Происшествия
КоммерсантъВ Москве задержали журналиста Илью Азара
Вместе с Ильей Азаром задержали правозащитницу Викторию Ивлеву и начальника предвыборного штаба Егора Жукова, на которого завели уголовное дело после несогласованной акции 27 июля, Евгения Овчарова. Как сообщает «Медиазона», среди задержанных также — участница группы Pussy Riot Мария Алехина.
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с чего всё началось
В единый день голосования в российских регионах проходят 58 крупных избирательных компаний. В частности, в Москве выбирают депутатов в городскую думу, в Петербурге — губернатора и муниципальных депутатов.Медиазона03:17
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Теннис
Надаль обыграл Медведева в финале US Open
Коммерсантъ 21:08
Политика
Кандидаты от оппозиции лидируют в 19 округах на выборах в Мосгордуму
По результатам обработки более 20% бюллетеней, кандидаты КПРФ побеждают в 12 округах, «Справедливой России» – в четырех, «Яблока» – в трех округах.
Ведомости 16:57
Происшествия
Корейцы заблокированы на перевернувшемся в Джорджии судне
Четверо граждан Южной Кореи оказались заблокированы на грузовом судне Golden Ray, перевернувшемся в американском штате Джорджия, сообщает 9 сентября Yonhap.
REGNUM 20:36
Игры
В свежих геймплейных роликах The Surge 2 показали битвы с боссами в стиле Dark Souls
Игромания.ру 06:27
Политика
Зеленский рассказал, как будет происходить разведение сил в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение сил в Донбассе будет происходить в два этапа.
iReactor вчера в 07:05
Авто
В Норвегии планируют перейти на электрокары
В прошлом году почти треть реализованных авто в Норвегии составили электрические автомобили.
SpeedMe 11:39
Политика
На выборах главы Петербурга лидирует Александр Беглов
Александр Беглов лидирует на выборах губернатора Санкт-Петербурга по итогам обработки 6,28% протоколов.
Вести.Ru 16:37
Политика
24 из 30 мандатов Улан-Удэнского горсовета получают «единороссы»
24 мандата из 30-ти получают представители "Единой России".
Байкал-Daily 20:52
Политика
В Хакасии стали известны результаты выборов
На сайте Избирательной комиссии Хакасии опубликованы итоги выборов глав муниципальных образований в Сорске, Боградском и Орджоникидзевском районах.
Хакасия 21:04
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой войны
Минобороны России опубликовало на своем сайте уникальные рассекреченные документы о событиях, предшествующих началу Второй мировой войны, и ее раннем периоде.
Известия 18:15
Технологии
Как менеджеры проектов в ЦОДах становятся универсальными бойцами
Как получилось, что ЦОДы, еще совсем недавно сложные по начинке, но простые по функциональности "шкафы с железом", начали вести клиентские проекты и открывать позиции менеджеров проектов, рассказывает руководитель группы управления проектами в Санкт-Петербурге компании Linxdatacenter Евгений Макарин.
ComNews.ru 19:30
Экономика
В правительстве рассказали о судьбе Utair
Компания держит большой объем маршрутной сети, как федеральной, так и региональной, поэтому банкротство перевозчика неприемлемо, рассказал Акимов в интервью «Известиям».
URA.Ru 19:26
Политика
Пенсионный возраст могут поднять до 70 лет
Век 06 сентября в 06:35
Политика
Цемах отказался от сделки со следствием по делу MH17
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что свидетель по уголовному делу о крушении Boeing (MH17) на Украине в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.
РИА Новости 08:36
Шоу-бизнес
Евгений Цыганов высмеял подписчиков, критикующих худобу Юлии Снигирь
Евгений Цыганов высмеял подписчиков, критикующих худобу Юлии Снигирь Отметим, что снимок, под которым отметился Евгений Цыганов, был сделан в Венеции.
Вокруг ТВ 05:37
Игры
На Android началось публичное тестирование Sky от авторов Journey
Студия thatgamecompany, известная по Flow, Flower и Journey, запустила на Android публичную бету своей новой игры — Sky: Children of the Light.
Игромания.ру 09:47
Интернет
Huawei отгрузила 200 млн единиц мобильных модемов с LTE
На мировом рынке китайская компания уже отгрузила 200 млн мобильных модемов.
Astera 10:05
Авто
Заваренный дифференциал: Причины и польза от процедуры
Для чего некоторые автомобилисты заваривают комплектующие и какую пользу это дает водителям, стоит рассказать подробнее.
Car.ru 08:46
Наука
Добровольная пробежка спасла мышей от мутаций в ДНК
МедиаПоток 10:41
Космос
Индия потеряла связь с посадочным лунным модулем миссии «Чандраян-2»
3DNews вчера в 02:47
Политика
Хабиров лидирует на выборах главы Башкирии
Российская газета 15:48
Политика
Россия и Украина обменялись удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35»
Эхо Москвы вчера в 15:00
Политика
Хорохордин лидирует на выборах главы Республики Алтай
Временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Олег Хорохордин лидирует на выборах главы региона с результатом 60,46% после обработки 31,22% протоколов.
Известия 15:35
Политика
В МИД Украины выразили протест из-за выборов в Крыму
МИД Украины выразил протест в связи с проведением местных выборов в Крыму и отказался признавать их результаты.
РИА Новости 07:33
Политика
В партии Зеленского захотели наказать Медведчука за визиты в Россию
Депутат Верховной Рады Украины от президентской партии «Слуга народа» и глава комитета по внешней политике Богдан Яременко выступил за введение наказания для политиков, которые самостоятельно ведут переговоры за рубежом от имени Киева.
Lenta.ru 12:44