Происшествия
РИА НовостиВ Москве задержали злоумышленника, стрелявшего из окна дома
Сотрудники полиции и Росгвардии задержали мужчину, стрелявшего из окна дома на юго-востоке Москвы, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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Общество
Инфекционист спрогнозировала ситуацию с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России может наладиться к июлю, считает главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова.
РИА Новости 17:14
Финансы
Минтруд не рассматривал вариант раздать средства ФНБ
Глава Минтруда РФ Антон Котяков отметил, что вариант раздать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) не рассматривался, но рассматривался вариант привлечения части ресурсов для привлечения текущих задач.
РИА Новости 18:26
Политика
Владимир Путин попросил мусульман отпраздновать Ураза-байрам дома
К моменту выхода интервью от "пневмонии" скончались 700 жителей Дагестана, от коронавируса, по официальной статистике, 27 человек.
Плюс один +1 08:40
Здоровье
В Бурятии коронавирус выявлен у каждого тысячного жителя
Улан-Удэ, 18 мая 2020, 05:13 — REGNUM В Бурятии за сутки выявили 25 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 22:13
Армия и оружие
В Красноярский край перебросили военных для борьбы с коронавирусом
В Красноярский край перебрасывают военных для борьбы с распространением коронавируса, сообщает Минобороны.
Коммерсантъ 02:06
Кино
Звезда «Волка с Уолл-стрит» признан главным матерщинником в Голливуде
Американская компания Buzz Bingo провела исследование, в котором попыталась выяснить самых сквернословящих актеров в голливудском кино.
Слово и Дело 06:03
Энергетика
Уверенный рост цен на нефть продолжается
К половине седьмого утра по Гринвичу в понедельник, 18 мая, цена барреля нефти марки Brent LCOc1 выросла до 33,83 доллара (4,1%), наивысшей цены более чем за месяц, с 13 апреля.
Expert.ru 06:11
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева прокомментировала свое увольнение с НТВ
Накануне ряд СМИ сообщил о том, что Лера Кудрявцева была уволена с должности ведущей на телеканале НТВ.
Privet-Rostov.ru 01:07
Политика
Мишустин пристыдил чиновников за почасовые выплаты медикам
Мишустин еще раз обратил внимание чиновников, что при проведении дополнительных выплат российским медикам, участвующим в борьбе с коронавирусной инфекцией, не должен учитываться временной фактор.
Политическая Экспертиза 08:46
Футбол
«Селтик» объявили чемпионом Шотландии
Чемпионом страны признан лидирующий в турнирной таблице "Селтик", а высший дивизион покинул клуб "Хартс".
Газета.Ru 15:33
Происшествия
Около «зелёной зоны» в Багдаде взорвались две ракеты
Две ракеты «упали непосредственно перед Зелёной зоной» — района Багдада, где располагаются правительственные учреждения и иностранные посольства.
REGNUM 20:13
Игры
Ghost of Tsushima займет 50 ГБ свободного места на жестком диске
18 мая стало известно, что для установки Ghost of Tsushima пользователям понадобится около 50 ГБ свободного места на жестком диске PS4.
CyberSport.ru 11:22
Общество
Правительство продлило больничные для россиян старше 65 лет
Правительство разрешило работающим россиянам старше 65 лет продлить больничные листы до 29 мая. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:00
Общество
Из Таиланда эвакуировано более 200 приморцев
Напомним, на фоне пандемии COVID-19 с 27 марта Россия прекратила регулярное авиасообщение с другими странами.
Primpress.ru 21:50
Общество
Минсельхоз одобрил ввоз ГМО продукции в Россию
Министерство сельского хозяйства России не поддерживает приостановку действия постановления, упрощающего доступ на российский рынок генно-модифицированной (ГМО) сои для кормов животных.
Газета.Ru 04:13
Общество
Обороты у магазинов подскочили на 10% после ослабления ограничений
Анализ показал, что после ослабления с 12 мая ограничений во многих регионах, доля работающих торговых предприятий малого и среднего бизнеса выросла на 6,1 п.п и составила 57,5% от докризисного количества.
РБК 22:00
Общество
Вакцину от коронавируса успешно испытали на людях в США
Американская биотехнологическая компания Moderna сообщила об успешном завершении первой фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса на людях, пишет агентство Reuters.
Lenta.ru 21:30
Путешествия
Названа дата открытия Турции для российских туристов
БИЗНЕС Online 08:19
Общество
Мишустин заявил о готовности 27 регионов к смягчению карантина
В России удалось остановить рост заболеваемости коронавирусом, 27 регионов готовы к смягчению ограничений, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
РИА Новости 09:35
Шоу-бизнес
Бабкина и Васильев возвращаются в «Модный приговор» после коронавируса
RuNews24.ru 16 мая в 00:18
Кино
«Тор-4»: приключения асгардца продолжаются
Фильм «Тор: Любовь и гром» обещает стать даже более успешным, чем третья часть эпопеи о могущественном боге.
SM News 14:13
Общество
Bloomberg: более 108 млн человек в Китае попали под новый карантин
Из-за новой вспышки коронавирусной инфекции в китайской провинции под карантинные меры попали более 108 млн человек на северо-востоке Китая.
RT на русском 14:09
Происшествия
Почти полкилограмма гашишного масла нашли полицейские у сахалинца
В общей сложности сотрудники сахалинской полиции изъяли из незаконного оборота почти полкилограмма гашишного масла.
АСТВ 20:16
Происшествия
Квартиру погибшего бортпроводника мурманского рейса отобрал отец
Бросивший семью мужчина отсудил долю квартиры своего сына-бортпроводника, погибшего в результате катастрофы с самолётом рейса Москва - Мурманск.
Северпост 15:12
Игры
Авторы мода Fallout 4: New Vegas похвастались прогрессом
Городской портал Новый Нижний 09:00
Общество
В России подсчитали общую сумму выплат семьям с детьми от государства
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков назвал общую сумму выплат от государства семьям с детьми на фоне эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 18:08
Политика
Новый член ядерного клуба: Польша может получить ядерное оружие
Трансфер ядерного оружие из Германии в Польшу теоретически не исключен, считает эксперт международной организации CIS-EMO Станислав Бышок.
Ридус 17:17
Фигурное катание
Загитова похвасталась подарками на 18-летие
Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.
Lenta.ru 04:44