Происшествия
ИнтерфаксВ Москве задержан адвокат экс-министра Абызова
Адвокат Александр Вершинин был задержан 16 апреля в Москве, он находится в статусе подозреваемого, сообщил "Интерфаксу" его коллега Алексей Кирсанов. "В настоящее время идет допрос", - сказал Кирсанов. От иных комментариев адвокат воздержался.
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с чего всё началось
Следователи задержали в Москве Александра Вершинина - адвоката бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, он задержан по подозрению в мошенничестве.ТАССвчера в 14:44
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Защитника экс-министра Абызова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере
Московский Комсомолец01:15
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