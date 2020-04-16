Происшествия
ИнтерфаксВ Москве задержан адвокат экс-министра Абызова
Адвокат Александр Вершинин был задержан 16 апреля в Москве, он находится в статусе подозреваемого, сообщил "Интерфаксу" его коллега Алексей Кирсанов. "В настоящее время идет допрос", - сказал Кирсанов. От иных комментариев адвокат воздержался.
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с чего всё началось
Следователи задержали в Москве Александра Вершинина - адвоката бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, он задержан по подозрению в мошенничестве.ТАСС14:44
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Специалисты зафиксировали задымленность и наличие продуктов горения в воздухе Киева из-за тления древесины вблизи Чернобыльской АЭС.
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ВОЗ обеспокоена ситуацией с коронавирусом в России
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Газета.Ru 14:50