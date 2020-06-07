Мужчину, который стрелял из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, во время перестрелки он получил ранения, сообщает столичное ГУМВД. В операции участвовали сотрудники полиции и бойцы Росгвардии.

В Москве задержали злоумышленника, стрелявшего из окна дома

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