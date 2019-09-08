Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъВ Москве задержали журналиста Илью Азара

Вместе с Ильей Азаром задержали правозащитницу Викторию Ивлеву и начальника предвыборного штаба Егора Жукова, на которого завели уголовное дело после несогласованной акции 27 июля, Евгения Овчарова. Как сообщает «Медиазона», среди задержанных также — участница группы Pussy Riot Мария Алехина.
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с чего всё началось

Выборы по всей России

В единый день голосования в российских регионах проходят 58 крупных избирательных компаний. В частности, в Москве выбирают депутатов в городскую думу, в Петербурге — губернатора и муниципальных депутатов.
Медиазона03:17

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В центре Москвы задержали спецкора «Новой газеты» Илью Азара и участницу Pussy Riot Марию Алехину

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В центре Москвы задержали более десяти человек перед акцией в поддержку политзаключенных

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Задержанных в Москве молодых людей в футболках в поддержку фигурантов «дела 27 июля», отпустили из полиции

Эхо Москвы18:02

В центре Москвы задержали журналиста Илью Азара и участницу Pussy Riot Марию Алехину

Ведомости11:18

Задержанных в футболках с именами фигурантов «дела 27 июля» отпустили из ОВД

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В Москве задержали журналиста Илью Азара

Коммерсантъ11:25

В Москве задержали активистов в футболках о «деле 27 июля»

РБК12:39
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Российский журналист, специальный корреспондент «Новой газеты», бывший специальный корреспондент интернет-издания Lenta.ru, бывший специальный корреспондент проекта Meduza. Депутат Совета депутатов района Хамовники в Москве.
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Мария Алехина
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Российская правозащитница, соосновательница организации по защите прав заключённых «Зона Права» и интернет-СМИ «Медиазона», в прошлом участница феминистской панк-группы Pussy Riot и арт-группы «Война».
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