Происшествия
ИзвестияВ Москве задержан банкир Олег Власов
По данным агентства, банкир арестован в рамках уголовного дела об организации преступного сообщества и выводе из России через молдавский банк более 500 млрд рублей. Тверской суд Москвы арестовал банкира на срок до 6 июля 2020 года.
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с чего всё началось
Правоохранительные органы задержали в Москве бывшего председателя совета директоров двух банков "Балтика" и "Инкредбанк" (Индустриальный кредит) Олега Власова в рамках уголовного дела об организации преступного сообщества и выводе из РФ через молдавский банк более 500 млрд рублей.ТАСС13:42
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Общество
Власти Москвы продлили режим самоизоляции до июня
Мэр Москвы продлил режим самоизоляции в городе до 31 мая. Об этом он сообщил на своем сайте.
Газета.Ru 10:52
Авто
ГИБДД выявила более 300 тысяч автомобилей умерших россиян
ГИБДД прекратила регистрацию более 300 тысяч автомобилей, зарегистрированных на умерших владельцев и продолжающих ездить по дорогам.
Автоновости дня 04:35
Экономика
В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки
В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки по примеру Китая, чтобы поддержать население и экономику на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 07:45
Авто
Alfa Romeo обновила «заряженные» Giulia и Stelvio Quadrifoglio
Компания Alfa Romeo в конце 2019 года представила обновлённые седан Giulia и кроссовер Stelvio.
За рулем Кубань 09:05
Общество
Раскрыта тайная связь гибели Босова и задержания Анатолия Быкова
Между самоубийством Босова и задержанием Быкова прошло немногим больше суток.
Московский Комсомолец 07:59
Здоровье
Роспотребнадзор назвал три этапа отмены режима самоизоляции
Главы регионов России смогут принять решение о поэтапном выходе из режима самоизоляции после консультации с главными санитарными врачами субъектов страны, исходя из темпов прироста новых случаев заражения коронавирусом, свободного коечного фонда для лечения пациентов с COVID-19 и показателей охвата тестирования.
Башинформ вчера в 09:34
Происшествия
ОМОН оцепил закрытый на карантин наркодиспансер в Чите
В Чите наряд ОМОНа вызвали к наркологическому диспансеру. Об этом 7 мая «МК в Чите» сообщил пациент медучреждения.
Московский Комсомолец Чита 05:41
Общество
В Твери демонтировали мемориальные доски о расстреле поляков
С требованием убрать таблички прокуратура Твери обратилась в декабре 2019 г. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что одна из мемориальных досок установлена незаконно, а вторая должна находиться по другому адресу, сообщает сайт «Медиазона».
Дилетант 10:16
Армия и оружие
США показали корабли НАТО около российской границы
Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости 11:06
Космос
Крот InSight медленно продвигается вглубь поверхности Марса
AstroNews.ru вчера в 07:28
Здоровье
Меры по борьбе с коронавирусом усилят на 9 мая в Якутии
В Якутии намерены усилить меры профилактики коронавируса во время празднования Дня Победы.
EastRussia 06:34
Происшествия
Один человек погиб в результате землетрясения в Иране
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в иранской провинции Тегеран в ночь с 7 на 8 мая.
Российская газета 18:25
Политика
Путин призвал форсировать развитие внутреннего туризма
Ранее Путин отметил, что транспорт, который задействован в международных перевозках, необходимо переориентировать на внутренний туризм в связи с ограничениями, действующими из-за коронавируса.
RT на русском 09:19
Технологии
Блокчейн-платформу TON запустили без участия Павла Дурова
Сообщество Free TON Community объявило о запуске собственной блокчейн-платформы без участия Павла Дурова.
Телеканал RTVI 12:14
Здоровье
Врачи назвали проявляющиеся на лице признаки рака легких
Другим признаком рака легких, который можно заметить, глядя в лицо, является уменьшение зрачка.
Что происходит 03:38
Наука
Созданы растения, которые могут светиться
Во время новой работы гены светящихся грибов специалисты пересадили в растения табака.
Rusargument 04 мая в 17:32
Общество
Врач перечислил главные ошибки при ношении маски
Напомним, в связи с распространением коронавирусной инфекции во многих регионах вводят обязательное ношение медицинских масок в общественных пространствах.
ИА Красная Весна 10:38
Наука
Создано новое эффективное средство от комаров
Ученые из США смогли найти новое средство от комаров, основываясь на результатах исследований.
Pravda.Ru 05 мая в 08:21
Происшествия
В США убили изучавшего коронавирус ученого
В США убили ученого из Университета Питтсбурга по имени Бин Лю, который стоял на пороге открытия по COVID-19.
Газета.Ru вчера в 15:52
Политика
Трамп призвал отозвать Пулитцеровские премии за статьи о России
Американский лидер Дональд Трамп призвал отозвать у американских СМИ Пулитцеровские премии, присуждённые за статьи о «сговоре» его штаба с Россией.
RT на русском 18:42
Кино
39-летний Калкин готовится к постельной сцене с 71-летней актрисой
39-летний Маколей Калкин дал своё согласие на участие в десятом сезоне "Американской истории ужасов".
Газета Metro 09:23
Общество
Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилплощадь на время самоизоляции
Отказ от предъявления документа при законном требовании сотрудника МВД считается административным правонарушением.
ТАСС 14:40
Культура
Песню «День Победы» исполнят на разных языках мира
Песня "День Победы" прозвучит 9 мая на разных языках мира. Об этом говорится в сообщении Россотрудничества на странице в Facebook.
ТАСС вчера в 10:51
Политика
Пять стран вслед за ЕС продлили санкции из-за событий на Украине
Черногория, Албания, Норвегия, Украина и Республика Молдова присоединились к объявленному в марте продлению санкций Европейского союза в отношении физических лиц и организаций из-за событий на Украине.
Известия 15:38
Экономика
В России на фоне самоизоляции вырос спрос на бюджетную еду
Российские производители и ретейлеры переориентируются на дешевые продукты. Причиной стало падение спроса на дорогую еду.
Известия вчера в 14:00
Общество
Перевозчикам могут разрешить не возвращать пассажирам деньги за билеты
Правительство России может позволить воздушным, железнодорожным, морским и речным перевозчикам не возвращать пассажирам деньги за билеты в условиях пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 03:30
Кино
Третья часть сериала «Диверсант» выйдет на Первом канале 9 мая
iReactor вчера в 10:07