Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве задержали злоумышленника, стрелявшего из окна дома

Сотрудники полиции и Росгвардии задержали мужчину, стрелявшего из окна дома на юго-востоке Москвы, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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Росгвардия показала видео задержания стрелявшего из квартиры в Москве

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В Москве задержали злоумышленника, стрелявшего из окна дома

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Полиция задержала мужчину, стрелявшего с балкона на юго-востоке Москвы

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После стрельбы на улице Малышева в Москве задержаны два человека

Вечерняя Москва17:44

В МВД рассказали о стрельбе на востоке Москвы

РЕН ТВ12:40
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Путин поручил МЧС начать в Дагестане масштабную санитарную обработку

«Поручаю МЧС организовать масштабные мероприятия по санитарной обработке на территории республики, обратив внимание на социальные учреждения, объекты здравоохранения, другие места, связанные с посещением людей», — сказал Путин на совещании с руководством и представителями общественности Дагестана.
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Инфекционист спрогнозировала ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России может наладиться к июлю, считает главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова.
РИА Новости 17:14
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«Буханку» превратили в автодом с пятиместной кабиной

В процессе модернизации автомобиль получил трехостное шасси, а на задние мосты была установлена пневматическая блокировка дифференциала.
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Политика

Трамп рассказал о своем методе профилактики коронавируса

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что для профилактики коронавируса принимает гидроксихлорохин, передает ТАСС.
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Отказ шведских властей от карантина оказался бесполезным

Экономическая политика Швеции во время пандемии коронавируса и отказ от жестких карантинных мер не привели к ощутимым результатам, пишет Financial Times.
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В Назарове предприятие отправили на карантин из-за заболевшей COVID

Тестирование дало положительный результат. Из-за контакта с заболевшей на карантин отправили её коллег – 17 человек.
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Руни Мара и Хоакин Феникс станут родителями

Руни Мара ждет ребенка от Хоакина Феникса.
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Майские праздники дали прирост заболеваемости в Алтайском крае

В целом около 70 процентов всех случаев выявлены по контакту людей, заражение которых было выявлено ранее.
Бийский рабочий 02:16
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Китай возобновил строгий карантин в приграничном с Россией регионе

По словам жителей, новые карантинные меры оказались даже жестче тех, что были введены во время первой волны распространения инфекции в Китае.
Газета.Ru 19:45
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Общество

В России подсчитали общую сумму выплат семьям с детьми от государства

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков назвал общую сумму выплат от государства семьям с детьми на фоне эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 18:08
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Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе

Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал информацию о том, что она якобы ушла от мужа, фотографа Дмитрия Исхакова.
Lenta.ru 20:14
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Общество

ВОЗ сообщила о снижении в России числа пробовавших алкоголь школьников

По данным исследования Health Behaviour in School-Aged Children (HSBC), которое проводится под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в России снизилось количество детей школьного возраста, хотя бы раз пробовавших алкоголь.
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В ночь на среду в Благовещенске на ремонт закроют мост через Зею

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СБУ завела дело о госизмене на Кучму и главу офиса Зеленского

СБУ завела дело по факту госизмены со стороны главы офиса президента Украины Андрея Ермака и второго президента Украины Леонида Кучмы на переговорах в Минске.
Газета.Ru 15:55
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Общество

Борьба за «Северный поток — 2» вступила в решающую стадию

Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNetzA) в минувшую пятницу сообщило, что отвергло заявку компании-оператора Nord Stream 2 AG на освобождение трубопровода от правил обновленной Газовой директивы ЕС, поскольку он "не был полностью проложен к 23 мая 2019 года".
ТАСС 08:30
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Общество

В Иркутской области бесплатно раздадут защитные маски

Более двух миллионов защитных масок раздадут в Иркутской области, заявил врио губернатора региона Игорь Кобзев 18 мая, сообщает пресс-служба областного правительства.
ИА Красная Весна 14:29
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Авто

Канадские тюнеры сделали бронированный Infiniti QX80

Компания Inkas, известная производством бронированных автомобилей, представила новую работу - защищённый Infiniti QX80.
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Общество

Ученые рассказали, какие продукты ускоряют старение

Процесс старения человека может быть ускорен, если употреблять в пищу продукты с высоким содержанием разных добавок.
ТК Звезда 10:36
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В AmCham рассказали о слухах о возобновлении авиарейсов между РФ и США

Спрос на авиарейсы между Россией и США очень высокий, что может привести к возобновлению регулярного авиасообщения между странами, заявил РИА Новости глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.
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УАЗ модернизировал систему контроля качества

Как ранее сообщали «Автоновости дня», в 2018 году УАЗ ввел в эксплуатацию новую систему управления качеством SOK 2.0.
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Дэвид Аркетт появится в новом «Крике»

Кортни Кокс и Дэвид Аркетт сыграли в четвёртой картине франшизы.
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СБУ проверит интервью Гордона со Стрелковым и Поклонской

Служба безопасности Украины проведет проверку интервью украинского журналиста Дмитрия Гордона с экс-лидером ополчения ДНР Игорем Стрелковым и депутатом Госдумы Натальей Поклонской на предмет "разжигания вражды, поддержки терроризма и подрыва суверенитета страны", сообщает "Интерфакс".
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«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме

Власти города подтвердили, что готовы принять «Евровидение» в 2021 году. «Евровидение-2020» должен был пройти с 12 по 16 мая в Роттердаме.
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Загитова показала подарки на 18-летие

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Глава Минтруда сообщил о росте числа безработных до 1,6 млн человек

Уровень безработицы в России вырос, число оставшихся без работы достигло 1,6 млн человек, сообщил министр труда Антон Котяков в эфире Первого канала.
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Проведен масштабный тест Core i9-10900K и Ryzen 9 3900X

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Россия создаст нефтяной резерв по примеру США

Россия создаст стратегический нефтяной резерв по примеру США, где такое хранилище существует с 1970-х годов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Российского газового общества (РГО) Романа Самсонова.
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Общество

Прикованную к постели москвичку оштрафовали за несоблюдение карантина

Штраф, который был выписан инвалиду первой группы Ирине Карабулатовой за нарушение режима самоизоляции, аннулирован.
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Общество

Россияне смогут увидеть МКС невооруженным глазом

До конца мая жители России смогут наблюдать невооруженным глазом Международную космическую станцию (МКС), пролетающую с юго-запада на юго-восток, сообщает Роскосмос.
Взгляд.ру вчера в 10:40
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