросоюза
Правительство Хорватии приняло решение об открытии границ для граждан из десяти стран Евросоюза.
RT на русском 10:08
Кино
Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена
Предположительно, актер появится в камео в одном из грядущих супергеройских фильмов DC Universe — например, в "Шазаме 2", "Аквамене 2" или "Черном Адаме" с Дуэйном Джонсоном.InterMedia напоминает: осенью 2018 года стало известно, что Кавилл может оставить роль Супермена.
ИА InterMedia 08:20
Общество
Власти Москвы сообщили о показателях смертности в мае
По данным депздрава, показатель смертности от коронавируса в апреле 2020 года зависит от методики подсчета.
Известия 08:10
Общество
Названы условия открытия парикмахерских в Москве
При отсутствии роста динамики числа заболевших в столице могут открыть салоны красоты, парикмахерские и другие предприятия сферы услуг, сообщил в четверг первый замруководителя аппарата мэра и правительства столицы, руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.
РИАМО 08:57
Общество
Томские депутаты назначили себе компенсации за маски и перчатки
Депутатам Томской областной думы возместят из бюджета расходы на покупку средств индивидуальной защиты, «используемые при осуществлении депутатских полномочий».
Дождь 06:41
Игры
В Far Cry 5 пройдут бесплатные выходные
Матч ТВ 03:41
Шоу-бизнес
Михаил Ефремов назвал артистов дармоедами
Обо всем актер Михаил Ефремов рассказал в интервью порталу «Спорт-Экспресс».
Gazeta.SPb вчера в 18:01
Транспорт
РЖД с 29 мая вернут рассадку пассажиров без социальной дистанции
РЖД с 29 мая возобновляют продажу билетов на поезда дальнего следования на все места, без учета социальной дистанции между пассажирами, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.
ТАСС 06:24
Экономика
Богатейший человек мира раскрыл главный секрет успеха
Глава Amazon и богатейший человек мира Джефф Безос раскрыл главный секрет успешного бизнеса.
Lenta.ru 10:06
Происшествия
В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца
В американском городе Миннеаполис второй день подряд продолжаются массовые беспорядки.
Российская газета 04:12
Политика
Совет Европы изучит обновленную Конституцию России
Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу приняла решение направить запрос о проведении правовой экспертизы внесенных в российскую Конституцию поправок в Европейскую комиссию за демократию через право (Венецианская комиссия).
Ведомости 08:48