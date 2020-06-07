Происшествия
РИА НовостиВ Москве задержали злоумышленника, стрелявшего из окна дома
Мужчину, который стрелял из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, во время перестрелки он получил ранения, сообщает столичное ГУМВД. В операции участвовали сотрудники полиции и бойцы Росгвардии.
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Здоровье
В России решили изменить правила медосвидетельствования для водителей
Информация о новых правилах вызвала ажиотаж среди водителей, сразу в нескольких городах России выстроились очереди из желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав по прежней цене.
Lenta.ru 05 июня в 16:10
Экономика
Дмитрий Бутрин о происходящем на кладбище юридических лиц
Сложность интерпретации статистики смертности в России, связанной с коронавирусной эпидемией, имеет свою аналогию в корпоративном мире, причем прямую: директивные противоэпидемические запреты на работу организаций в масштабах страны не могли не вызвать всплеска закрытия компаний, поскольку сильный шок в экономике всегда приводит именно к этому.
Коммерсантъ 17:55
Общество
В Берлине по запросу США арестован российский музыкант Денис Казначеев
Российский диджей Денис Казначеев, который проживает в Берлине, арестован в Германии по запросу США.
Известия 17:53
Общество
Южносахалинцы спасают газоны от автомобилей
Жители Южно-Сахалинска активно включились в борьбу с нарушителями, паркующими свои автомобили на газонах, озелененных территориях, детских площадках и около мусорных контейнеров.
Сахалин.Инфо 21:05
Шоу-бизнес
Панин ответил на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
Сообщения о скандале на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова — «вранье от первой до последней буквы», заявил актер Алексей Панин.
РБК 14:41
Экономика
В России предложили платить работникам 150 рублей в час
В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru 21:14
Армия и оружие
В России предложили использовать минометный запуск ракет с самолетов
Как следует из патента на изобретение, опубликованного в базе данных Федерального института промышленной собственности, специалисты КБ «Факел» им. Грушина и НПП «Радар ммс» предложили стрелять с самолетов ракетами из вертикальных пусковых установок с помощью минометного старта.
Военное дело вчера в 03:49
Наука
Обнаружено самое древнее и большое сооружение майя
Ученые заметили плоскую вытянутую 15-метровую платформу.
Замана 05 июня в 01:09
Культура
Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров
Продюсер Сергей Сельянов прокомментировал использование Первым каналом кадров протестов в США вместо финальных титров фильма "Брат 2". По мнению кинематографиста, в данном случае канал не нарушил закон об авторском праве.
Газета.Ru 15:38
Общество
Колледжи в России откроются 1 сентября
Колледжи должны научиться работать в любых условиях, — заявил Глушко.
Краснодарские известия 11:00
Происшествия
В Подмосковье нашли похищенного сына свидетеля по делу банды Гагиева
Адвокат Константин Скрыпник является свидетелем по делу банды Аслана Гагиева, известного по прозвищу Джако, сообщал «Росбалт».
РБК 06:16
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская объяснила свой пост об умершей Юлии Норкиной
У поклонников возмущение вызвал тот факт, что Цымбалюк-Романовская решила опубликовать видео в день смерти Норкиной.
iReactor 11:37
Общество
СМИ допустили снятие ограничений в Москве в два этапа
Ранее, 5 июня, мэр Москвы Сергей Собянин допустил принятие «более радикальных, более серьезных решений» по смягчению связанных с коронавирусом ограничений.
РБК 09:28
Хоккей
Роднина отреагировала на заявление Панарина о России
Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина.
Газета.Ru вчера в 02:52
Экономика
Экономисты ожидают стабильных цен на продукты в России
Укрепление рубля в ближайшее время приведет даже к снижению цен на 1-2%.
Экономика сегодня 06:55
Происшествия
Задержан второй подозреваемый в убийстве девочки в Красноярском крае
В Красноярском крае задержали еще одного подозреваемого в убийстве девочки.
Известия 09:15
Энергетика
ОПЕК согласовала продление сокращения добычи
ОПЕК согласовала продление сокращения добычи нефти на текущем уровне 9,7 миллиона баррелей в сутки до конца июля, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций, знакомый с проектом коммюнике.
ПРАЙМ вчера в 10:39
Единоборства
Конор МакГрегор объяснил, почему решил завершить карьеру
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, объявивший о завершении профессиональной карьеры бойца, объяснил, что именно заставило его принять такое решение.
FightTime.ru 11:25
Энергетика
Польша повысила тариф на транспортировку по газопроводу Ямал–Европа
Польша повысила тарифы на транспортировку газа по польскому участку газопровода Ямал–Европа.
Известия 05 июня в 18:04
Здоровье
На Сахалине больницу закрыли из-за коронавируса у сотрудников
Больница в Корсакове закрыта на карантин из-за заболевших сотрудников и пациента.
Российская газета 01:21
Кино
Режиссер «Чернобыля» займется экранизацией The Last of Us для HBO
Йохан Ренк, снявший все серии "Чернобыля", примет участие в экранизации компьютерной игры The Last of Us для телеканала HBO.
Народные новости 16:01
Гаджеты
Motorola представила бюджетные смартфоны Moto G Fast и Moto E
Сотрудники Motorola представили два новых гаджета Moto E и Moto G Fast, относящиеся к бюджетному сегменту.
Discover24 вчера в 03:28
Космос
NASA: Доставлять космонавтов на МКС России придется на кораблях SpaceX
Для доставки космонавтов на орбиту Россия будет вынуждена использовать корабли SpaceX.
Росбалт 01:29
Общество
В Забайкалье продлили действие режима самоизоляции
Режим действия ограничений, связанных с предотвращением распространения новой коронавирусной инфекции, еще на неделю продлило правительства Забайкальского края, 7 июня сообщила пресс-служба правительства.
ИА Красная Весна 16:32
Политика
Донбасс никогда не вернется на нынешнюю Украину, заявила экс-министр
Украина никогда не вернет Донбасс, пока ею правят действующие власти, заявила экс-министр юстиции Елена Лукаш в интервью каналу "112 Украины".
РИА Новости 19:22
Космос
Роскосмос сообщил о приближающемся к Земле астероиде
Национальная служба новостей 05 июня в 09:52
Общество
В Алтайском крае сняли часть ограничений из-за коронавируса
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ о снятии ряда ограничений, которые ранее ввели из-за коронавируса, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 10:43