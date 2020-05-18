Происшествия
РИА НовостиВ Москве задержали злоумышленника, стрелявшего из окна дома
Сотрудники полиции и Росгвардии задержали мужчину, стрелявшего из окна дома на юго-востоке Москвы, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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Единоборства
Майк Тайсон рассказал, как подрался в тюрьме
Чемпионат 07:20
Политика
Путин поручил МЧС начать в Дагестане масштабную санитарную обработку
«Поручаю МЧС организовать масштабные мероприятия по санитарной обработке на территории республики, обратив внимание на социальные учреждения, объекты здравоохранения, другие места, связанные с посещением людей», — сказал Путин на совещании с руководством и представителями общественности Дагестана.
REGNUM 08:39
Общество
Инфекционист спрогнозировала ситуацию с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России может наладиться к июлю, считает главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова.
РИА Новости 17:14
Авто
«Буханку» превратили в автодом с пятиместной кабиной
В процессе модернизации автомобиль получил трехостное шасси, а на задние мосты была установлена пневматическая блокировка дифференциала.
32CARS.ru 16:00
Политика
Трамп рассказал о своем методе профилактики коронавируса
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что для профилактики коронавируса принимает гидроксихлорохин, передает ТАСС.
Газета.Ru 16:46
Общество
Отказ шведских властей от карантина оказался бесполезным
Экономическая политика Швеции во время пандемии коронавируса и отказ от жестких карантинных мер не привели к ощутимым результатам, пишет Financial Times.
РИА Новости 13:25
Здоровье
В Назарове предприятие отправили на карантин из-за заболевшей COVID
Тестирование дало положительный результат. Из-за контакта с заболевшей на карантин отправили её коллег – 17 человек.
Назарово-Онлайн вчера в 23:38
Шоу-бизнес
Руни Мара и Хоакин Феникс станут родителями
Руни Мара ждет ребенка от Хоакина Феникса.
ИА InterMedia 16:21
Здоровье
Майские праздники дали прирост заболеваемости в Алтайском крае
В целом около 70 процентов всех случаев выявлены по контакту людей, заражение которых было выявлено ранее.
Бийский рабочий 02:16
Общество
Китай возобновил строгий карантин в приграничном с Россией регионе
По словам жителей, новые карантинные меры оказались даже жестче тех, что были введены во время первой волны распространения инфекции в Китае.
Газета.Ru 19:45
Общество
В России подсчитали общую сумму выплат семьям с детьми от государства
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков назвал общую сумму выплат от государства семьям с детьми на фоне эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 18:08
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал информацию о том, что она якобы ушла от мужа, фотографа Дмитрия Исхакова.
Lenta.ru 20:14
Общество
ВОЗ сообщила о снижении в России числа пробовавших алкоголь школьников
По данным исследования Health Behaviour in School-Aged Children (HSBC), которое проводится под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в России снизилось количество детей школьного возраста, хотя бы раз пробовавших алкоголь.
РБК 20:33
Транспорт
В ночь на среду в Благовещенске на ремонт закроют мост через Зею
Амурская правда 05:27
Политика
СБУ завела дело о госизмене на Кучму и главу офиса Зеленского
СБУ завела дело по факту госизмены со стороны главы офиса президента Украины Андрея Ермака и второго президента Украины Леонида Кучмы на переговорах в Минске.
Газета.Ru 15:55
Общество
Борьба за «Северный поток — 2» вступила в решающую стадию
Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNetzA) в минувшую пятницу сообщило, что отвергло заявку компании-оператора Nord Stream 2 AG на освобождение трубопровода от правил обновленной Газовой директивы ЕС, поскольку он "не был полностью проложен к 23 мая 2019 года".
ТАСС 08:30
Общество
В Иркутской области бесплатно раздадут защитные маски
Более двух миллионов защитных масок раздадут в Иркутской области, заявил врио губернатора региона Игорь Кобзев 18 мая, сообщает пресс-служба областного правительства.
ИА Красная Весна 14:29
Авто
Канадские тюнеры сделали бронированный Infiniti QX80
Компания Inkas, известная производством бронированных автомобилей, представила новую работу - защищённый Infiniti QX80.
За рулем Кубань вчера в 02:00
Общество
Ученые рассказали, какие продукты ускоряют старение
Процесс старения человека может быть ускорен, если употреблять в пищу продукты с высоким содержанием разных добавок.
ТК Звезда 10:36
Политика
В AmCham рассказали о слухах о возобновлении авиарейсов между РФ и США
Спрос на авиарейсы между Россией и США очень высокий, что может привести к возобновлению регулярного авиасообщения между странами, заявил РИА Новости глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.
РИА Новости 20:22
Авто
УАЗ модернизировал систему контроля качества
Как ранее сообщали «Автоновости дня», в 2018 году УАЗ ввел в эксплуатацию новую систему управления качеством SOK 2.0.
Автоновости дня 16 мая в 14:35
Кино
Дэвид Аркетт появится в новом «Крике»
Кортни Кокс и Дэвид Аркетт сыграли в четвёртой картине франшизы.
Inc-news.ru 17:12
Политика
СБУ проверит интервью Гордона со Стрелковым и Поклонской
Служба безопасности Украины проведет проверку интервью украинского журналиста Дмитрия Гордона с экс-лидером ополчения ДНР Игорем Стрелковым и депутатом Госдумы Натальей Поклонской на предмет "разжигания вражды, поддержки терроризма и подрыва суверенитета страны", сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 17:27
Музыка
«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме
Власти города подтвердили, что готовы принять «Евровидение» в 2021 году. «Евровидение-2020» должен был пройти с 12 по 16 мая в Роттердаме.
Якутия 24 вчера в 03:01
Фигурное катание
Загитова показала подарки на 18-летие
Российская фигуристка Алина Загитова показала подарки от поклонников на день рождения. 18 мая спортсменке исполнилось 18 лет.
Матч ТВ 01:15
Общество
Глава Минтруда сообщил о росте числа безработных до 1,6 млн человек
Уровень безработицы в России вырос, число оставшихся без работы достигло 1,6 млн человек, сообщил министр труда Антон Котяков в эфире Первого канала.
РБК 18:46
Гаджеты
Проведен масштабный тест Core i9-10900K и Ryzen 9 3900X
Авторы исследования сравнили Core i9-10900K против Ryzen 9 3900X и Ryzen 9 3950X.
ГЛАС.RU 15:09
Энергетика
Россия создаст нефтяной резерв по примеру США
Россия создаст стратегический нефтяной резерв по примеру США, где такое хранилище существует с 1970-х годов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Российского газового общества (РГО) Романа Самсонова.
Lenta.ru 13:28
Общество
Прикованную к постели москвичку оштрафовали за несоблюдение карантина
Штраф, который был выписан инвалиду первой группы Ирине Карабулатовой за нарушение режима самоизоляции, аннулирован.
Эхо Москвы 09:06
Общество
Россияне смогут увидеть МКС невооруженным глазом
До конца мая жители России смогут наблюдать невооруженным глазом Международную космическую станцию (МКС), пролетающую с юго-запада на юго-восток, сообщает Роскосмос.
Взгляд.ру вчера в 10:40