Происшествия

ИзвестияИзвестияВ Москве задержан банкир Олег Власов

По данным агентства, банкир арестован в рамках уголовного дела об организации преступного сообщества и выводе из России через молдавский банк более 500 млрд рублей. Тверской суд Москвы арестовал банкира на срок до 6 июля 2020 года.
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с чего всё началось

Банкира Олега Власова арестовали по делу о выводе из России 500 млрд рублей

Правоохранительные органы задержали в Москве бывшего председателя совета директоров двух банков "Балтика" и "Инкредбанк" (Индустриальный кредит) Олега Власова в рамках уголовного дела об организации преступного сообщества и выводе из РФ через молдавский банк более 500 млрд рублей.
ТАСС13:42

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Банкира Олега Власова задержали за вывод из России 500 млрд рублей

Московский Комсомолец13:14

В Москве задержали банкира Олега Власова

РБК15:54

Олег Власов арестован по делу о преступном сообществе и выводе средств из России

Коммерсантъ15:24

Российского банкира арестовали по делу о выводе из страны 500 миллиардов рублей

Lenta.ru13:43

Банкира Олега Власова арестовали по делу о выводе из России 500 млрд рублей

ТАСС13:42

В Москве задержан банкир Олег Власов

Известия13:18

«Ъ»: в Москве арестован банкир Олег Власов

РИА Новости17:59
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Общество

Власти Москвы продлили режим самоизоляции до июня

Мэр Москвы продлил режим самоизоляции в городе до 31 мая. Об этом он сообщил на своем сайте.
Газета.Ru 10:52
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Авто

ГИБДД выявила более 300 тысяч автомобилей умерших россиян

ГИБДД прекратила регистрацию более 300 тысяч автомобилей, зарегистрированных на умерших владельцев и продолжающих ездить по дорогам.
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Экономика

В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки

В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки по примеру Китая, чтобы поддержать население и экономику на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 07:45
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Кино

Появились первые кадры из боевика «Старая гвардия» с Шарлиз Терон

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Авто

Alfa Romeo обновила «заряженные» Giulia и Stelvio Quadrifoglio

Компания Alfa Romeo в конце 2019 года представила обновлённые седан Giulia и кроссовер Stelvio.
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Общество

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Между самоубийством Босова и задержанием Быкова прошло немногим больше суток.
Московский Комсомолец 07:59
Здоровье

Роспотребнадзор назвал три этапа отмены режима самоизоляции

Главы регионов России смогут принять решение о поэтапном выходе из режима самоизоляции после консультации с главными санитарными врачами субъектов страны, исходя из темпов прироста новых случаев заражения коронавирусом, свободного коечного фонда для лечения пациентов с COVID-19 и показателей охвата тестирования.
Башинформ вчера в 09:34
Происшествия

ОМОН оцепил закрытый на карантин наркодиспансер в Чите

В Чите наряд ОМОНа вызвали к наркологическому диспансеру. Об этом 7 мая «МК в Чите» сообщил пациент медучреждения.
Московский Комсомолец Чита 05:41
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Общество

В Твери демонтировали мемориальные доски о расстреле поляков

С требованием убрать таблички прокуратура Твери обратилась в декабре 2019 г. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что одна из мемориальных досок установлена незаконно, а вторая должна находиться по другому адресу, сообщает сайт «Медиазона».
Дилетант 10:16
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Армия и оружие

США показали корабли НАТО около российской границы

Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости 11:06
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Космос

Крот InSight медленно продвигается вглубь поверхности Марса

AstroNews.ru вчера в 07:28
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Здоровье

Меры по борьбе с коронавирусом усилят на 9 мая в Якутии

В Якутии намерены усилить меры профилактики коронавируса во время празднования Дня Победы.
EastRussia 06:34
Происшествия

Один человек погиб в результате землетрясения в Иране

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в иранской провинции Тегеран в ночь с 7 на 8 мая.
Российская газета 18:25
Политика

Путин призвал форсировать развитие внутреннего туризма

Ранее Путин отметил, что транспорт, который задействован в международных перевозках, необходимо переориентировать на внутренний туризм в связи с ограничениями, действующими из-за коронавируса.
RT на русском 09:19
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Технологии

Блокчейн-платформу TON запустили без участия Павла Дурова

Сообщество Free TON Community объявило о запуске собственной блокчейн-платформы без участия Павла Дурова.
Телеканал RTVI 12:14
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Здоровье

Врачи назвали проявляющиеся на лице признаки рака легких

Другим признаком рака легких, который можно заметить, глядя в лицо, является уменьшение зрачка.
Что происходит 03:38
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Наука

Созданы растения, которые могут светиться

Во время новой работы гены светящихся грибов специалисты пересадили в растения табака.
Rusargument 04 мая в 17:32
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Происшествия

Создателю проекта «Омбудсмен полиции» предъявили обвинения

Газета.Ru 17:15
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Общество

Врач перечислил главные ошибки при ношении маски

Напомним, в связи с распространением коронавирусной инфекции во многих регионах вводят обязательное ношение медицинских масок в общественных пространствах.
ИА Красная Весна 10:38
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Наука

Создано новое эффективное средство от комаров

Ученые из США смогли найти новое средство от комаров, основываясь на результатах исследований.
Pravda.Ru 05 мая в 08:21
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Происшествия

В США убили изучавшего коронавирус ученого

В США убили ученого из Университета Питтсбурга по имени Бин Лю, который стоял на пороге открытия по COVID-19.
Газета.Ru вчера в 15:52
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Политика

Трамп призвал отозвать Пулитцеровские премии за статьи о России

Американский лидер Дональд Трамп призвал отозвать у американских СМИ Пулитцеровские премии, присуждённые за статьи о «сговоре» его штаба с Россией.
RT на русском 18:42
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Кино

39-летний Калкин готовится к постельной сцене с 71-летней актрисой

39-летний Маколей Калкин дал своё согласие на участие в десятом сезоне "Американской истории ужасов".
Газета Metro 09:23
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Общество

Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилплощадь на время самоизоляции

Отказ от предъявления документа при законном требовании сотрудника МВД считается административным правонарушением.
ТАСС 14:40
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Культура

Песню «День Победы» исполнят на разных языках мира

Песня "День Победы" прозвучит 9 мая на разных языках мира. Об этом говорится в сообщении Россотрудничества на странице в Facebook.
ТАСС вчера в 10:51
78
Политика

Пять стран вслед за ЕС продлили санкции из-за событий на Украине

Черногория, Албания, Норвегия, Украина и Республика Молдова присоединились к объявленному в марте продлению санкций Европейского союза в отношении физических лиц и организаций из-за событий на Украине.
Известия 15:38
Экономика

В России на фоне самоизоляции вырос спрос на бюджетную еду

Российские производители и ретейлеры переориентируются на дешевые продукты. Причиной стало падение спроса на дорогую еду.
Известия вчера в 14:00
21
Происшествия

В Забайкалье ликвидировали два крупных природных пожара

ТАСС 02:01
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Общество

Перевозчикам могут разрешить не возвращать пассажирам деньги за билеты

Правительство России может позволить воздушным, железнодорожным, морским и речным перевозчикам не возвращать пассажирам деньги за билеты в условиях пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 03:30
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Кино

Третья часть сериала «Диверсант» выйдет на Первом канале 9 мая

iReactor вчера в 10:07
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